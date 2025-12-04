HBO “gáy” Harry Potter bản series giống hệt truyện, netizen khịa bởi điều này

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Giám đốc điều hành của Max (HBO) có vẻ vô cùng tự tin với “Harry Potter” bản truyền hình khi tuyên bố bộ phim như từ sách bước ra. Tuy nhiên, nhiều netizen không nghĩ như vậy, bởi một nhân vật được cho là cần-chọn-diễn-viên-khác.

Mới đây, Sarah Aubrey - giám đốc nội dung của Max (HBO), đã có một tuyên bố vô cùng tự tin về chất lượng của Harry Potter bản truyền hình. Theo bà, Harry Potter bản series là “một bản chuyển thể tuyệt vời”, đến mức: “Khi mọi người xem phim, mọi người sẽ nghĩ rằng, đây là những cuốn sách”.

harry-potter-2.jpg
Dominic McLaughlin trong tạo hình của Harry Potter.

Ngay từ lúc mới khởi động dự án này, Max cũng đã nhấn mạnh rằng Harry Potter bản truyền hình sẽ bám sát nội dung bảy tập truyện của tác giả J.K. Rowling nhất có thể. Tám phần phim điện ảnh trước đó (tập truyện thứ bảy được tách ra làm hai phần phim), do hạn chế về thời lượng, đã lược bỏ nhiều chi tiết cũng như một số nhân vật từ bộ truyện gốc. Do đó, dù tám phần phim gốc rất thành công nhưng nhiều fan vẫn tiếc nuối vì nhiều chi tiết cũng như nhân vật đã không thể có mặt trong phim. Với “không gian” sáng tạo thoải mái hơn, Harry Potter bản truyền hình rõ ràng có thể làm được điều mà bản điện ảnh chưa thể.

harry-potter-5.jpg
Trái: Paapa Essiedu - Snape của bản phim truyền hình, phải: nam diễn viên Alan Rickman trong tạo hình Snape của bản phim điện ảnh.

Tuy nhiên, với phát ngôn Harry Potter bản truyền hình như từ sách bước ra, nhiều netizen đã mỉa mai và cà khịa trên MXH. Nguyên nhân đến từ việc nhiều netizen vẫn không hài lòng với lựa chọn diễn viên đóng vai Severus Snape - thầy giáo dạy môn Độc dược ở trường phù thủy Hogwarts, chủ nhiệm Nhà Slytherin. Người thủ vai này trong bản series là nam diễn viên Paapa Essiedu (Black Doves). Nhiều netizen chỉ ra rằng màu da của nam diễn viên không giống, thậm chí là khác xa so với miêu tả nhân vật Snape trong truyện.

paapa-essiedu-1.jpg
Nhiều netizen cho rằng Paapa Essiedu là một diễn viên tài năng, nhưng không phù hợp với nhân vật Snape.

Trên MXH, nhiều bình luận mỉa mai, cà khịa phát ngôn của giám đốc nội dung của Max: “Như sách? Họ đã thay diễn viên đóng vai Snape rồi à?”, “Không thể như sách được nếu vẫn chưa thay diễn viên đóng vai Snape”, “Hài thật sự, có đọc truyện chưa mà nói như đúng rồi vậy?”, “Chắc bộ truyện mà họ nhắc đến không giống với bộ mà tôi đã đọc”...

Một số bình luận nghiêm túc hơn cũng tỏ ra không hài lòng với quyết định chọn nam diễn viên Paapa Essiedu vào vai Severus Snape: “Phim sẽ là một thất bại thảm hại nếu Essiedu không được chuyển sang vai phù hợp hơn, anh ấy nên vào vai Kingsley chứ không phải vai Snape”, “Họ cần phải chọn diễn viên khác đóng vai Snape đi”, “Dàn diễn viên đa số rất tuyệt vời, trừ Snape, không hề phù hợp”...

ava-15.jpg
Từ trái qua phải: Hermione - Harry - Ron của Harry Potter bản truyền hình.

Một số ít bình luận không nhắc đến Paapa Essiedu lẫn nhân vật Severus Snape, cũng tỏ ra bán tin bán nghi với phát ngôn tự tin của giám đốc nội dung của Max: “Gáy là gáy vang trời”, “Người ta được trả lương để nói những lời đó mà”, “Như kiểu con hát mẹ khen hay ấy nhỉ”, “Chiếu phim đi, tôi phải xem đã thì tôi mới tin”...

Được biết, Harry Potter bản truyền hình sẽ gồm có bảy mùa phim, với mỗi mùa bám sát một tập truyện Harry Potter, thời gian thực hiện kéo dài trong khoảng 10 năm. Mùa phim đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2027.

cover-1.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Harry Potter #Harry Potter bản truyền hình #Harry Potter bản series #Severus Snape #Paapa Essiedu #HBO #HBO Max

