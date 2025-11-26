Tang lễ cố diễn viên Lee Soon Jae: Seung Gi đến sớm, Yoo Yeon Seok nhớ thầy

HHTO - Không lâu sau khi linh đường của cố diễn viên Lee Soon Jae được dựng, truyền thông Hàn đã ghi lại được khoảnh khắc Lee Seung Gi bước nhanh đến tang lễ. Không chỉ những người đã làm việc, thân thiết với ông, mà những diễn viên chưa có cơ hội tiếp xúc nhưng với tấm lòng kính trọng dành cho bậc tiền bối, cũng đến tiễn đưa ông.

Diễn viên Lee Soon Jae qua đời vào sáng sớm ngày 25/11. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Trung tâm Y tế Asan (Seoul, Hàn Quốc). Chiều 25/11, không lâu sau khi chính thức phát tang, Lee Seung Gi được bắt gặp đã có mặt.

Ảnh: MK

Trả lời truyền thông, Lee Seung Gi cho biết với anh, "thầy" Lee Soon Jae là một người rất đặc biệt. "Tôi biết thầy đã già đi nhiều hơn. Điều an ủi là đầu năm nay, khi sức khỏe của thầy yếu đi, vợ chồng tôi đã kịp đến thăm thầy. Nhưng ngay cả khi ấy, thầy vẫn thể hiện bản thân còn khỏe mạnh và dù bị ốm, thầy vẫn cố ra ngoài tiễn chúng tôi. Tôi nhớ như in chuyện đó".

Vòng hoa của Shin Min Ah và Kim Woo Bin được nhìn thấy tại tang lễ. - Ảnh: Osen

Choi Hyun Wook cũng là một trong những ngôi sao đến viếng sớm. Anh cho biết mình chưa từng có cơ hội gặp gỡ hay hợp tác với "ông nội quốc dân" nhưng muốn tỏ lòng thành kính với bậc tiền bối. "Tôi xem tiền bối trên sân khấu qua video trao giải, điều đó là trái tim tôi thắt lại. Mặc dù chúng tôi chưa từng làm việc cùng nhau, nhưng tôi hy vọng tiền bối sẽ an nghỉ và hạnh phúc trên thiên đường".

Từ khuya 25/11 đến ngày 26/11, những ngôi sao đến viếng cố diễn viên Lee Soon Jae vẫn không ngớt, như Song Seung Hun, Julien Kang, Jung Bo Seok, Kim Hee Ae, Park Geun Hyung, Kim Young Ok, Choi Soo Jong, Yoon Eun Hye, Choi Ji Woo, Jang Na Ra, Han Ji Hye, Kim Yoo Jung...

Yoo Yeon Seok từng được Lee Soon Jae giảng dạy tại Khoa Nghệ thuật Điện ảnh của Đại học Sejong.

Là hậu bối, cũng là một trong những học trò cưng của Lee Soon Jae - diễn viên Yoo Yeon Seok viết trên trang cá nhân vào đêm muộn: "Người thầy mà tôi quen từ hồi đại học là một người tuyệt vời, một nhà giáo đích thực. Tôi đã kiên trì vượt qua 10 năm vô danh nhờ câu nói của thầy 'nếu em thực sự yêu thích công việc mình làm thì phải biết cách âm thầm theo đuổi nó ít nhất 10 năm'.

Mỗi lần gặp thầy trên phim trường hay giảng đường, tôi luôn kinh ngạc với đam mê diễn xuất, sự kiên định và cống hiến của thầy với tư cách một diễn viên. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi học hỏi và suy ngẫm về bản thân rất nhiều".

Yoo Yeon Seok không ít lần bày tỏ sự kính nể đối với "ông nội quốc dân" trong các phỏng vấn cũ. Anh đang chạy lịch fan meeting ở nước ngoài nên không thể về kịp để tiễn đưa thầy.

Theo tờ News1, sau khi Lee Soon Jae qua đời, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định trao tặng Huân chương Văn hóa hạng nhất (Gold Crown) cho cố diễn viên vì những đóng góp cho sự phát triển của văn hóa đại chúng.

Lễ truy điệu của ông sẽ diễn ra vào sáng 27/11.