Có gì độc đáo ở sân chơi âm nhạc Sync Fest mà gia đình Thủng Long vừa tổ chức?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thủng Long Family vừa mang tới cho giới trẻ Hà Nội một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa, ngập tràn cảm xúc và khán giả chính là trung tâm của sân chơi.

sync-fest-6.jpg

Tối 13/2, giới trẻ Hà Nội chia thành hai nửa: Một bên đổ về SVĐ Mỹ Đình xem concert của ca sĩ Mỹ Tâm, phần còn lại tới Ocean Park 2 để cháy hết mình với lễ hội âm nhạc Sync Fest. Không chỉ là một lễ hội EDM (nhạc điện tử) “đến để nghe”, Sync Fest như một ngày hội giải phóng năng lượng đúng nghĩa để khán giả bung tỏa hết mình, trở thành một phần không thể tách rời của cả show. Tất cả cùng nhảy, cùng trở thành nghệ sĩ biểu diễn thực thụ từ sân khấu đến khán đài, tạo nên những màn trình diễn bùng nổ.

sync-fest-4.jpg

Sync Fest là dự án tâm huyết của bộ đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver và Bom, nổi tiếng với kênh Thủng Long Family với hơn 2,9 triệu người theo dõi trên TikTok. Gia đình Thủng Long ghi điểm nhờ các video hài hước, mới lạ về cuộc sống đời thường của một gia đình trẻ, biến những tình huống rắc rối thành cơ hội để gắn bó thấu hiểu nhau hơn.

sync-fest-1.jpg

Trong lễ hội âm nhạc này, Long Oliver và Bom với kinh nghiệm nhiều năm làm vũ công nên không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp hướng dẫn khán giả từng động tác, từng nhịp nhảy. Trong tiếng nhạc, tiếng hò reo cổ vũ, bên dưới sân khấu khán giả tự động chia nhỏ thành nhiều nhóm khác nhau và mạnh dạn thể hiện những điệu nhảy mang dấu ấn cá nhân.

nmt06775.jpg

Từ nhiều năm qua, khi các lễ hội âm nhạc bùng nổ ở Việt Nam thì gia đình Thủng Long nhận thấy khán giả hoặc sẽ nhảy cực sung, hoặc là còn chút ngần ngại để quẩy cùng âm nhạc. Sync Fest xử lý trở ngại này bằng cách biến cả đêm diễn thành một sàn Rhythm Game (game nhịp điệu) khổng lồ. Khán giả không cần biết nhảy mà chỉ cần tham gia vào trò chơi và chính mọi người quyết định độ bùng nổ của sự kiện, có cảm giác mình chính là ngôi sao trong chương trình. Và sau thành công của Sync Fest 2025, gia đình Thủng Long dự tính thực hiện thêm nhiều chương trình tương tự.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
