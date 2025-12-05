Jung Kook BTS - Winter aespa lại dấy nghi vấn hẹn hò: HYBE và SM phản hồi gì?

HHTO - Thông tin Jung Kook (BTS) và Winter (aespa) hẹn hò một lần nữa bùng lên mạnh mẽ sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng cho rằng cả hai có hình xăm đôi. Tin đồn vốn từng lắng xuống, nay lại bất ngờ nóng trở lại. HYBE và SM có lẽ đã không thể im lặng thêm.

Từ X (Twitter) lan qua các mạng xã hội, diễn đàn khác, tin đồn hẹn hò giữa Jung Kook (BTS) và Winter (aespa) lại dậy sóng. Chủ bài viết cho rằng hình xăm trên cánh tay Jung Kook giống với hình xăm của Winter, nghi là hình xăm đôi.

Hình xăm ba chú cún được cho là xuất hiện trên bắp tay Jung Kook và Winter, trở thành tâm điểm khiến tin đồn hẹn hò giữa hai idol tiếp tục lan rộng.

Không lâu sau đó, một bài đăng khác chụp lại đoạn tin nhắn được cho là của chủ một cửa hàng, khẳng định em út BTS và Winter từng ghé mua đồ vào tuần trước. Chính chi tiết này càng khiến tin đồn hẹn hò lan nhanh như gió.

Đoạn tin nhắn chủ cửa hàng khẳng định 2 ngôi sao hẹn hò được đăng tải.

Tuy vậy, nhiều fan đã nhanh chóng "dập" tin đồn khi cho rằng giả thuyết hẹn hò này quá thiếu cơ sở. Trong giới idol, chuyện trùng phong cách, phụ kiện, trang phục hay vô tình sở hữu hình xăm giống nhau vốn chẳng hiếm, nhất là khi mẫu hình xăm 3 chú cún này hiện đang rất phổ biến tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, loạt ảnh lan truyền được chụp từ chương trình thực tế mới phát sóng của Jung Kook và Jimin, mờ và kém chất lượng, khó mà xác định chính xác hình xăm kia có giống với Winter hay không.

Hình xăm của Jung Kook không đủ rõ để có thể so sánh với nữ thần tượng nhà SM. Fan dùng ảnh chụp vào ngày Jung Kook xuất ngũ để so sánh hình xăm của anh ở cùng vị trí.

Chưa kể, đoạn tin nhắn với "chủ cửa hàng" chỉ là lời truyền miệng, không có bất kỳ bằng chứng hay hình ảnh xác thực nào nên hoàn toàn không thể xem là căn cứ cho thấy hai ngôi sao K-Pop đang hẹn hò.

Sáng 5/12, theo trang My Daily của Hàn, phóng viên nhận được câu trả lời từ đại diện HYBE khi hỏi về tin đồn hẹn hò của em út BTS: "Chúng tôi đang kiểm tra".

Trước khi "drama hình xăm" nổ ra đã từng xuất hiện không ít chi tiết trùng hợp giữa hai thần tượng. Giữa tháng 7 năm nay, các thành viên BTS đồng loạt theo dõi một tài khoản Instagram mới mang tên "mnijungkook", sau đó đã được xác nhận là tài khoản mới của Jung Kook.

Chính cái tên này đã làm dấy lên nghi vấn, một số người cho rằng phần "mni" trước tên Jung Kook có thể ám chỉ tên thật của Winter là Minjeong, ghép lại thành “Minjungkook” (trong đó "Jung" và "Jeong" trùng âm). Không dừng lại ở đó, fan phát hiện tên cũ của tài khoản là "imjungkook", trùng cách đặt tên với "imwinter" của Winter.

Tuy nhiên, suy đoán trên sớm bị gạt đi. Bởi tin hẹn hò luôn nhạy cảm đối với giới idol. Jung Kook đã hoạt động đủ lâu để hiểu rõ chuyện này. Tài khoản trên được xác thực tích xanh, là acc công khai của anh với lượng theo dõi khổng lồ từ fan và truyền thông toàn cầu. Vì thế, việc anh chọn đặt một cái tên ghép với bạn gái là phi lí.

Ngoài ra, loạt "tín hiệu trùng hợp" khác giữa Jung Kook và Winter còn có in-ear, mũ, phụ kiện đến cả màu sơn móng tay... đều khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Cả hai được cho là đã đặt làm tai nghe in-ear tại cùng một nơi, với thiết kế gần như giống nhau. Thời điểm làm in-ear của cả hai chỉ cách nhau chưa đến 1 tháng.

Jung Kook và Winter từng có màu sơn móng tay giống hệt nhau. Tuy nhiên, đây là cách hưởng ứng chiến dịch Polished Man, phong trào nhằm nâng cao nhận thức chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

﻿﻿ Phụ kiện giống nhau của cả hai.

Đầu năm 2025, em út BTS xuất hiện tại concert SYNK : PARALLELLINE (Encore) của aespa. Điều này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng anh tới để cổ vũ "bạn gái tin đồn". Ngược lại, nhiều fan cho rằng việc Jung Kook đến concert aespa hoàn toàn có thể chỉ là hành động ủng hộ đàn em hoặc chỉ đi xem cho vui.

Trước hàng loạt "manh mối" được lan truyền theo từng đợt, tin đồn hẹn hò giữa Jung Kook và Winter vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán của cư dân mạng. Tuy nhiên, việc những chi tiết rời rạc liên tục bị thổi phồng đã khiến câu chuyện ngày càng đi xa, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và hoạt động của cả hai nghệ sĩ.

Vì vậy, nhiều người cho rằng đã đến lúc BigHit Music/ HYBE và SM lên tiếng làm rõ, tránh để tin đồn kéo dài gây hoang mang dư luận, tạo áp lực không đáng có cho nghệ sĩ, đồng thời ngăn chặn những suy diễn vượt tầm kiểm soát trên mạng xã hội.