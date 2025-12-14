Đen Vâu xin lỗi tại concert Mỹ Tâm, được đàn chị phản hồi tinh tế

Tối 13/12, trên sân khấu đêm diễn See The Light của Mỹ Tâm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khách mời Đen Vâu đã khiến ai nấy bất ngờ khi có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi liên quan tới dự án Nuôi Em thời gian qua. Lời xin lỗi của nam rapper dành cho đàn chị và công chúng trở thành đề tài gây chú ý trên mạnh xã hội.

Đen Vâu gửi lời xin lỗi tại concert của Mỹ Tâm.

Là khách mời duy nhất của concert, Đen Vâu xuất hiện bên Mỹ Tâm trong các tiết mục quen thuộc như Đưa Nhau Đi Trốn, Đi Theo Bóng Mặt Trời... Đặt biệt trong phần giao lưu, anh quay sang Mỹ Tâm và chậm rãi nói: "Mấy hôm nay có những chuyện không hay về em. Em xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến chị và đêm nhạc".

Trước lời bày tỏ bối rối của Đen Vâu, Mỹ Tâm nhẹ nhàng hỏi rằng có phải anh đang nhắc đến những thông tin xoay quanh dự án từ thiện đang gây tranh luận thời gian gần đây hay không. Sau đó, nữ ca sĩ phản hồi giản dị: "Mình sống đúng, làm đúng thì đâu cần phải lo. Chúng ta phải nhìn bằng trái tim chứ không chỉ nhìn bằng đôi mắt. Trong cuộc sống, hãy vững tin. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng".

Đen Vâu có chia sẻ gây xúc động cùng Mỹ Tâm. Nguồn: Tiin

Đáp lại, Đen Vâu cho biết anh đã tìm thấy "ánh sáng" và niềm tin từ chính tình cảm của khán giả trong đêm nhạc. Trên mạng xã hội, cư dân mạng dành nhiều sự đồng cảm cho nam rapper khi bị dính líu đến drama "ồn ào".

Mỹ Tâm hồi đáp tinh tế chia sẻ của đàn em.

Những ngày qua, dự án thiện nguyện Nuôi Em vướng nghi vấn minh bạch tài chính. Năm 2023, Đen Vâu ra mắt MV Nấu Ăn Cho Em và dùng toàn bộ doanh thu ca khúc để gửi cho quỹ. Sau khi nhiều người chỉ ra những nghi vấn khuất tất liên quan tới Nuôi Em trên MXH, vào tối ngày 7/12, Đen Vâu lên tiếng khẳng định anh không phải người sáng lập, không tham gia quản lý tài chính mà chỉ ủng hộ dự án cả về vật chất lẫn tinh thần.

Rapper cho biết hằng năm vẫn đóng góp chi phí cá nhân cho bữa ăn của trẻ em vùng cao và kêu gọi công chúng bình tĩnh chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Trước đó, trong một show diễn tại TP HCM, anh cũng từng cúi rạp người trên sân khấu để cảm ơn và xin lỗi khán giả, bày tỏ mong muốn tiếp tục là "một người bạn đáng tin cậy".