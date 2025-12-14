Fan tranh cãi về thời lượng lên sóng và kết quả Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025

HHTO - Anh Trai “Say Hi” 2025 đã chính thức khép lại nhưng mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt trước hàng loạt tranh cãi của khán giả xoay quanh đêm cuối của chương trình.

Chung kết nhưng lại giống… đêm tri ân mùa 1?

Tâm điểm bức xúc của khán giả không chỉ dừng lại ở kết quả thắng - thua, vốn là tranh luận quen thuộc sau các đêm trao giải, mà tại Anh Trai “Say Hi” 2025, đêm Chung kết còn gây bất bình bởi cảm giác thiếu công bằng dành cho các Anh Trai mùa 2 - những gương mặt lẽ ra phải giữ vai trò trung tâm trong khoảnh khắc vinh danh.

Dàn Anh trai mùa 1 "chiếm sóng" với nhiều tiết mục trình diễn.

Khán giả đặc biệt chú ý đến cách phân bổ “đất diễn” trong vũ trụ "Say Hi" khi trên sân khấu Chung kết, các tiết mục có sự góp mặt của Á quân mùa 1 RHYDER, 5 thành viên nhóm WALK cùng màn mashup quy tụ đông đảo nghệ sĩ chiếm phần lớn thời lượng biểu diễn. Trong khi đó, các Anh Trai mùa 2 lại xuất hiện khá hạn chế, tạo cảm giác “spotlight lệch pha” khi thí sinh bị lu mờ ngay trên chính sân khấu vinh danh của mình.

Các fan mùa 2 lên tiếng đòi công bằng khi dàn "Say Hi" 2025 ít thời lượng biểu diễn.

Đáng chú ý, khâu dàn dựng và ghi hình cũng trở thành tâm điểm tranh luận khi camera bị nhận xét là chưa ưu tiên cho các Anh Trai mùa 2, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng như biểu cảm công bố giải thưởng mà chỉ tập trung vào hướng khách mời.

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng việc phát sóng trực tiếp với áp lực thời gian khó tránh khỏi những thiếu sót kỹ thuật.

Khâu tổ chức và kịch bản trao giải thiếu trơn tru

Một điểm gây tranh cãi khác đến từ cách xây dựng tổng thể kịch bản công bố và trao giải. Đáng chú ý, hạng mục Anh Trai Tương Lai thuộc về buitruonglinh dù đã được giới thiệu từ trước nhưng lại được trao sau danh hiệu Quán quân, khiến mạch cảm xúc của đêm Chung kết phần nào bị đứt gãy.

Nhiều khán giả cho rằng BTC bổ sung giải thưởng theo hướng "an ủi" người xem (?!).

Sự thiếu hợp lý trong kịch bản trao giải còn thể hiện rõ qua việc chênh lệch thời lượng phát biểu. Theo phản ánh từ người xem, có những khách mời trao giải chia sẻ kéo dài đến vài phút, trong khi người nhận giải chỉ kịp nói vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi.

Khoảnh khắc nhận giải lại chiếm thời lượng ít ỏi so với phần dẫn dắt của khách mời.

Song song với những bất cập trong kịch bản, một số “hạt sạn” trên sóng trực tiếp cũng được khán giả nhắc đến. Theo phản ánh từ người xem, phần dẫn dắt của Trấn Thành được cho là giảm phong độ, hay một số phần phát biểu của khách mời như Lamoon, HURRYKNG, Song Luân,... bị nhận xét là kéo dài thời lượng không cần thiết.

HURRYKNG lên tiếng về màn phát biểu "kéo dài thời gian" để tránh gây ồn ào thêm.

Kết quả chung cuộc chênh lệch so với các cập nhật trước đó?

Những tranh luận xoay quanh đêm Chung kết càng trở nên rõ nét khi kết quả cuối cùng được công bố có sự thay đổi đáng chú ý về thứ hạng so với các lần cập nhật trước. Việc GILL và Vương Bình dừng chân ngoài Top 10, hay Mason Nguyễn và CONGB không góp mặt trong Top 5 - dù đều là những thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ lớn - đã nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi giữa các FC.