Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Concert của Mỹ Tâm kéo dài hơn 4 tiếng, hé lộ dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Concert See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình thu hút 40.000 khán giả và nhiều sao Việt như Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc. Đáng chú ý, trong khoảnh khắc giao lưu cùng Hòa Minzy, Mỹ Tâm hứa hẹn 3 năm nữa lại có concert.

Tối 13/12, live concert Mỹ Tâm 2025 - See The Light chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với sự góp mặt của 40 nghìn khán giả. Đêm diễn thứ ba của Mỹ Tâm tại SVĐ Mỹ Đình là cột mốc đánh dấu hành trình nghệ thuật hơn 25 năm.

597843899-1382692633237350-431359691116885794-n.jpg

Concert được mở màn bằng những giai điệu bay bổng, dẫn dắt người nghe qua từng trang ký ức của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ mang đến những ca khúc gắn liền với mình trong giai điệu được phối khí và dàn dựng khác biệt so với phiên bản gốc, tạo trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả.

Những ca khúc như Rực Rỡ Tháng Năm, Giấc Mơ Tình Yêu, Nhé Anh mở đầu với giai điệu lãng mạn và đầy cảm xúc. Tiếp theo là các bài hát giàu cảm xúc, trầm lắng như Muộn Màng Là Từ Lúc, Nơi Mình Dừng Chân, Hẹn Ước Từ Hư Vô.

cover-3.jpg

Khi concert chuyển sang phần giữa, không khí trở nên mạnh mẽ hơn với những bản nhạc giàu năng lượng như Vì Em Tất Cả, Sai, Đừng Hỏi Em, Ngày Anh Ra Đi. Trong phần cao trào, ca khúc chủ đề See The Light gây ấn tượng với màn fanchant từ 40.000 khán giả. Bên cạnh các ca khúc solo, sân khấu kết hợp giữa Mỹ Tâm và rapper Đen mang đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả.

Đặc biệt, ngay sau khi trình diễn ca khúc Nơi Mình Dừng Chân, Mỹ Tâm khiến fan vỡ òa khi công bố dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào mùa Xuân năm 2026.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc và tiếng cười. Màn trò chuyện thân thiết, dễ thương giữa cô và Hòa Minzy khiến khán giả thích thú. Trong đó, khán giả phấn khích trước lời hứa hẹn 3 năm nữa Mỹ Tâm sẽ mở concert để Hòa Minzy được đưa con trai - bé Bo - đến "quẩy" cùng.

Hòa Minzy trở thành khán giả may mắn nhất concert, được giao lưu với thần tượng trong hoàn cảnh đặc biệt. Nguồn clip: @ngocanhaaaaa

Hay sự xuất hiện của dàn sao Việt như Đức Phúc, Erik và Trúc Nhân khiến không khí đêm nhạc thêm rộn ràng. Trên trang cá nhân, Erik dành sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng ca sĩ Mỹ Tâm: "Cô mãi là một tượng đài âm nhạc ở trong con, người nghệ sĩ solo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tổ chức concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lần nào cũng full cháy vé".

cover-2.jpg
1471.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Mỹ Tâm #concert #Hòa Minzy #Erik #Đức Phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục