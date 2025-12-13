Phim kinh phí thấp bất ngờ gây sốt vì Trần Nghiên Hy - Châu Kha Vũ quá đẹp đôi

HHTO - Phim Hoa ngữ không thiếu cặp đôi chị em, nhưng khán giả vẫn phải sửng sốt khi biết khoảng cách tuổi tác giữa Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ.

Năm 2025, nhiều dự án phim hạng S (được đầu tư kinh phí lớn, dàn diễn viên ngôi sao, quảng bá mạnh) nhưng lại thất bại khi lên sóng. Ngược lại, cũng có những phim hạng trung, cứ nghĩ chiếu “lót đường” cho các phim lớn nhưng lại thành công rực rỡ.

Thư Kích Hồ Điệp đang gây chú ý.

Thư Kích Hồ Điệp là một cái tên như thế, khi chỉ là một phim ngôn tình bình thường, chẳng có ngôi sao, chẳng quảng cáo ồn ào nhưng vừa lên sóng đã được chú ý, nhiệt độ phim càng chiếu càng tăng.

Nữ chính của Thư Kích Hồ Điệp là Sầm Quan, người phụ nữ quá tuổi 30 đã trải qua cuộc hôn nhân thất bại. Cô quyết định đón chàng học sinh nghèo khó Lý Vụ lên thành phố để giúp cậu học hành và thi đại học. Từ ngày có Lý Vụ ở bên quan tâm trò chuyện, Sầm Quan đã bớt u uất, lấy lại được động lực và thành công. Bản thân Lý Vụ cũng thực hiện được mục tiêu đỗ đại học nhưng lại nhận ra mình đã có tình cảm với ân nhân và quyết định bỏ đi. Nhiều năm sau, Lý Vụ trở lại và tìm đến Sầm Quan.

Hai diễn viên chính chênh nhau tới 19 tuổi.

Có thể thấy nội dung của Thư Kích Hồ Điệp cũng xoay quanh những mối tình éo le nhiều ngăn trở nhưng cuối cùng vẫn có cái kết đẹp. Kịch bản không mới nhưng độ ăn ý của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ mới là yếu tố hút khán giả. Tuy chênh nhau tới 19 tuổi, Trần Nghiên Hy không thể giấu được vẻ ngoài già dặn hơn bạn diễn nhưng hai người lại tạo được cảm giác cặp đôi.

Khán giả vẫn khen hai người nhìn đẹp đôi

Trần Nghiên Hy có vóc dáng nhỏ nhắn, biểu cảm nhí nhảnh đáng yêu, ăn mặc trẻ trung nên vẫn tạo được khoảnh khắc ngọt ngào bên Châu Kha Vũ. Thậm chí khi đi quảng bá phim hay chụp ảnh tạp chí, hai người cũng vẫn tương tác cực thân thiết, càng giúp khoảng cách 19 tuổi bị thu hẹp và chuyện tình cô - cháu trong Thư Kích Hồ Điệp không còn bị chỉ trích.