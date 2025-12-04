Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Kiệt tác“ anime Look Back được chuyển thể thành live-action, khi nào ra mắt?

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Sau thành công của nguyên tác và anime, "Look Back" của tác giả "Chainsaw Man" sẽ tiếp tục hành trình chinh phục khán giả với phiên bản live-action.

Ngày 2/12 vừa qua, hãng phim K2 Pictures đã chính thức công bố dự án Look Back live-action (phim người đóng), chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của tác giả Tatsuki Fujimoto.

4ba155229e6c1132487d.jpg
cc40efc2248cabd2f29d.jpg
Những hình ảnh đầu tiên về dự án "Look Back" live-action. Ảnh: K2 Pictures

Look Back là một one-shot do Tatsuki Fujimoto phát hành trên nền tảng Shonen Jump+ vào tháng 7/2021. Tác phẩm kể về hành trình trưởng thành của hai cô gái tại một thị trấn nhỏ, cùng nuôi ước mơ trở thành họa sĩ manga.

Fujino là cô bạn nổi bật, tự tin quá mức và thường xuyên vẽ truyện cho báo trường. Ngược lại, Kyomoto sống khép kín, hay vắng mặt trên lớp nhưng lại có nét vẽ tuyệt đẹp của một "thiên tài".

Dù có sự khác biệt rõ rệt, niềm đam mê chung đã đưa hai người đến với nhau. Câu chuyện khám phá sự phức tạp của tình bạn, sự ganh đua lẫn hy sinh khi theo đuổi nghệ thuật. Look Back có mở đầu tươi sáng nhưng kết phim lại gây nhiều day dứt cho khán giả.

a03d0faffdd271235f4688b4faced125237d95a551c57cab6785a35086102877.png

Mặc dù là truyện ngắn, Look Back lại gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Theo Deadline, truyện đạt hơn 2,5 triệu lượt xem chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt. Đối với bản in, manga đã bán được tổng cộng 900.000 bản tại Nhật Bản và hơn 750.000 bản quốc tế, trong đó bao gồm cả thị trường Việt Nam.

Năm 2024, Look Back từng được chuyển thể thành anime chiếu rạp và đạt thành công lớn tại phòng vé Nhật Bản. Phim còn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn với 100% "cà chua tươi" và 98% điểm tích cực của khán giả trên trang phê bình Rotten Tomatoes.

75d55767fb2e74702d3f.jpg
3bdac30b6f42e01cb953.jpg
Movie "Look Back" từng "càn quét" nhiều giải thưởng danh giá ở mảng hoạt hình vào năm 2024. Ảnh: Avex Pictures

Một trong những lý do khác khiến Look Back live-action trở thành tâm điểm là sự tham gia của đạo diễn danh tiếng Hirokazu Kore-eda, người từng đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes cho tác phẩm Shoplifters (Kẻ Trộm Siêu Thị). Ông không chỉ đạo diễn mà còn đảm nhận vai trò biên kịch và biên tập cho phim.

"Trong chuyến trở về từ Kyoto đến Tokyo, tôi bị thu hút bởi dáng người trên bìa một cuốn sách tại hiệu sách ở ga Shinagawa. Tôi cầm cuốn sách lên mà không suy nghĩ gì, đó là lần đầu tiên tôi gặp 'Look Back'. Đêm đó, tôi đã đọc hết truyện trong một lần. Mặc dù manga và điện ảnh là những thể loại khác nhau, nhưng với tư cách là một nhà sáng tạo, tôi thấy mình thật sự cảm nhận được nó", Hirokazu chia sẻ.

04d36459b61739496006.jpg
Title Card (Khung tiêu đề) chính thức của phim.

Phim hiện đã quay xong và đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến ra rạp vào năm 2026.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game… Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

bb540c726cdce082b9cd.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Manga #Anime #Look Back #live-action #Hirokazu Kore-eda #Tatsuki Fujimoto #Chainsaw Man #Cannes

