Chu du vào thế giới kỳ ảo của nhà Ghibli qua 4 tuyệt phẩm đầy cảm xúc và mộng mơ

HHTO - Mùa lễ hội cuối năm 2025 của fan nhà Ghibli cực kỳ ấm áp với chuỗi bốn tựa phim kinh điển lần lượt ra mắt. Mỗi bộ phim đều mở ra một thế giới độc đáo, nơi khán giả có thể đắm chìm vào thế giới tưởng tượng đầy cảm xúc và mộng mơ.

Hàng xóm của tôi Totoro

Phim kể về hai chị em Satsuki và Mei, theo cha chuyển về một ngôi nhà cũ giữa vùng đồng quê yên bình, trong lúc mẹ các em đang điều trị bệnh tại bệnh viện gần đó. Tưởng rằng mọi thứ chỉ xoay quanh nhịp sống giản dị nơi thôn quê, hai cô bé bất ngờ phát hiện căn nhà của mình lại là nơi trú ngụ của những sinh vật kỳ bí và đặc biệt hơn cả, những “người hàng xóm” lạ lùng đến từ khu rừng sâu mà họ gọi bằng cái tên Totoro.

“Totoro” không chỉ là một nhân vật hoạt hình mà còn là biểu tượng của tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ khán giả, cũng là sự gắn kết tuyệt đẹp giữa con người và tình yêu thiên nhiên. Đạo diễn Miyazaki Hayao đã tái hiện khung cảnh đồng quê Nhật Bản với độ chi tiết tuyệt đẹp: từ những cánh đồng lộng gió, những rặng cây cổ thụ rậm rạp cho đến các khoảnh khắc bình dị trong căn nhà gỗ nhỏ.

Lupin đệ tam: Lâu đài Cagliostro

Ra mắt năm 1979, bộ phim được xem như một tác phẩm “tiền Ghibli” bởi đây là lần đầu tiên Hayao Miyazaki ngồi ghế đạo diễn cho một dự án điện ảnh, đồng thời đặt nền móng cho phong cách làm phim với giọng kể duy mỹ, giàu chất nhân văn tạo nên thương hiệu của ông tại Studio Ghibli sau này.

Khán giả sẽ được theo chân quý ông đạo chích hào hoa Lupin bất ngờ nhận ra số tiền vừa cướp được từ sòng bài chỉ là tiền giả. Để tìm hiểu chân tướng sự việc, anh lần theo dấu vết đến vương quốc Cagliostro và phát hiện âm mưu của gã Bá tước tàn nhẫn muốn cưỡng ép Công chúa Clarisse kết hôn. Trong quá trình tìm cách giải cứu cô, anh dần khám phá ra hàng loạt bí mật ẩn giấu trong lâu đài, mở ra chuỗi sự kiện đầy kịch tính và cuốn hút.

Arrietty

Tiếp nối cuộc phiêu lưu của chàng “siêu trộm” Lupin, Arrietty sẽ mở ra hành trình vào thế giới tí hon đầy thú vị cho các fan của Studio Ghibli trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết The Borrowers của Mary Norton, tác phẩm mở ra một thế giới siêu nhỏ đầy kỳ diệu, nơi những “người tí hon” âm thầm sinh sống trong ngôi nhà của con người.

Câu chuyện kể về tình bạn giữa Arrietty, cô bé người tí hon tò mò, dũng cảm nhưng vô cùng ấm áp và Sho, cậu bé nhạy cảm, tốt bụng đang chống chọi với căn bệnh tim. Mối quan hệ giản đơn nhưng chân thành ấy giúp Sho tìm lại niềm vui và lấy lại sự tự tin. Cốt truyện nhẹ nhàng và tinh tế, vừa kể một câu chuyện tuổi thơ, vừa gửi gắm những bài học sâu sắc về tình bạn, gia đình và sự trưởng thành. Không chỉ cuốn hút nhờ kịch bản ý nghĩa, Arrietty còn mang đến một thế giới siêu nhỏ đầy kỳ diệu và mê hoặc.

Công chúa Mononoke

Và tác phẩm khép lại chuỗi phim Ghibli của mùa lễ hội năm nay chính là một trong những cái tên được khán giả mong chờ nhất, tác phẩm được coi là bước ngoặt lớn quyết định tương lai của xưởng phim Ghibli trong giai đoạn cuối thế kỷ 20.

Công chúa Mononoke kể về Ashitaka, một chàng trai trẻ thuộc bộ tộc Emishi, buộc phải rời khỏi làng sau khi bị dính phải một lời nguyền trong lúc chiến đấu với Đọa Thần Tatarigami để bảo vệ dân làng. Hành trình của Ashitaka đưa anh đến miền rừng núi hoang dã, nơi con người và các sinh vật thần linh đang xung đột dữ dội vì khai thác tài nguyên. Tại đây, anh gặp San, con gái nuôi của thần Sói trắng Moro, đang vô cùng căm thù con người vì phá hoại rừng. Bằng lòng dũng cảm và sự đồng cảm, Ashitaka cố gắng tìm cách cân bằng giữa hai thế giới, nỗ lực ngăn chặn chiến tranh giữa con người và thần linh.