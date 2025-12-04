Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự thật phía sau đoạn clip gầy đến mức đáng lo ngại của Chương Nhược Nam

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Một clip ghi lại cảnh Chương Nhược Nam lộ diện với thân hình gầy tong teo đã khiến netizen giật mình, bàn luận sôi nổi nhưng sự thật ra sao?

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã xôn xao bàn tán với một clip ghi lại cảnh Chương Nhược Nam đi trên phố. Tình đầu quốc dân mặc váy, để lộ đôi chân khẳng khiu, gầy gò như chân trẻ em. Từ đó mà netizen lo lắng cho sức khỏe của cô và chỉ trích tiêu chuẩn “càng gầy càng đẹp” mà khán giả áp đặt lên các nữ diễn viên Trung Quốc.

chuong-nhuoc-nam-4.jpg

Tuy nhiên các fan của Chương Nhược Nam đã đính chính rằng clip này được quay từ vài năm trước. Nhưng sự thật là hiện giờ cô cũng rất gầy. Trong các bộ ảnh mới đăng tải, Chương Nhược Nam đã để lộ hai cánh tay gầy gò bé xíu, xương ức cũng nhô cao, gương mặt nhỏ đi thấy rõ.

chuong-nhuoc-nam-7.jpg

Lý do khiến nữ diễn viên vốn đã mảnh mai nay còn giảm cân hơn nữa vì cô đang quay phim Bạn Gái Của Tôi. Chương Nhược Nam vào vai Lý Khiếu, tuổi còn trẻ nhưng lại mắc ung thư vú. Trong suốt những ngày Lý Khiếu đối mặt với bệnh tật, cô luôn có bạn thân Từ Ninh ở bên cạnh chăm sóc động viên.

chuong-nhuoc-nam-5.jpg

Đến khi Từ Ninh sắp sinh con và gặp nguy hiểm, Lý Khiếu dù sức khỏe yếu ớt vẫn nỗ lực giúp đỡ người bạn thân nhất của mình. Cứ như thế, đôi bạn thân luôn đồng hành, dìu nhau qua khó khăn hoạn nạn, là chỗ dựa để cùng nhau vượt qua bao nhiêu biến cố.

chuong-nhuoc-nam-1.jpg

Vì vào vai một nhân vật mắc bệnh nan y nên Chương Nhược Nam phải ép cân, nhìn gầy gò ốm yếu. Trước lo lắng của khán giả, nữ diễn viên đã khẳng định cô biết cách chăm sóc bản thân, giảm cân nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe. Chương Nhược Nam cũng hẹn sau khi quay phim xong sẽ ăn uống đầy đủ cho tăng cân và nhìn có da có thịt hơn.

