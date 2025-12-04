Lady Gaga và Bruno Mars sở hữu "Bài hát thành công nhất 2025" trên Spotify

Theo các báo cáo chính thức từ Spotify Wrapped, ca khúc Die With A Smile của bộ đôi siêu sao Lady Gaga và Bruno Mars được chính thức công bố là bản nhạc có lượt nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify toàn cầu năm 2025. Với hơn 1,7 tỷ lượt nghe trong năm 2025, ca khúc này hoàn toàn xứng đáng được xem là bài hát thành công nhất năm nay. Hiện tại, Die With A Smile đã đạt hơn 3,2 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Die With A Smile là ca khúc được nghe nhiều nhất trên Spotify trong năm 2025.

Ra mắt vào tháng 8/2024, Die With a Smile - bản kết hợp giữa Lady Gaga và Bruno Mars đã ghi dấu bằng một loạt kỷ lục và thành tích ấn tượng: Chỉ 96 ngày sau khi phát hành vào tháng 8/2024, ca khúc trở thành bài hát nhanh nhất trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Bài hát còn xuất sắc đem về chiếc kèn vàng ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn bộ đôi/nhóm xuất sắc nhất) tại lễ trao giải Grammys 2025.

Die With A Smile đạt nhiều thành tích đáng nể kể từ khi ra mắt.

Các nhà phân tích âm nhạc cho rằng chất liệu lãng mạn, cổ điển và giai điệu dễ gây nghiện của ca khúc đã giúp nó vượt qua mọi rào cản thể loại và độ tuổi, trở thành bản nhạc phổ biến trong năm vừa qua. Sự kết hợp giữa giọng hát đầy cảm xúc của Lady Gaga và phong thái trình diễn đầy cuốn hút của Bruno Mars đã tạo nên một công thức hoàn hảo cho sự thành công của bản hit năm 2025.

Die With A Smile là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lady Gaga và Bruno Mars.

Ngoài ra, bảng xếp hạng Top 10 của Spotify năm 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ca khúc nổi bật khác cho thấy một năm âm nhạc đầy sôi động. Những bản hit như Birds Of A Feather của Billie Eilish, APT. - sản phẩm hợp tác giữa ROSÉ và Bruno Mars hay ca khúc Ordinary của Alex Warren cũng đạt được những con số streaming khủng, góp mặt vào bảng vàng vinh danh năm nay.