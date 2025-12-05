Dear X: Kim Yoo Jung đập vỡ vẻ ngọt ngào, ác quỷ đội lốt thiên thần không cần cố

HHTO - Tiềm thức khán giả đã đóng khung Kim Yoo Jung với hình tượng "em gái quốc dân" trong veo khiến cô mất một thời gian dài để "phá khung". Yoo Jung thử nổi loạn trong "Backstreet Rookie" thất bại, hóa thân quyền lực trong "My Demon" bị chê non, nhưng mọi chuyện đã khác với "Dear X".

"Em gái quốc dân" ai cũng muốn ôm vào lòng

Kim Yoo Jung bước chân vào giới giải trí khi mới 3 tuổi với tư cách người mẫu nhí, sau đó là diễn viên nhí. Từ những bộ phim đầu tiên cô tham gia, khán giả đã phải lòng ngay với cô bé có đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần lại càng rực rỡ, ngọt ngào khi cười.

Yoo Jung được chọn trở thành phiên bản lúc nhỏ của các mỹ nhân đình đám như Han Hyo Joo, Moon Geun Young, Kim Ha Neul, Han Ga In... trong loạt phim kinh điển như Huyền thoại Iljimae, Dong Yi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời... Bước qua tuổi teen, "em gái quốc dân" có những vai chính đầu tiên.

Năm 16 tuổi, Angry Mom đưa Yoo Jung sáng rực trên màn ảnh nhỏ khi trở thành cặp mẹ con mĩ nhân với Kim Hee Sun. Năm 17 tuổi, cô khiến cả châu Á rung động bởi nét đẹp thuần khiết, trong trẻo với Mây Họa Ánh Trăng.

Hong Ra On giả làm thái giám vào cung, đáng yêu, tinh nghịch. Khoảnh khắc cô khoác lên bộ hanbok múa thay cho vũ nữ đã trở thành "huyền thoại" của phim cổ trang Hàn, đánh dấu thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và diễn xuất.

Nỗ lực phá kén bị coi là thời kì suy tàn

Kể từ khi ra mắt màn ảnh vào năm 2004 đến nay, Yoo Jung không khi nào để khán giả quên mình với trung bình mỗi năm có ít nhất 1 phim cô tham gia phát sóng. Các vai diễn cũng lớn dần cùng cô. Hơn 10 năm, Yoo Jung chọn vai có sự đồng nhất về tính cách như ngọt ngào, dịu dàng hoặc đáng yêu, lương thiện.

Các nhân vật nổi danh ở thời kỳ đầu đều là hình tượng chính diện hòa hợp hoàn hảo với nét trong veo, thuần khiết của cô. Khán giả quen thuộc, đóng khung "em gái quốc dân" trong màu sắc đó, để rồi khi chứng kiến thiếu nữ Yoo Jung trưởng thành, trở lại với dạng vai nổi loạn, họ bị sốc.

Nối tiếp Mây Họa Ánh Trăng, Yoo Jung hóa thân thành Cô Tiên Dọn Dẹp đơn thuần, dễ mến. Dù hiệu ứng không bùng nổ như tác phẩm trước nhưng vẫn thành công ở thị trường nội địa. Bước qua tuổi 20, nữ diễn viên quay ngoắt 180 độ làm "chị đại" với Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul). Khán giả "cứng người" từ 2 tập đầu tiên, chê thậm tệ hình tượng nhân vật lệch lạc, nội dung nhàm chán, phi lí.

Năm 2020 - 2024, phong độ của Kim Yoo Jung lên xuống thất thường khi cô liên tục thay đổi rồi quay về dạng vai quen thuộc. Mỗi lần chạm vạch để vượt ra vùng an toàn một chút là danh tiếng của Kim Yoo Jung lại chông chênh. Sau thất bại của Backstreet Rookie, Yoo Jung lấy lại thiện cảm nhờ Bầu Trời Rực Đỏ (2021), một lần nữa được khen ngợi là "nữ thần cổ trang".

Nữ diễn viên trở lại hình tượng tinh nghịch, trong sáng với Cô Gái Thế Kỷ 20. Năm 2023, Yoo Jung lại sảy chân khi My Demon bị ghẻ lạnh ở nội địa. Khán giả cho rằng cô quá non nớt để thể hiện một doanh nhân trẻ dày dặn kinh nghiệm, quyền lực dù diễn xuất trong cảnh đời thường của Do Hee vẫn rất tốt.

Pha lật bàn toàn thắng với Dear X

Baek Ah Jin của Dear X là kiểu nhân vật cô chưa từng thể hiện, khó nhằn đến mức cô e sợ không dám nhận. Nhưng cô đã dũng cảm nhảy hẳn khỏi vùng an toàn. Lời tán dương không ngớt từ tập đầu tiên đến hiện tại mà khán giả Hàn và quốc tế là minh chứng cho thấy lần phá kén này đã toàn thắng.

Baek Ah Jin là ác quỷ, tính cách vặn vẹo nên dáng vẻ thiên thần cô dùng làm vỏ bọc cũng lạnh gáy. Kim Yoo Jung dẫn dắt người xem vào câu chuyện của nhân vật tự nhiên, để họ đồng cảm với cô, thấu hiểu, muốn thương nhưng cũng thương không nổi. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, tuy nhiên, khán giả không tìm được vẻ thuần khiết, ngọt ngào của trước đây. Kim Yoo Jung đập tan những nhận định cho rằng cô sẽ chỉ hợp làm nàng thơ trong trẻo với diễn xuất trưởng thành, chắc tay, sống động.

Từng nụ cười, ánh mắt của Ah Jin đều mang nét "biến thái", man rợ. Khi đặt cạnh Hong Ra On hay Hong Chun Gi, khán giả dễ nhận thấy sự khác biệt rõ nét trong cách Yoo Jung thể hiện.

Ah Jin là nhân vật có cảm xúc mạnh với nhiều phân cảnh được đẩy lên cực đại. Dù có hơn 20 năm làm nghề, Yoo Jung vẫn cảm thấy khó khăn, nặng nề khi nhập vai. Điển hình như trường đoạn đêm quyết định sống còn với Baek Sun Gyu, nữ diễn viên thừa nhận cô đã rất căng thẳng và xuống sức vì ướt mưa giữa trời lạnh. Tình huống Ah Jin kiệt quệ gục ngã cũng là trạng thái thật của cô.

Dear X cùng Baek Ah Jin được giới chuyên gia và khán giả nhận định là một cái tên mạnh trong danh sách đề cử các giải thưởng phim ảnh trong nước. Dù khởi đầu chông chênh, Kim Yoo Jung đang viết nên những năm tuổi 20 đẹp ngát xanh. Tại đó, cô dám thử sức, vượt qua nỗi sợ, vấp ngã rồi lại đứng lên vững vàng, khai mở tiềm năng mới, nỗ lực để gặp chính mình của tương lai rực rỡ hơn.