Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Lady Gaga và Bruno Mars sở hữu "Bài hát thành công nhất 2025" trên Spotify

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ca khúc "Die With A Smile" của Lady Gaga và Bruno Mars lập kỷ lục về tổng lượt nghe trên Spotify trong năm 2025.

Theo các báo cáo chính thức từ Spotify Wrapped, ca khúc Die With A Smile của bộ đôi siêu sao Lady Gaga Bruno Mars được chính thức công bố là bản nhạc có lượt nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify toàn cầu năm 2025. Với hơn 1,7 tỷ lượt nghe trong năm 2025, ca khúc này hoàn toàn xứng đáng được xem là bài hát thành công nhất năm nay. Hiện tại, Die With A Smile đã đạt hơn 3,2 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Die With A Smile là ca khúc được nghe nhiều nhất trên Spotify trong năm 2025.
Die With A Smile là ca khúc được nghe nhiều nhất trên Spotify trong năm 2025.

Ra mắt vào tháng 8/2024, Die With a Smile - bản kết hợp giữa Lady Gaga và Bruno Mars đã ghi dấu bằng một loạt kỷ lục và thành tích ấn tượng: Chỉ 96 ngày sau khi phát hành vào tháng 8/2024, ca khúc trở thành bài hát nhanh nhất trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Bài hát còn xuất sắc đem về chiếc kèn vàng ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn bộ đôi/nhóm xuất sắc nhất) tại lễ trao giải Grammys 2025.

Die With A Smile đạt nhiều thành tích đáng nể kể từ khi ra mắt.

Các nhà phân tích âm nhạc cho rằng chất liệu lãng mạn, cổ điển và giai điệu dễ gây nghiện của ca khúc đã giúp nó vượt qua mọi rào cản thể loại và độ tuổi, trở thành bản nhạc phổ biến trong năm vừa qua. Sự kết hợp giữa giọng hát đầy cảm xúc của Lady Gaga và phong thái trình diễn đầy cuốn hút của Bruno Mars đã tạo nên một công thức hoàn hảo cho sự thành công của bản hit năm 2025.

Die With A Smile là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lady Gaga và Bruno Mars.
Die With A Smile là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lady Gaga và Bruno Mars.

Ngoài ra, bảng xếp hạng Top 10 của Spotify năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ca khúc nổi bật khác cho thấy một năm âm nhạc đầy sôi động. Những bản hit như Birds Of A Feather của Billie Eilish, APT. - sản phẩm hợp tác giữa ROSÉ và Bruno Mars hay ca khúc Ordinary của Alex Warren cũng đạt được những con số streaming khủng, góp mặt vào bảng vàng vinh danh năm nay.

Top 10 của Spotify năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ca khúc nổi bật khác.
Top 10 của Spotify năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ca khúc nổi bật khác.
Duy Minh
#Lady Gaga #Bruno Mars #Spotify #hit 2025 #streaming record #ca khúc nổi bật #đại chúng

Xem thêm

Cùng chuyên mục