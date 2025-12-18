Đừng buồn nếu lỡ tăng cân trước Tết, đến Lee Min Ho cũng hóa “ông chú nhà bên”

HHTO - Đâu riêng gì chúng ta xuống sắc vì tăng cân quá nhanh, mỹ nam "đẹp hơn hoa" một thời Lee Min Ho giờ cũng bị cư dân mạng cảm thán rằng trông diện mạo không khác "ông chú nhà bên".

Chẳng cần là fan lâu năm của Lee Min Ho thì ai cũng biết nam thần phim Hàn này có cơ địa rất dễ tăng cân. Đã vậy, cứ hễ khi nào không bận đóng phim là Lee Min Ho lại ăn uống thoải mái, tâm trí tập trung đi ăn đi chơi thay vì lo lắng chuyện giữ vóc dáng. Vậy là trên phim, khán giả xuýt xoa vì Lee Min Ho chuẩn nam thần với thân hình cao ráo, gương mặt thon gọn và đường xương hàm sắc bén thì ở ngoài đời, netizen lại nhận không ra chàng mỹ nam đẹp hơn hoa.

Rất nhiều lần Lee Min Ho xuất hiện trong các sự kiện, thậm chí là quay quảng cáo với vóc dáng mũm mĩm, gương mặt tròn trịa. Đôi má phúng phính giúp nam diễn viên được fan khen “dễ thương như em bé” nhưng cũng xóa mất xương hàm vuông vức của anh. Chính Lee Min Ho từng thừa nhận khi tăng cân, gương mặt anh sẽ thay đổi đầu tiên.

Mới đây, Lee Min Ho đến chúc mừng phim mới của đàn anh Hyun Bin. Mỹ nam của nhiều phim đình đám như Boy Over Flowers, The Heirs, The Legend of the Blue Sea… lại lộ dấu hiệu tăng cân. Không chỉ gương mặt tròn trịa, nam diễn viên còn lộ vòng eo kém thon gọn dù đã mặc đồ tối màu.

Có lẽ vì muốn giấu vóc dáng nên Lee Min Ho chọn đồ đơn giản. Khán giả tiếc nuối cho rằng Lee Min Ho giờ thiếu mất hào quang ngôi sao. Nếu ngày trước, Lee Min Ho luôn tỏa ra sức hút cực mạnh từ ánh mắt tự tin, nụ cười tỏa nắng đến gương mặt đẹp trai rực rỡ thì bây giờ, nhìn anh lại xuống sắc rõ rệt. Tuy vậy, có lẽ đây cũng là điều người hâm mộ phải chấp nhận khi chỉ còn 2 năm nữa, Lee Min Ho sẽ chính thức bước vào tuổi 40.