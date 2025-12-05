Kết thúc Dear X gây chấn động: Người khen hay hơn webtoon, người tức giận vì kết mở

HHTO - Khán giả toàn cầu đang tranh luận sôi nổi về kết thúc của "Dear X" (X thân mến). Biên kịch thay đổi nhiều nội dung với webtoon gốc chia cộng đồng khán giả thành đa cực: Bên khen hay hơn nguyên tác, bên tiếc nuối, tức giận.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Hai tập cuối của Dear X đã lên sóng vào tối 4/12. Biên kịch giữ lại plot twist Jun Seo (Kim Young Dae) là người vạch trần bản chất của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) qua một chương trình. Yếu tố thúc đẩy từ chuyện Ah Jin lợi dụng thai nhi chuyển qua cái chết của Jae Oh (Kim Do Hoon).

Ah Jin ngày càng bất ổn trong sự kiểm soát của Moon Do Hyeok (Hong Jong Hyun). Thần trí không ổn định gây nên ảo giác, sợ hãi, mất trí nhớ tạm thời. Jae Oh đến tìm cô trong lo lắng, vỗ về cô, một lần nữa tình nguyện làm tất cả để bảo vệ cô. Anh đụng độ với tay sai của Moon Do Hyeok, buộc hắn phải xuống tay trừ khử mình.

Jae Oh giấu mọi người đặt cược tính mạng, giúp Baek Ah Jin có được bằng chứng "nắm thóp" chồng, sắp xếp gửi hết bằng chứng cho Jun Seo để anh hiểu rõ mọi chuyện. Dù "phát điên" khi biết Jae Oh chết, Ah Jin vẫn tỉnh bơ dùng bằng chứng đó để đe dọa Moon Do Hyeok.

Việc Jae Oh bị sát hại, sự lạnh lùng của Baek Ah Jin khiến Jun Seo không thể ngồi yên. Anh hợp tác với vị PD từng ngỏ lời trước đó, phát hành phim tài liệu vạch trần bộ mặt thật của Ah Jin vào ngày cô đạt giải "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Rồng Xanh.

Sụp đổ ngay khi đạt đến đỉnh cao, Ah Jin điên cuồng đi tìm Jun Seo. Anh lao xe xuống vực để tự sát, đến hơi thở cuối cùng vẫn cố giữ Ah Jin để cô xuống địa ngục cùng mình. Tuy nhiên, ý chí sống của Ah Jin quá mạnh, cô còn sống rời đi và biến mất không dấu vết.

Khán giả bị sốc vì kết thúc quá tàn nhẫn khi cho nam chính - phụ đi "bán muối" trong khi webtoon họ đều sống. Nhiều người tức giận vì ác quỷ như Ah Jin còn sống thần kỳ, quái vật Moon Do Hyeok cũng thảnh thơi. Họ muốn Ah Jin nhận trừng phạt tàn tệ hơn.

"Tôi muốn mọi thứ như webtoon."

"Nạn nhân của Ah Jin thì lần lượt ra đi, còn cô ấy thì sống. Tôi không thích điều này."

"Có ai cảm thấy thiếu gì đó khi xem kết thúc giống tôi không."

"Tôi muốn Jae Oh sống, trả anh ấy lại cho tôi."

"Ah Jin còn sống với cái tham vọng đó thì sẽ lại đi thao túng người khác nữa à, vậy cái kết này có thực sự ý nghĩa không?"

Khán giả không hài lòng vì kết phim.

Nhưng cũng không ít người xem khen ngợi kịch bản xâu chuỗi tốt với kết thúc hợp lý.

Nhiều khán giả cho rằng truyện tranh và phim có cái hay riêng. Webtoon cho thấy một vòng lặp. Ah Jin muốn lợi dụng cái thai (của cô và Jun Seo) để cưới Moon Do Hyeok, bước vào giới thượng lưu. Sinh linh vô tội bị lợi dụng khi chưa chào đời, có thể sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng nếu Ah Jin đạt được mục đích. Tuy nhiên, khi kế hoạch làm phu nhân tài phiệt thất bại, đứa trẻ được ra đời, nhưng lại bị mẹ lợi dụng làm công cụ trả thù Jun Seo, trưởng thành cùng quái vật như Ah Jin đã từng.

Không ít người xem lại khen kết phim hay hơn webtoon. Trong truyện, Ah Jin vẫn còn "trên cơ" Jun Seo và có Jae Oh bên cạnh. Với phim, kết mở (OE - open ending) cho thấy Baek Ah Jin sẽ phải chịu trừng phạt còn nặng hơn cái chết. Hai "hộ vệ" thân tín nhất của cô đã mất. Bản chất của cô bị phanh phui, tức là, Ah Jin đã không còn dùng vỏ bọc thiên thần để dụ dỗ ai hay thao túng ai giúp đỡ mình nữa.

Minh tinh Baek Ah Jin rơi vào blacklist từ truyền thông đến xã hội, cô sẽ phải sống ẩn dật để không bị người đời dèm pha, chống đối. Moon Do Hyeok mất đi "búp bê" mình dày công chăm sóc vẫn không ngừng truy tìm. Cô về bên hắn cũng chẳng có kết cục tốt bởi mọi thứ đều lép vế.

Một số bình luận của khán giả trên X:

"Một kẻ tham vọng như Baek Ah Jin, muốn sống nhưng lại sống không ra hồn, phải luồn cúi ở đáy xã hội mới là trừng phạt tàn nhẫn."

"Tôi không thích kết thúc của webtoon vì Baek Ah Jin còn thảnh thơi quá. Chết là hết với cô ta là sự thương xót. Phải sống một đời trống rỗng và không còn ai tin tưởng mới vừa với Ah Jin."

"Không so với webtoon, coi Dear X là tác phẩm độc lập thì tôi thấy kết thúc này hay và hợp lý. Kết thúc khác nhau, thì thông điệp khác nhau."

"Người như Moon Do Hyeok và Baek Ah Jin sống cũng đúng, họ là trừng phạt của nhau đó."

Kim Yoo Jung﻿ có màn trở lại xuất thần với lần đầu trở thành ác nữ.

Kết thúc tạo tranh cãi nhưng khán giả hài lòng hay phật ý về kết cục đều có chung một quan điểm - đó là diễn biến tâm lý của Baek Ah Jin được Dear X truyền tải kịch tính, cuốn hút. Khoảnh khắc cô gọi điện cho Jae Oh thay vì nhấn vào link xem video và phản hồi chuyển về hộp thư thoại của bên kia đủ để cô nổ tung khi hiểu rằng anh đã chết.

Đoạn phim tài liệu được phát song song khoảnh khắc Ah Jin phát biểu, lật tẩy từng lời giả tạo trên sân khấu của cô đủ ấn tượng. "Biểu hiện điên loạn" khác nhau của Ah Jin - Moon Do Hyeok rợn người. Và còn rất nhiều điều để người xem không thôi nhớ về Dear X dù phim đã kết thúc.