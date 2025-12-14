Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Đen Vâu xin lỗi tại concert Mỹ Tâm, được đàn chị phản hồi tinh tế

Thiện Dư

HHTO - Đen Vâu gửi lời xin lỗi chân thành ngay tại concert của Mỹ Tâm.

Tối 13/12, trên sân khấu đêm diễn See The Light của Mỹ Tâm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khách mời Đen Vâu đã khiến ai nấy bất ngờ khi có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi liên quan tới dự án Nuôi Em thời gian qua. Lời xin lỗi của nam rapper dành cho đàn chị và công chúng trở thành đề tài gây chú ý trên mạnh xã hội.

img-2743.jpg
Đen Vâu gửi lời xin lỗi tại concert của Mỹ Tâm.

Là khách mời duy nhất của concert, Đen Vâu xuất hiện bên Mỹ Tâm trong các tiết mục quen thuộc như Đưa Nhau Đi Trốn, Đi Theo Bóng Mặt Trời... Đặt biệt trong phần giao lưu, anh quay sang Mỹ Tâm và chậm rãi nói: "Mấy hôm nay có những chuyện không hay về em. Em xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến chị và đêm nhạc".

Trước lời bày tỏ bối rối của Đen Vâu, Mỹ Tâm nhẹ nhàng hỏi rằng có phải anh đang nhắc đến những thông tin xoay quanh dự án từ thiện đang gây tranh luận thời gian gần đây hay không. Sau đó, nữ ca sĩ phản hồi giản dị: "Mình sống đúng, làm đúng thì đâu cần phải lo. Chúng ta phải nhìn bằng trái tim chứ không chỉ nhìn bằng đôi mắt. Trong cuộc sống, hãy vững tin. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng".

Đen Vâu có chia sẻ gây xúc động cùng Mỹ Tâm. Nguồn: Tiin

Đáp lại, Đen Vâu cho biết anh đã tìm thấy "ánh sáng" và niềm tin từ chính tình cảm của khán giả trong đêm nhạc. Trên mạng xã hội, cư dân mạng dành nhiều sự đồng cảm cho nam rapper khi bị dính líu đến drama "ồn ào".

img-2742.png
Mỹ Tâm hồi đáp tinh tế chia sẻ của đàn em.

Những ngày qua, dự án thiện nguyện Nuôi Em vướng nghi vấn minh bạch tài chính. Năm 2023, Đen Vâu ra mắt MV Nấu Ăn Cho Em và dùng toàn bộ doanh thu ca khúc để gửi cho quỹ. Sau khi nhiều người chỉ ra những nghi vấn khuất tất liên quan tới Nuôi Em trên MXH, vào tối ngày 7/12, Đen Vâu lên tiếng khẳng định anh không phải người sáng lập, không tham gia quản lý tài chính mà chỉ ủng hộ dự án cả về vật chất lẫn tinh thần.

Rapper cho biết hằng năm vẫn đóng góp chi phí cá nhân cho bữa ăn của trẻ em vùng cao và kêu gọi công chúng bình tĩnh chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trước đó, trong một show diễn tại TP HCM, anh cũng từng cúi rạp người trên sân khấu để cảm ơn và xin lỗi khán giả, bày tỏ mong muốn tiếp tục là "một người bạn đáng tin cậy".

ft1471.jpg
Thiện Dư
#Mỹ Tâm #Đen Vâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục