Anh Trai "Say Hi" 2025: NEGAV đăng quang Quán quân, buitruonglinh giành giải của BTC

HHTO - Vừa qua, đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi” 2025 chính thức khép lại với 4 tiết mục nhóm cùng màn công bố và trao giải - nơi những danh hiệu của mùa giải tìm được chủ nhân.

Tối 13/12, đêm Chung kết Công bố & Trao giải Anh Trai “Say Hi” 2025 chính thức lên sóng, khép lại hành trình hơn ba tháng sôi động của chương trình âm nhạc thực tế đình đám bậc nhất năm. Không chỉ là sân khấu vinh danh những gương mặt xuất sắc, đêm Chung kết còn trở thành cuộc hội tụ cảm xúc của toàn bộ Vũ trụ “Say Hi”.

Buổi lễ trao giải diễn ra với sự quy tụ của dàn "Say Hi" các mùa.

4 tiết mục nhóm đầy bùng nổ

Mở đầu đêm Chung kết là phần trình diễn 4 tiết mục nhóm cuối cùng. Trong chuỗi tiết mục, team Anh Trai B Ray mang đến ca khúc Ai Yêu Anh Nhất? - một bản tình ca “socola kẹo mút” được dàn dựng như một buổi prom lấp lánh.

Tiết mục là món quà bốn Anh trai gửi tặng khán giả - câu trả lời của họ cho tên bài hát.

Team Vũ Cát Tường lại lựa chọn “định nghĩa lại cái đẹp” với Đắm Chìm. Sân khấu được biến hóa thành một sàn catwalk - nơi âm nhạc, thời trang và ánh sáng hòa quyện. Ca khúc là lời tự sự của những người đàn ông theo đuổi cái đẹp và giá trị sống.

Đắm Chìm được xem như cái kết đầy chiều sâu cho chặng đường của đội tại chương trình.

Mang màu sắc hoàn toàn đối lập, Team Anh Trai Sơn.K khuấy động khán giả với Ngất Ngây Con Gà Tây. Không gian nông trại rộn ràng, biến sân khấu thành một bức tranh làng quê sống động. Tiết mục không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực, mà còn gợi lại tinh thần gắn kết khi nhiều Anh Trai từng đồng hành ở các vòng trước cùng xuất hiện, tạo nên khoảnh khắc hội ngộ ấm áp.

Bốn Anh trai team Sơn.K cùng nhau "lùa gà" trên sân khấu.

Khép lại chuỗi tiết mục nhóm là team Anh Trai Karik với Đoán Xem. Rũ bỏ màu sắc gai góc quen thuộc, đội trưởng Karik cùng các thành viên chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, vui tươi. Sân khấu được dàn dựng như một đường đua - biểu tượng cho hành trình đã qua.

Những giải thưởng danh giá tìm được chủ nhân

Bên cạnh các phần trình diễn, tâm điểm của đêm Chung kết là lễ công bố và trao giải. Ban Tổ Chức công bố hệ thống giải thưởng gồm 4 giải cao nhất và 6 giải thưởng đặc biệt, với sự đánh giá cả về chuyên môn lẫn dựa trên bình chọn từ khán giả.

Năm nay, chương trình lần đầu tiên giới thiệu danh hiệu mới mang tên Anh Trai Tương Lai - giải thưởng đặc biệt do Ban Tổ Chức trao tặng - gọi tên Anh Trai buitruonglinh. Giải thưởng nhằm tôn vinh gương mặt trẻ sở hữu tư duy tiên phong, cống hiến và hình ảnh tích cực, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới.

Buitruonglinh trở thành Anh Trai Tương Lai thế hệ đầu tiên.

Bên cạnh đó, 6 giải thưởng phụ do Ban Tổ Chức lựa chọn cũng lần lượt tìm được chủ nhân xứng đáng, ghi nhận những dấu ấn nổi bật của mùa giải, gồm: The Best Leader (Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất) thuộc về Vũ Cát Tường; The Best Transformer (Anh Trai Thay Đổi Ấn Tượng Nhất) gọi tên HUSTLANG Robber; The Best Performer (Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất) thuộc về CONGB; The Best Group Performance (Màn Trình Diễn Nhóm Sáng Tạo Nhất) dành cho tiết mục HERMOSA; The Best Hit (Ca khúc có tổng lượt xem và nghe nhiều nhất) thuộc về Sớm Muộn Thì; và The Best Showcase (Anh Trai có những màn trình diễn cá nhân bùng nổ nhất) được trao cho Karik.

Những giải thưởng phụ tìm được chủ nhân xứng đáng.

Với 6.096.369 lượt bình chọn, Anh Trai NEGAV chính thức trở thành Quán quân Anh Trai “Say Hi” 2025 do khán giả bình chọn. Danh hiệu Á quân thuộc về Anh Trai buitruonglinh với 5.512.268 lượt bình chọn. Trên sân khấu, cả hai nam nghệ sĩ không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ Chức, ekip sản xuất và cộng đồng người hâm mộ, xem cột mốc này như nguồn động lực lớn để tiếp tục theo đuổi và cống hiến cho hành trình nghệ thuật phía trước.

Tân Quán quân và Á quân mùa giải năm nay.

Cùng với Quán quân và Á quân, Nhóm Nhạc Toàn Năng - Anh Trai “Best 5” được thành lập với sự góp mặt của Anh Trai NEGAV, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai B Ray, Anh Trai Sơn.K và Vũ Cát Tường - đội hình đại diện cho sự toàn diện về cá tính âm nhạc, khả năng trình diễn và sức hút công chúng.

Khép lại mùa giải, Anh Trai “Say Hi” 2025 không chỉ ghi nhận những thành tích ấn tượng, mà còn cho thấy “làn sóng Say Hi” đã thực sự trở thành một hiện tượng văn hóa - âm nhạc nổi bật của năm 2025.