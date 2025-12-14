Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Fan tranh cãi về thời lượng lên sóng và kết quả Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2025

Lan Anh

HHTO - Anh Trai “Say Hi” 2025 đã chính thức khép lại nhưng mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt trước hàng loạt tranh cãi của khán giả xoay quanh đêm cuối của chương trình.

Chung kết nhưng lại giống… đêm tri ân mùa 1?

Tâm điểm bức xúc của khán giả không chỉ dừng lại ở kết quả thắng - thua, vốn là tranh luận quen thuộc sau các đêm trao giải, mà tại Anh Trai “Say Hi” 2025, đêm Chung kết còn gây bất bình bởi cảm giác thiếu công bằng dành cho các Anh Trai mùa 2 - những gương mặt lẽ ra phải giữ vai trò trung tâm trong khoảnh khắc vinh danh.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-12-14t150624288.png
Dàn Anh trai mùa 1 "chiếm sóng" với nhiều tiết mục trình diễn.

Khán giả đặc biệt chú ý đến cách phân bổ “đất diễn” trong vũ trụ "Say Hi" khi trên sân khấu Chung kết, các tiết mục có sự góp mặt của Á quân mùa 1 RHYDER, 5 thành viên nhóm WALK cùng màn mashup quy tụ đông đảo nghệ sĩ chiếm phần lớn thời lượng biểu diễn. Trong khi đó, các Anh Trai mùa 2 lại xuất hiện khá hạn chế, tạo cảm giác “spotlight lệch pha” khi thí sinh bị lu mờ ngay trên chính sân khấu vinh danh của mình.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-12-14t151020376.png
Các fan mùa 2 lên tiếng đòi công bằng khi dàn "Say Hi" 2025 ít thời lượng biểu diễn.

Đáng chú ý, khâu dàn dựng và ghi hình cũng trở thành tâm điểm tranh luận khi camera bị nhận xét là chưa ưu tiên cho các Anh Trai mùa 2, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng như biểu cảm công bố giải thưởng mà chỉ tập trung vào hướng khách mời.

597956632-1451891563273965-354394929883297896-n.jpg
Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng việc phát sóng trực tiếp với áp lực thời gian khó tránh khỏi những thiếu sót kỹ thuật.

Khâu tổ chức và kịch bản trao giải thiếu trơn tru

Một điểm gây tranh cãi khác đến từ cách xây dựng tổng thể kịch bản công bố và trao giải. Đáng chú ý, hạng mục Anh Trai Tương Lai thuộc về buitruonglinh dù đã được giới thiệu từ trước nhưng lại được trao sau danh hiệu Quán quân, khiến mạch cảm xúc của đêm Chung kết phần nào bị đứt gãy.

0f95aebbb8bf37e16eae.jpg
Nhiều khán giả cho rằng BTC bổ sung giải thưởng theo hướng "an ủi" người xem (?!).

Sự thiếu hợp lý trong kịch bản trao giải còn thể hiện rõ qua việc chênh lệch thời lượng phát biểu. Theo phản ánh từ người xem, có những khách mời trao giải chia sẻ kéo dài đến vài phút, trong khi người nhận giải chỉ kịp nói vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-12-14t150839024.png
Khoảnh khắc nhận giải lại chiếm thời lượng ít ỏi so với phần dẫn dắt của khách mời.

Song song với những bất cập trong kịch bản, một số “hạt sạn” trên sóng trực tiếp cũng được khán giả nhắc đến. Theo phản ánh từ người xem, phần dẫn dắt của Trấn Thành được cho là giảm phong độ, hay một số phần phát biểu của khách mời như Lamoon, HURRYKNG, Song Luân,... bị nhận xét là kéo dài thời lượng không cần thiết.

vstra-35.png
HURRYKNG lên tiếng về màn phát biểu "kéo dài thời gian" để tránh gây ồn ào thêm.
fc80bac6adc2229c7bd3.jpg

Kết quả chung cuộc chênh lệch so với các cập nhật trước đó?

Những tranh luận xoay quanh đêm Chung kết càng trở nên rõ nét khi kết quả cuối cùng được công bố có sự thay đổi đáng chú ý về thứ hạng so với các lần cập nhật trước. Việc GILL và Vương Bình dừng chân ngoài Top 10, hay Mason Nguyễn và CONGB không góp mặt trong Top 5 - dù đều là những thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ lớn - đã nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi giữa các FC.

48a3c6f8d1fc5ea207ed.jpg
Đáng lẽ năm nay nhà sản xuất chương trình nên đổi thành Best 7 sẽ hợp lý hơn.
image-26.jpg
Lan Anh
#Anh Trai Say Hi 2025 #ATSH #Chung kết #Anh trai #Quán quân ATSH #tranh cãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục