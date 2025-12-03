Phim Hàn tháng 12: Hyun Bin trở lại đầy tham vọng, Lee Jun Ho làm siêu anh hùng

HHTO - Danh sách phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng cuối năm 2025 đa dạng thể loại các tựa phim. Từ bí ẩn đến lãng mạn, từ dí dỏm đến thơ mộng, khiến mùa cuối năm của các "mọt phim" tha hồ bận rộn.

The Price of Confession (5/12)

Diễn viên: Jeon Do Yeon, Kim Go Eun, Park Hae Soo

The Price of Confession là bộ phim chứng kiến giấc mơ giản dị về cuộc sống gia đình hạnh phúc của An Yoon Soo (Jeon Do Yeon) tan vỡ khi chồng cô bị hại, và cô bị buộc tội sát hại chồng. Trong tù, cô gặp gỡ Mo Eun (Kim Go Eun), một người phụ nữ bí ẩn, được gọi là phù thủy bởi có khả năng nhìn thấu được suy nghĩ và cảm xúc của người khác.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ đã hé lộ ra những bí mật mà họ đang giấu kín và đưa họ đến một thỏa thuận nguy hiểm. Trong lúc đó, công tố viên tận tâm Baek Song Hoon (Park Hae Soo) quyết đào sâu vào bí mật của An Yoon Soo và Mo Eun, bất chấp cả niềm tin và danh dự của mình.

Surely Tomorrow (6/12)

Diễn viên: Park Seo Joon, Won Ji An

Surely Tomorrow đánh dấu sự trở lại của Park Seo Joon sau Gyeongseong Creature, và với thể loại tình cảm lãng mạn đã từng đưa tên tuổi anh “rần rần” như She Was Pretty, Thanh Xuân Vật Vã, Thư Ký Kim Sao Thế?... Sánh đôi cùng anh trong tác phẩm mới là Won Ji An (Squid Game 2 và 3).

Trong Surely Tomorrow, Park Seo Joon vào vai Lee Gyeong Do - một phóng viên giải trí. Thuở hai mươi tuổi, khi tham gia nhóm kịch ở trường đại học, anh đã có mối tình đầu tươi đẹp với Seo Ji Woo (Won Ji An), nhưng cuối cùng họ đã chia tay. Năm 28 tuổi, cả hai tái hợp, nhưng lại chia tay lần nữa.

Ở mốc thời gian hiện tại, Lee Gyeong Do thấy cuộc đời lại cho anh gặp lại Seo Ji Woo, nhưng ở một tình huống trớ trêu. Anh đang thực hiện câu chuyện về một vụ bê bối liên quan đến một người, chính là chồng của người yêu cũ.

Pro Bono (6/12)

Diễn viên: Jung Kyung Ho, So Ju Yeon

Chuyện phim Pro Bono kể về Kang Da Wit (Jung Kyung Ho) là một thẩm phán vô cùng thành công, tư duy nhanh nhạy, làm việc hiệu quả, giỏi duy trì hình ảnh. Tuy nhiên, anh lại là người bị ám ảnh về vật chất và thành công.

Một ngày nọ, một biến cố bất ngờ đã buộc Kang Da Wit phải từ chức và trở thành luật sư làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận. Ở đây, anh gặp gỡ Park Ki Beum (So Ju Yeon), một người đam mê pháp luật và vô cùng nhiệt huyết. Cô tin rằng công lý là một tiếng gọi chứ không phải là một nghề nghiệp.

Trời xui đất khiến, số phận đưa đẩy, Kang Da Wit bỗng thấy mình trở thành một luật sư đối đầu với các tập đoàn hùng mạnh để bảo vệ những người yếu thế.

Love Me (19/12)

Diễn viên: Seo Hyun Jin, Chang Ryul

Trở lại với Love Me, Seo Hyun Jin hóa thân thành Seo Joon Kyung - một bác sĩ sản phụ khoa, độc thân xinh đẹp. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cô có vẻ hoàn hảo và ổn định, nhưng thực chất ở bên trong cô vẫn đang che giấu một tâm hồn tổn thương vẫn chưa được chữa lành.

Bảy năm về trước, Seo Joon Kyung đã bỏ trốn khỏi một bi kịch đã phá vỡ gia đình mình. Để có được cuộc sống hiện tại, cô đã gắng gượng mỗi ngày, nhưng luôn cảm thấy rất cô đơn. Thế rồi, cô đã gặp một người đàn ông cho phép cô mở lòng về quá khứ và đối diện với sự cô đơn của mình.

Idol I (22/12)

Diễn viên: Choi Soo Young, Kim Jae Young

Chuyện phim Idol I theo chân Maeng Se Na (Choi Soo Young), một cô gái có hai “cuộc đời”. Một mặt, cô là một luật sư nổi tiếng với việc giải quyết các vụ án hình sự nghiêm trọng, được mệnh danh là “luật sư của tội phạm”; và mặt khác, cô là một fangirl cuồng nhiệt của ngôi sao K-Pop Do Ra Ik (Kim Jae Young).

Cuộc sống sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cô bỗng dưng một ngày va chạm vào nhau bởi một sự việc bất ngờ. Ngôi sao K-Pop Do Ra Ik bị buộc tội giết người. Để cả hai thế giới của mình không sụp đổ, nàng fangirl kiêm luật sư quyết tâm chứng minh thần tượng của mình vô tội.

Made in Korea (24/12)

Diễn viên: Hyun Bin, Jung Woo Sung

Lấy bối cảnh những năm 1970 đầy biến động, Made in Korea hứa hẹn mang đến những thước phim căng thẳng cũng như đầy sức nặng. Nhân vật chính của Made in Korea là Baek Ki Tae (Hyun Bin), giàu có và đầy tham vọng. Đối trọng với anh là công tố viên Jang Gun Young (Jung Woo Sung) kiên cường, người đã liều tĩnh tất cả khi một vụ án nghiêm trọng ập đến.

Made in Korea đặc biệt gây chú ý khi có mặt hai ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Kim chi là Hyun Bin và Jung Woo Sung đóng chính. Dàn diễn viên phụ cũng rất nổi bật với những cái tên như Woo Do Hwan, Jung Sung Il, Won Ji An… Phim được đầu tư kinh phí khủng, chưa chiếu phần 1 nhưng đã được “bật đèn xanh” có phần 2.

Cashero (26/12)

Diễn viên: Lee Jun Ho, Kim Hye Joon

Cashero là một phim truyền hình khai thác một đề tài rất thú vị. Nhân vật chính của phim là Kang Sang Woong (Lee Jun Ho), một công chức sở hữu siêu năng lực. Tuy nhiên, sức mạnh của anh lại phụ thuộc vào lượng tiền mặt mà anh sở hữu. Khi có tiền, anh sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ; nhưng sau khi sử dụng sức mạnh, tiền của anh sẽ biến mất.

Khi chứng kiến siêu năng lực của bạn trai, Kim Min Sook (Kim Hye Joon) rất ngạc nhiên. Cô cho rằng năng lực của anh không hữu dụng lắm bởi anh phải tiêu tiền của mình. Dù vậy, cô vẫn luôn ủng hộ anh hơn bất kỳ ai.

Lúc này, có một tổ chức tội phạm chuyên săn lùng những người có siêu năng lực. Kang Sang Woong đã hợp sức cùng với những “siêu anh hùng” khác để bảo vệ cuộc sống bình thường của mình khỏi những kẻ xấu, và bảo vệ thế giới. Những “siêu anh hùng” này cũng có cơ chế kích hoạt sức mạnh riêng. Người thì phải uống “sinh tố lên men”, người lại phải nạp bánh mì cho dạ dày…