Concert của Mỹ Tâm kéo dài hơn 4 tiếng, hé lộ dự án điện ảnh ra mắt đầu năm 2026

HHTO - Concert See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình thu hút 40.000 khán giả và nhiều sao Việt như Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc. Đáng chú ý, trong khoảnh khắc giao lưu cùng Hòa Minzy, Mỹ Tâm hứa hẹn 3 năm nữa lại có concert.

Tối 13/12, live concert Mỹ Tâm 2025 - See The Light chính thức diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với sự góp mặt của 40 nghìn khán giả. Đêm diễn thứ ba của Mỹ Tâm tại SVĐ Mỹ Đình là cột mốc đánh dấu hành trình nghệ thuật hơn 25 năm.

Concert được mở màn bằng những giai điệu bay bổng, dẫn dắt người nghe qua từng trang ký ức của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ mang đến những ca khúc gắn liền với mình trong giai điệu được phối khí và dàn dựng khác biệt so với phiên bản gốc, tạo trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả.

Những ca khúc như Rực Rỡ Tháng Năm, Giấc Mơ Tình Yêu, Nhé Anh mở đầu với giai điệu lãng mạn và đầy cảm xúc. Tiếp theo là các bài hát giàu cảm xúc, trầm lắng như Muộn Màng Là Từ Lúc, Nơi Mình Dừng Chân, Hẹn Ước Từ Hư Vô.

Khi concert chuyển sang phần giữa, không khí trở nên mạnh mẽ hơn với những bản nhạc giàu năng lượng như Vì Em Tất Cả, Sai, Đừng Hỏi Em, Ngày Anh Ra Đi. Trong phần cao trào, ca khúc chủ đề See The Light gây ấn tượng với màn fanchant từ 40.000 khán giả. Bên cạnh các ca khúc solo, sân khấu kết hợp giữa Mỹ Tâm và rapper Đen mang đến cảm xúc thăng hoa cho khán giả.

Đặc biệt, ngay sau khi trình diễn ca khúc Nơi Mình Dừng Chân, Mỹ Tâm khiến fan vỡ òa khi công bố dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào mùa Xuân năm 2026.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc và tiếng cười. Màn trò chuyện thân thiết, dễ thương giữa cô và Hòa Minzy khiến khán giả thích thú. Trong đó, khán giả phấn khích trước lời hứa hẹn 3 năm nữa Mỹ Tâm sẽ mở concert để Hòa Minzy được đưa con trai - bé Bo - đến "quẩy" cùng.

Hòa Minzy trở thành khán giả may mắn nhất concert, được giao lưu với thần tượng trong hoàn cảnh đặc biệt. Nguồn clip: @ngocanhaaaaa

Hay sự xuất hiện của dàn sao Việt như Đức Phúc, Erik và Trúc Nhân khiến không khí đêm nhạc thêm rộn ràng. Trên trang cá nhân, Erik dành sự ngưỡng mộ và gửi lời chúc mừng ca sĩ Mỹ Tâm: "Cô mãi là một tượng đài âm nhạc ở trong con, người nghệ sĩ solo đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tổ chức concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lần nào cũng full cháy vé".