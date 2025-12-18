Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đừng buồn nếu lỡ tăng cân trước Tết, đến Lee Min Ho cũng hóa “ông chú nhà bên”

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đâu riêng gì chúng ta xuống sắc vì tăng cân quá nhanh, mỹ nam "đẹp hơn hoa" một thời Lee Min Ho giờ cũng bị cư dân mạng cảm thán rằng trông diện mạo không khác "ông chú nhà bên".

lee-min-ho-2.jpg

Chẳng cần là fan lâu năm của Lee Min Ho thì ai cũng biết nam thần phim Hàn này có cơ địa rất dễ tăng cân. Đã vậy, cứ hễ khi nào không bận đóng phim là Lee Min Ho lại ăn uống thoải mái, tâm trí tập trung đi ăn đi chơi thay vì lo lắng chuyện giữ vóc dáng. Vậy là trên phim, khán giả xuýt xoa vì Lee Min Ho chuẩn nam thần với thân hình cao ráo, gương mặt thon gọn và đường xương hàm sắc bén thì ở ngoài đời, netizen lại nhận không ra chàng mỹ nam đẹp hơn hoa.

lee min ho (16).jpg
lee min ho (3).jpg
lee min ho (6).jpg
lee-min-ho-3-1724468840278.jpg

Rất nhiều lần Lee Min Ho xuất hiện trong các sự kiện, thậm chí là quay quảng cáo với vóc dáng mũm mĩm, gương mặt tròn trịa. Đôi má phúng phính giúp nam diễn viên được fan khen “dễ thương như em bé” nhưng cũng xóa mất xương hàm vuông vức của anh. Chính Lee Min Ho từng thừa nhận khi tăng cân, gương mặt anh sẽ thay đổi đầu tiên.

lee-min-ho-5.jpg

Mới đây, Lee Min Ho đến chúc mừng phim mới của đàn anh Hyun Bin. Mỹ nam của nhiều phim đình đám như Boy Over Flowers, The Heirs, The Legend of the Blue Sea… lại lộ dấu hiệu tăng cân. Không chỉ gương mặt tròn trịa, nam diễn viên còn lộ vòng eo kém thon gọn dù đã mặc đồ tối màu.

lee-min-ho-9.jpg
lee-min-ho-10.jpg

Có lẽ vì muốn giấu vóc dáng nên Lee Min Ho chọn đồ đơn giản. Khán giả tiếc nuối cho rằng Lee Min Ho giờ thiếu mất hào quang ngôi sao. Nếu ngày trước, Lee Min Ho luôn tỏa ra sức hút cực mạnh từ ánh mắt tự tin, nụ cười tỏa nắng đến gương mặt đẹp trai rực rỡ thì bây giờ, nhìn anh lại xuống sắc rõ rệt. Tuy vậy, có lẽ đây cũng là điều người hâm mộ phải chấp nhận khi chỉ còn 2 năm nữa, Lee Min Ho sẽ chính thức bước vào tuổi 40.

page.jpg
qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lee Min Ho #Lee Min Ho tăng cân #Lee Min Ho vóc dáng #Lee Min Ho xuống sắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục