Netizen Hàn tranh luận về Zootopia 2: Tình cảm “mập mờ” giữa Nick và Judy là gì?

HHTO - Sau gần 10 năm chờ đợi, Zootopia đã trở lại với phần 2. Mặc kệ Disney đã từng khẳng định Nick và Judy chỉ là “đối tác thân thiết”, netizen Hàn có câu trả lời riêng cho câu hỏi về mối quan hệ giữa chàng Cáo và nàng Thỏ.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Sau gần 10 năm chờ đợi, Zootopia đã trở lại với phần 2, mang theo một vụ án khó nhằn mới cho Nick Wilde và Judy Hopps. Dĩ nhiên, theo dấu cuộc điều tra, khám phá ra âm mưu thâm độc đằng sau, tóm lấy kẻ phản diện là một cuộc phiêu lưu rất thú vị; nhưng đông đảo người xem còn háo hức đi xem Zootopia 2 bởi một lý do khác. Dường như họ cũng là thám tử đi “soi” manh mối cho một “bí ẩn” khác: Tình cảm giữa Nick và Judy là tình bạn hay tình yêu?

Đây là câu hỏi đã nảy sinh kể từ khi phần đầu tiên của Zootopia công chiếu vào năm 2016. Khi đó, Judy là cô cảnh sát thỏ đầu tiên của Zootopia, là “gái quê” lên chốn thành thị, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi ước mơ. Còn Nick là trai đường phố lãng tử, gã lừa đảo tinh quái, dường như đối diện với mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ phơn phớt cợt nhả. Sau khi hợp tác cùng nhau phá một vụ án rúng động, Nick đã “hoàn lương”, tốt nghiệp trường cảnh sát và trở thành đồng nghiệp với Judy.

Sau khi Zootopia lên sóng, dù không được xác nhận chính thức, nhiều fan của phim vẫn xem Nick và Judy là một “cặp đôi”. Nick và Judy có rất nhiều fanart - tranh vẽ do fan tạo ra, fanfic - truyện hư cấu được viết bởi fan… mà trong đó, cả hai luôn là một cặp. Trong các chủ đề về các cặp đôi trong phim ảnh nói chung, phim hoạt hình nói riêng, Nick và Judy cũng luôn được nhắc tên.

Vào tháng 6/2025, có thông tin nói rằng Disney phủ nhận việc Nick và Judy là một cặp đôi, rằng chàng Cáo và nàng Thỏ chỉ là “đối tác thân thiết”. Tuyên bố này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, chứng tỏ fan “chèo thuyền” Nick và Judy đông không phải dạng vừa. Ngay cả các đạo diễn của Zootopia cũng nhận thức được sự quan tâm của fan và những ồn ào về mối quan hệ giữa Nick và Judy. Họ nói: “Tôi nghĩ đó là sự ăn ý không thể phủ nhận, dù bạn muốn thấy nó ở hình thức nào”.

Nay khi Zootopia 2 công chiếu, câu hỏi về mối quan hệ giữa Nick và Judy liền “nóng” trở lại. Ngay từ trước khi phim phát hành, Zootopia 2 đã “nhá hàng” rằng trong phần phim này Nick và Judy phải đi “trị liệu cặp đôi”, thêm cả hé lộ hình ảnh cả hai sánh đôi tham dự một buổi dạ tiệc. Rõ ràng đây là những “mồi nhử” đợi các fan của chàng Cáo và nàng Thỏ “cắn câu”.

Khi phim công chiếu, dù rằng buổi “trị liệu cặp đôi” là để giải quyết vấn đề công việc - sự khác biệt giữa Nick và Judy khiến họ bị xem là không thể trở thành một bộ đôi phá án, hay buổi dạ tiệc thực chất là một màn đột nhập cho cuộc điều tra; thì Zootopia 2 vẫn có rất nhiều những chi tiết khác, những lời thoại, những hành động, những ánh mắt… giữa Nick và Judy để các fan dựa vào đó mà hăm hở “chèo thuyền”. Netizen Hàn cũng có màn tranh luận sôi nổi về việc giữa Nick và Judy là tình bạn hay là tình yêu.

Có thể thấy, các bình luận nghiêng về “tình yêu” chiếm áp đảo: “Tình yêu chứ gì nữa, nếu đó mà là tình bạn thì tôi không có người bạn nào hết”, “Tôi đã xem phần 2 và tôi đã hét lên đó chính là tình yêu!!!”, “Thoại phim có ba-từ-quan-trọng mà trời”...

Thậm chí, nhiều bình luận còn "phân tích" sâu hơn, cho rằng hiện tại tình yêu này vẫn đang nghiêng về một phía là phần nhiều: “Phần 1 là trên tình bạn dưới tình yêu, phần 2 là Nick đang yêu Judy”, “Rõ ràng là Nick đã yêu, còn Judy hình như vẫn đang coi là bạn”, “Nick đã đổ đứ đừ, nhưng Judy vẫn còn vô tư”, “Khi nhìn vào biểu cảm của Nick, tôi tin chắc đó là tình yêu”...

Câu chuyện của Zootopia 2 bắt đầu ngay sau các sự kiện cuối cùng của phần đầu tiên, khi Nick trở thành đồng nghiệp của Judy và cả hai trở thành bộ đôi phá án. Trong phần này, không chỉ phải phá án, Nick và Judy còn phải giải quyết vấn đề của riêng mình. Như Judy - có đôi tai to nhưng lại không biết cách lắng nghe, hay Nick - dùng vẻ bỡn cợt để thay thế những lời nói thật lòng. Chỉ khi dám đối diện, cả hai mới có thể tìm ra chìa khóa cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Zootopia 2 hiện đã có mặt ở các rạp phim trên toàn quốc.