Bích Phương bị một Em xinh "chiếm acc", đăng ảnh ngọt ngào cùng Tăng Duy Tân

Dù Em Xinh "Say Hi" đã khép lại nhưng mối quan hệ giữa các Em xinh vẫn được khán giả quan tâm. Đơn cử là Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn, bộ đôi "đúng điệu" dần trở nên thân thiết sau chương trình. Thậm chí, Quỳnh Anh Shyn còn trở thành "thuyền trưởng" bất ngờ, yêu thích cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân với nhiều bài đăng khiến cư dân mạng thích thú.

Cụ thể, tài khoản Threads của Bích Phương đã đăng tải một bài viết kỳ lạ, trong đó khẳng định người đang "nắm acc" của nữ ca sĩ lại là... Phí Quỳnh Anh, hay chính là Quỳnh Anh Shyn. Cô nàng cho biết đang giữ máy của đàn chị, đồng thời đăng kèm một bức ảnh lần đầu được hé lộ của Tăng Duy Tân.

Quỳnh Anh Shyn dùng tài khoản Bích Phương đăng ảnh hiếm.

Bức ảnh do Quỳnh Anh Shyn "thay mặt" Bích Phương đăng tải là khoảnh khắc được chụp lúc Giáng sinh năm 2024. Trong ảnh là Bích Phương và Tăng Duy Tân ngồi cạnh nhau vui vẻ trước cây thông. Bức ảnh polaroid do một người tên Thủy chụp (theo như ghi chú trên ảnh), và vốn được cất trong ví của Tăng Duy Tân theo như Quỳnh Anh Shyn đề cập trong bài đăng.

Bức ảnh Giáng sinh 2024 dễ thương của "Tăng Duy Phương".

Bức ảnh và bài đăng của Quỳnh Anh Shyn trên tài khoản của Bích Phương trở thành "cơn sốt", thu về lượng tương tác khủng. Dưới phần bình luận, Quỳnh Anh Shyn thỏa mãn bình luận "được chưa các tình yêu ơi", còn Tăng Duy Tân thì phải hồi bằng dấu "...". Mặt khác, có cộng đồng mạng còn đoán rằng bài đăng này thực chất do "chính chủ" Bích Phương đăng tải, nhưng giả vờ là Quỳnh Anh Shyn để công khai bức ảnh hiếm hoi này.

Tăng Duy Tân "cạn lời", còn Vũ Thảo My vào chung vui.

Có cư dân mạng còn nghi người đăng chính là Bích Phương chứ không ai khác.

Sau cuộc thi Em Xinh "Say Hi", Quỳnh Anh Shyn và Bích Phương có nhiều khoảnh khắc dễ thương cùng nhau. Trong đó, Quỳnh Anh Shyn là người thường xuyên chọc ghẹo chuyện yêu đương của người chị, thậm chí ngay cả các Em xinh khác cũng "dính chưởng". Gây sốt nhất là thời điểm hai nữ ca sĩ cùng Orange, Mỹ Mỹ đi nghỉ dưỡng, và nghiễm nhiên trở thành "đối tượng" của Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn thân thiết hơn với Bích Phương nhờ Em Xinh "Say Hi".

Về phần Bích Phương và Tăng Duy Tân, cả hai đã dính tin đồn hẹn hò suốt nhiều năm qua, thậm chí lộ khoảnh khắc "đánh lẻ" thú vị được bắt chụp bởi "người qua đường". Tuy vậy cho đến nay, hai ca sĩ vẫn chưa có lời xác nhận hay phủ nhận nào, chỉ tập trung làm nhạc và nhiều lần hợp tác chung sản phẩm, gần đây nhất là trong Em Xinh "Say Hi" với Em Chỉ Là.