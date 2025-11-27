University War 3 đổi luật nghi do đội SNU quá mạnh, sơ qua thành tích đã choáng

HHTO - Vẫn là đội sản xuất cũ nhưng Elite League - University War 3 đã đổi format. Fan đùa rằng phải chăng do "con tướng" SNU quá mạnh ở 2 mùa trước nên chương trình đã quyết định cho "nội chiến" SNU? Ai sẽ là "bạch nguyệt quang" mới?

University War 3 khởi đầu với poster mô phỏng trò chơi cờ người. Cuộc đấu trí của những thiên tài Top 1% giữ nguyên sức nóng như 2 mùa trước. Sinh viên của SNU (Đại học Quốc gia Seoul) tiếp tục ghi danh. Hai mùa trước, quán quân đều là đội SNU. Xem trailer, dân mạng đùa rằng nhà sản xuất cũng cảm thấy "con tướng" này quá mạnh nên quyết định tạo một trận nội chiến cho vui, để sinh viên SNU đấu nhau.

Nếu 2 mùa trước có 5 đội thi chính thức đến từ 5 trường đại học lớn tại Hàn Quốc, thì mùa 3 chia làm 2 bảng lớn: Y khoa và STEM. Đội Y gồm: SNU, Đại học Yonsei và Đại học Sungkyunkwan. Đội STEM gồm: SNU, KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc), POSTECH (Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang). Ngoài có sự xuất hiện của 2 đội SNU, mùa 3 cũng là lần đầu tiên team SNU có thí sinh nữ.

Trailer chỉ tiết lộ những trò chơi trí tuệ vẫn hóc búa như ngày nào, chưa hé lộ nhiều về việc đấu loại sẽ ra sao. Ở 2 mùa trước, các du học sinh từ các trường đại học quốc tế hàng đầu sẽ gia nhập sau ngày đấu đầu tiên. Khán giả cũng tò mò mùa này có "nhân tố ẩn" nào được giữ bí mật?

Đây là lần đầu tiên Đại học Sungkyunkwan có sinh viên tham gia, trong khi đội quen thuộc 2 mùa trước KU - Đại học Hàn Quốc không góp mặt ở mùa 2.

Trailer nhắc qua thành tích của các thí sinh như "đứng nhất Trung học Khoa học Seoul", "điểm tuyệt đối trong kỳ thi CSAT 2025" và "Học sinh giỏi nhất trường trong cả 3 năm tại trường Trung học Ngoại ngữ - Đại học Hankuk"... - không nhiều nhưng đủ "gây choáng".

Fan chương trình cũng soi ra "in-tư" của một vài gương mặt như Park Sangyeon đội Yonsei là chủ nhân của huy chương Vàng Olympic Vật Lí quốc tế, từng tham gia The Devil's Plan 2. Cậu bị loại sớm do là "em út hơi yếu nghề" khiến không ít khán giả tiếc nuối vì thông minh và tính cách đáng yêu.

Park Sangyeon với kinh nghiệm từ The Devil's Plan 2 sẽ từ thỏ con hóa cáo trong University War 3?

Cũng tốt nghiệp trường Trung học Khoa học Seoul với Sangyeon là Lee Seunghyun. Cậu bạn đến từ đội Y khoa - SNU là người đạt điểm tuyệt đối CSAT và cũng là huy chương vàng Olympic Vật lí Quốc tế. "Gyumin đại đế" - trụ cột của SNU mùa 2 nhấn theo dõi Seunghyun trên Instagram. Đây có phải "tín hiệu" cho thấy sự kế thừa ngôi vị "bạch nguyệt quang" University War?

University War 3 dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào tối 12/12.