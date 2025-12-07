Dược Sư Tự Sự lên live-action: Nam nữ chính gây bất ngờ, nữ phụ là cực phẩm

HHTO - Thương hiệu truyện tranh và anime ăn khách “Dược Sư Tự Sự” sẽ được chuyển thể live-action. Một số gương mặt diễn viên chủ chốt của phim đã được hé lộ, gây xôn xao MXH.

Mới đây, tạp chí Bunshun của Nhật Bản đã đưa tin Dược Sư Tự Sự sẽ được chuyển thể live-action (phim do người thật đóng). Dược Sư Tự Sự là một thương hiệu ăn khách kể cả ở mảng manga (truyện tranh), anime (hoạt hình), light novel (một thể loại tiểu thuyết). Câu chuyện của Dược Sư Tự Sự khai thác chuyện hậu cung, với các bí ẩn tình cảm, âm mưu chính trị, tranh giành quyền lực…

Phiên bản truyện tranh xuất bản ở Việt Nam.

Theo đó, Ashida Mana sẽ đảm nhận vai nữ chính Miêu Miêu. Với kiến thức sâu rộng về y dược, Miêu Miêu đã khám phá ra nhiều bí ẩn chốn hậu cung. Miêu Miêu đặc biệt có hứng thú với các loại độc.

Ashida Mana là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Ashida Mana đã tỏa sáng với nhiều vai diễn, không chỉ đáng yêu mà còn sâu sắc. Một số tác phẩm nổi bật của Ashida Mana có thể kể đến: Mother, Câu Chuyện Marumo, Ngày Mai Mẹ Chẳng Còn Bên, Bên Hiên Nhà Bà Già Đọc BL… Ashida Mana còn ghi dấu ấn ở Hollywood khi xuất hiện trong phim bom tấn Pacific Rim.

Ashida Mana được khán giả Nhật yêu mến khi còn rất nhỏ.

Cô đóng vai nữ chính Miêu Miêu.

Vai nam chính Nhâm Thị sẽ do nam diễn viên Nomura Kota đảm nhận. Trong Dược Sư Tự Sự, Nhâm Thị được giới thiệu là một hoạn quan quản lý chuyện hậu cung, có vẻ ngoài có thể được miêu tả là "chim sa cá lặn". Tuy nhiên, thân thế của Nhâm Thị vẫn còn nhiều bí ẩn.

Nomura Kota là một nam diễn viên còn khá mới nhưng cũng đã được khán giả nhớ đến qua một số phim như: Lời Cầu Hôn Hoàn Hảo…

Nomura Kota đảm nhận vai Nhâm Thị.

Ngoài ra, trên MXH cũng có tin “hành lang” rằng nữ diễn viên Koshiba Fuka sẽ góp mặt trong Dược Sư Tự Sự bản live-action. Tuy nhiên, nhân vật mà cô thủ vai vẫn còn đang được giữ bí mật.

Koshiba Fuka là một gương mặt nổi trội của showbiz xứ hoa anh đào, đã tham gia rất nhiều phim. Gần đây, cô tỏa sáng và được nhiều khán giả ngoài biên giới Nhật Bản biết đến khi thủ vai nữ chính trong bản làm lại của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Koshiba Fuka được khen ngợi thể hiện tốt nội tâm nhân vật, mang đến dấu ấn riêng chứ không trở thành “cái bóng” của Park Min Young - người thủ vai nữ chính của bản gốc Hàn Quốc.

Koshiba Fuka.

Trên MXH, bên cạnh nhiều fan hóng phim, cũng có nhiều netizen bình luận bày tỏ lo ngại rằng phim sẽ gây ra một cuộc tranh cãi, đặc biệt từ các fan Nhật Bản và Trung Quốc. Được biết, bối cảnh của Dược Sư Tự Sự là một quốc gia hư cấu, nhưng được lấy cảm hứng từ Trung Quốc thời xưa. Thực tế, những tranh cãi này đã xảy ra khi bản anime của Dược Sư Tự Sự lên sóng, trong đó fan Trung Quốc chỉ trích tác giả Nhật Bản "chiếm đoạt văn hóa".

Các nguồn tin tiết lộ Dược Sư Tự Sự bản live-action sẽ khởi quay trong năm 2026 và công chiếu ở Nhật Bản vào năm 2027.

Một số bình luận của netizen:

“Nomura Kota cố lên! Cậu ấy đang phát triển sự nghiệp một cách mạnh mẽ, tôi rất tự hào!”

“Ashida Mana trông hợp vai đấy chứ.”

“Tò mò Koshiba Fuka sẽ đóng vai gì, cô ấy vừa xinh vừa diễn giỏi.”

“Tôi không thích chuyển thể live-action lắm đâu, nhưng Nhật Bản làm thì chắc sẽ hợp hơn Hollywood nhúng tay vô.”

“Nhâm Thị được miêu tả là có nhan sắc gần như là siêu thực. Đó là một yêu cầu lớn đối với bất kỳ diễn viên nào.”

“Nhật làm live-action thì có thể yên tâm phim vẫn dễ thương và giữ được phong cách đặc trưng của anime, như Ouran High School Host Club nè. Tôi không lo điều đấy cho Dược Sư Tự Sự, chỉ ngại phim sẽ cắt bớt nội dung so với bản gốc thôi.”

“Chuẩn bị nghe fan Nhật và fan Trung "chiến" nhau.”

“Tôi không nghi ngờ gì về dàn diễn viên, nhưng họ nên có một đội ngũ biên kịch xuất sắc và một ngân sách xịn. Bối cảnh phim này có nhiều thứ cần phải chăm chút đấy.”