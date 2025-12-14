Liên tục bị chê thiếu tinh tế, dân mạng đang quá khắt khe với Lương Thùy Linh?

HHTO - Lâu nay Lương Thùy Linh vẫn được xem là người đẹp vừa có nhan sắc nổi trội vừa có học thức cao, thế nhưng gần đây nàng hậu làm gì cũng bị một bộ phận cư dân mạng xét nét, thậm chí đánh giá tiêu cực.

Từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2019 đến nay, Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn được khen là sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng học vấn không phải dạng vừa. Lương Thùy Linh cũng chứng tỏ cô không phải người đẹp an phận khi liên tục thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đầu tiên là thương hiệu thời trang vừa ra mắt đã không thành công như kỳ vọng. Không ít netizen cho rằng thiết kế mẫu mã đơn điệu, chất liệu bình thường, trang phục kén dáng nhưng lại có giá bán quá cao. Sau khi giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên, chưa thấy Lương Thùy Linh hé lộ thêm điều gì về sự nghiệp thiết kế thời trang của mình.

Lương Thùy Linh cũng mới tung ra show thực tế Xinh-Đờ-Rê-Linh, lấy cảm hứng từ Cinderella trong đó nàng hậu hóa thân thành Lọ Lem tới dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho những khách hàng nổi tiếng. Một bộ phận khán giả xét nét rằng Lương Thùy Linh nhập vai Lọ Lem nhưng mặc đồ... quá đẹp quá sang không phù hợp cho việc dọn dẹp (?!). Nhưng cũng có netizen bênh vực rằng Lương Thùy Linh đang chủ đích tạo ra Lọ Lem phiên bản Hoa hậu, làm việc nhà rất khéo nhưng vẫn xinh đẹp rạng rỡ.

Mới đây, Lương Thùy Linh khoe video chuẩn bị đi dự đám cưới của Tiên Nguyễn. Nhưng netizen lại soi chiếc tủ quần áo sau lưng nàng hậu và chê trách Lương Thùy Linh làm hẳn show dọn nhà nhưng nhà cửa lại bừa bộn, quần áo không gấp gọn gàng. Sau đó, nàng hậu đã lên clip thanh minh rằng nhà của cô đang sửa nên video mà khán giả xem được quay ở nhà bạn thân. Tuy nhiên, lời giải thích của Lương Thùy Linh lại khiến một bộ phận khán giả quay ra chê Lương Thùy Linh ứng xử chưa khéo, muốn chữa cháy cho mình nhưng lại vô tình "bóc mẽ" bạn thân bừa bộn.

Thế nhưng, cũng có không ít người lên tiếng giải vây cho nàng hậu, rằng Lương Thùy Linh vô tình mang tiếng để nhà cửa bừa bộn nên cô phải thanh minh cũng đúng thôi. Người bình thường nếu bị hiểu lầm còn muốn giải thích cho rõ, nữa là người nổi tiếng đang bị ảnh hưởng hình ảnh. Chưa kể Lương Thùy Linh cũng không hề tiết lộ danh tính chủ nhân căn nhà mà cô quay video, nên cũng khó mà trách nàng hậu bóc mẽ bạn bè.