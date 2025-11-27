Phim hay Nhật Bản “One Night Morning”: Câu chuyện về những bữa sáng chữa lành

HHTO - Thông qua những bữa sáng giản dị về hình thức nhưng sâu sắc về mặt cảm xúc, bộ phim truyền hình Nhật Bản “One Night Morning” đã cùng chia sẻ và chữa lành những cảm xúc cô đơn, lạc lõng của các nhân vật trong phim và của cả khán giả. Để sau một đêm dài, Mặt Trời của ngày mới lại mọc, rực rỡ và tỏa rạng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim truyền hình One Night Morning của Nhật Bản được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Kenichi Okuyama. Phim gồm có 8 tập, với mỗi tập là một câu chuyện riêng biệt, có thể xem mỗi tập phim là một phim ngắn. Nhưng 8 tập phim trong One Night Morning đều có cùng một chủ đề, đó là kể về hai con người, vì một lý do nào đó họ bị kẹt lại cùng nhau trong một đêm dài, và sáng hôm sau cùng nhau thưởng thức một bữa sáng. Sau đó, cuộc đời của mỗi người đều khác biệt hơn so với hôm qua.

Các nhân vật trong One Night Morning rất phong phú, cả về tuổi tác lẫn nghề nghiệp, cũng như mối quan hệ giữa họ với nhau. Đó có thể là một anh chàng thất nghiệp, một cô gái vừa ly hôn, cả hai là bạn học cũ và tình cờ gặp lại trong một buổi họp lớp.

Đó có thể là một cô gái mơ mộng lấy chồng giàu sang, bước ra khỏi một buổi hẹn hò thất bại thì chạm mặt người đồng nghiệp trông có vẻ nghèo cùng công ty. Đó cũng có thể là một cậu nam sinh vụng về, ngày nào cũng chạy như bay để mua đồ ăn trưa, nhưng luôn bị một nữ sinh hoạt bát lấy mất chiếc sandwich trứng cuối cùng.

Thông qua các nhân vật và các câu chuyện của họ, One Night Morning đã vẽ nên một bức tranh nhiều màu sắc. Có câu chuyện chủ yếu mang tông lạnh, ngập tràn cảm giác cô đơn, lạc lõng. Có câu chuyện lại “ấm” hơn, thậm chí còn có những tông màu gợi cảm xúc ngọt ngào cũng như thổi bùng hy vọng. Có câu chuyện trầm lắng, khiến người ta thấy nhức nhối, suy ngẫm; cũng có câu chuyện nhẹ nhàng, mang đến sự tinh khôi trong trẻo, và khiến người ta mỉm cười. Mỗi câu chuyện một màu sắc, ghép lại ra bức tranh của cuộc sống muôn màu.

Điểm chung của các nhân vật trong One Night Morning là dù nhiều hay ít, họ cũng cảm thấy cô đơn khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống. Có người phải “chống chọi” với nó trong một thời gian khá dài, có người chỉ đối diện với nó trong một giai đoạn. Nhưng tất cả họ đều cần ai đó giúp mình vượt qua nỗi cô đơn. Và khi người đó đến, có thể họ sẽ đến cùng với một bữa ăn sáng.

Các bữa sáng trong One Night Morning không có gì đặc biệt hay quá cầu kỳ. Đó có thể là bánh mì nướng phết mật ong, bánh sandwich trứng, cơm nắm mơ muối… Có thể họ tự làm, hoặc mua trong một cửa hàng bất kỳ. Nhưng mỗi món ăn đều có một dấu ấn đặc biệt, ít nhất là về mặt cảm xúc.

Lát bánh mì nướng phết mật ong óng ánh có thể nhắc ta nhớ về giá trị của chính mình, rằng ta xứng đáng với những điều ngọt ngào. Quả mơ muối tự làm có thể hé lộ một “bí mật” rằng thứ mà người này chê có thể là “báu vật” đối với một người khác. Và từ đó ta học được cách yêu bản thân, từ chối những mối quan hệ chỉ mang đến đắng cay. Thậm chí, ta cũng có thể nhận ra rằng nếu không ai mang đến ngọt ngào thì ta cũng có thể tự làm điều đó cho chính mình.

Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong One Night Morning đều khác nhau, nhưng điểm chung của nó là thông qua một đêm dài chia sẻ về cảm xúc của mình và cùng nhau dùng bữa sáng, nỗi tổn thương của mỗi người đã được nhìn thấy và chữa lành. Từ đó, họ thấy Mặt trời của ngày mới một lần nữa lại mọc. Cuộc sống dường như sáng sủa hơn, ấm áp hơn, có hy vọng hơn. Và họ như được tiếp thêm sức mạnh để tiến về phía trước.

Có lẽ, đôi khi để vượt qua một "đêm đen" nào đó trong đời, ta chỉ cần hai điều: Một ai đó thấu hiểu ta, và một bữa ăn thật ngon lành.