Thế Hệ Kỳ Tích: Liệu có cần những câu thoại đầy đạo lý để diễn giải kịch bản?

HHTO - Trước đây, netizen vẫn thường chế giễu phim ngắn Trung Quốc hay Việt Nam vì những câu thoại ngô nghê, nghe rất “chuông xe đạp” nhưng chẳng ngờ phim điện ảnh Thế Hệ Kỳ Tích lại rơi vào vết xe đổ ấy.

Sau 3 ngày công chiếu, Thế Hệ Kỳ Tích chính thức gia nhập hội phim Việt thất bại nhất phòng vé 2025 khi doanh thu chưa được 600 triệu đồng. Với đà này, Thế Hệ Kỳ Tích sẽ chưa thu về được 1 tỷ đồng sau tuần đầu tiên công chiếu và nhà sản xuất, nhà đầu tư chịu thua lỗ nặng nề.

Thế Hệ Kỳ Tích có doanh thu èo uột.

Thế Hệ Kỳ Tích là bước hụt chân khó tin của đạo diễn Hoàng Nam, khi mới đầu năm nay anh còn thắng lợi giòn giã với phim đầu tay Đèn Âm Hồn thu về hơn 100 tỷ. Thành công ấy giúp Hoàng Nam tràn đầy tự tin làm tiếp Thế Hệ Kỳ Tích, tiếp tục bán hết tài sản để dồn sức làm phim và đến lúc này, Hoàng Nam đã phải thừa nhận mình thất bại.

Đạo diễn Hoàng Nam (bên phải) đang chỉ đạo diễn xuất.

Có nhiều lý do khiến Thế Hệ Kỳ Tích không thu hút khán giả, tính trung bình mỗi suất chiếu chỉ bán được nửa vé. Phim chọn thời điểm ra mắt khá bất lợi, khi nhảy vào khoảng trống giữa ngày ra mắt của Zootopia 2 và Avatar 3. Kết quả là Thế Hệ Kỳ Tích công chiếu lặng lẽ khi cơn sốt Zootopia 2 vẫn chưa hạ nhiệt, và sau đó thì bom tấn Avatar 3 ập đến càng khiến phim chìm nghỉm hơn.

Dàn diễn viên không có cái tên hút khách.

Thêm vào đó, dàn diễn viên của Thế Hệ Kỳ Tích cũng không có cái tên hút khán giả trẻ là những người đến rạp nhiều nhất. Trần Tú và Hồng Khanh từng được chú ý khi tham gia show truyền hình từ 10 năm trước nên hiện giờ khán giả đã quên, Nàng Mơ thì vướng quá nhiều ồn ào thị phi, NSND Thanh Hoa hay Trần Lực cũng không phải gương mặt bán vé.

Phim có nhiều câu thoại mang tính hô hào.

Cuối cùng, Thế Hệ Kỳ Tích mắc lỗi kịch bản khi lời thoại rao giảng, hô hào quá nhiều. Những câu thoại như “Chỉ cần tự tin, không việc gì không làm được”, “100 triệu người Việt cùng cố gắng sẽ tạo nên thay đổi lớn” hoặc “Đừng vội vàng đánh giá một người trẻ chạy xe ôm. Vì biết đâu họ đang trên hành trình theo đuổi giấc mơ lớn hơn rất nhiều” khiến người xem thế hệ Z khó đồng cảm vì quá khô khan.

Nhiều người thậm chí nhận xét lời thoại của Thế Hệ Kỳ Tích rất “chuông xe đạp” (tức cringe, khó chịu, xấu hổ) và thắc mắc vì sao biên kịch dám viết, diễn viên dám nói những câu xa rời thực tế như vậy.