MTV VMAs 2025: Lady Gaga, Ariana Grande thắng lớn, Billie Eilish "trắng tay"

HHTO - Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 đã diễn ra vào tối 7/9 (giờ Mỹ) tại UBS Arena, New York. Sự kiện năm nay chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử khi Lady Gaga, Rosé, LISA và Ariana Grande lần lượt được vinh danh ở nhiều hạng mục lớn.

Ariana Grande trở lại đầy cảm xúc

Tại VMAs 2025, Ariana Grande đã chính thức đem về chiếc cúp Moon Man tại hạng mục Video of the Year (Video của năm) với MV Brighter Days Ahead. Đây được coi là hạng mục danh giá nhất đêm trao giải.

MV Brighter Days Ahead chất chứa nhiều cảm xúc đầy ý nghĩa.

Brighter Days Ahead được đánh giá cao bởi phần hình ảnh giàu tính nghệ thuật, kể một câu chuyện giàu cảm xúc về niềm hy vọng và sự lạc quan sau những biến cố.

Giới chuyên môn nhận định tác phẩm này “không chỉ là một video âm nhạc, mà còn mang hơi hướng điện ảnh, khẳng định Ariana là một nghệ sĩ luôn coi trọng chiều sâu nghệ thuật”. Chính điều này cũng đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.

Ariana với chiến thắng đầy xứng đáng cùng Brighter Days Ahead.

Lady Gaga giữ vững đẳng cấp

Trong năm nay, Lady Gaga là nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất với 12 hạng mục. Không ngoài dự đoán, cô đã được vinh danh Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), vượt qua các đối thủ có lượng fan đông đảo như Taylor Swift, Beyoncé và Bad Bunny.

Nữ ca sĩ cũng đã đốt cháy sân khấu VMAs 2025 với bản hit Abracadabra và ca khúc nhạc phim Wednesday 2 - Dead Dance.

Màn biểu diễn của Lady Gaga tại VMAs 2025.

Lady Gaga có một năm thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Năm 2025, Lady Gaga gây dấu ấn mạnh mẽ với album Mayhem – đạt vị trí số 1 tại 23 quốc gia và trở thành album nữ có doanh số tuần đầu cao nhất năm ở Mỹ.

Các đĩa đơn Die With a Smile hợp tác Bruno Mars cũng vươn lên vị trí No.1 Billboard Hot 100, trong khi các ca khúc như Abracadabra và Disease cũng lọt top toàn cầu và tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Album Mayhem đã giúp Gaga "gặt hái" thêm nhiều thành tích ấn tượng.

Rosé và Bruno Mars tạo nên lịch sử cho K-Pop

Chiến thắng gây tiếng vang lớn nhất VMAs 2025 thuộc về Rosé (BLACKPINK) khi cùng Bruno Mars giành giải Song of the Year (Bài hát của năm) với bản hit APT.

Rosé và Bruno Mars tạo nên dấu ấn mới với bản "hit" toàn cầu APT.

Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop được xướng tên ở hạng mục vốn từ lâu do các nghệ sĩ Âu Mỹ thống trị.

APT. được ca ngợi nhờ sự hòa quyện tinh tế giữa giọng ca giàu cảm xúc của Rosé và phong cách soul-pop đặc trưng của Bruno Mars. Rolling Stone gọi đây là “sự hợp tác xuyên biên giới thể loại, mang K-pop đến một chuẩn mực quốc tế mới”.

Rosé hạnh phúc phát biểu sau chiến thắng tại VMAs.

Mariah Carey được vinh danh

Sau hơn 35 năm hoạt động nghệ thuật, tại VMAs 2025, Mariah Carey được vinh danh với giải thưởng MTV Video Vanguard Award danh giá tại, ghi nhận những đóng góp vượt thời gian của cô cho âm nhạc.

Nữ diva trình diễn medley các bản hit nổi bật trong sự nghiệp, mở đầu bằng ca khúc mới nhất - Sugar Sweet và tiếp đến là Fantasy, Honey, Heartbreaker, Obsessed, It’s Like That và We Belong Together.

Màn trình diễn của Mariah Carey.

Sau khi nhận giải thưởng từ Ariana Grande, Mariah đã không giấu được sự hạnh phúc khi chia sẻ: “Sau ngần ấy thời gian, tôi nhận ra rằng âm nhạc thay đổi, video thay đổi nhưng niềm vui thì vĩnh cửu. Cảm ơn MTV đã luôn phát sóng các video của tôi. Và gửi đến các fan, Lambily, tôi yêu các bạn vô cùng.”

Mariah Carey nhận giải MTV Video Vanguard Award.

Billie Eilish “trắng tay” với album mới

Một trong những điểm khiến khán giả bàn tán tại VMAs 2025 chính là việc album Hit Me Hard and Soft của Billie Eilish hoàn toàn vắng bóng trong danh sách chiến thắng, dù cô nhận tới 6 đề cử cho hai ca khúc Birds of a Feather và Guess.

Billie trắng tay tại VMAs năm nay dù có nhiều đề cử.

Đây cũng là lần đầu tiên một album phòng thu của Billie “trắng tay” tại VMAs. Sự thiếu vắng này đã làm dấy lên nhiều tranh luận, bởi không ít nhà phê bình xem album là một trong những dự án âm nhạc táo bạo và sáng tạo nhất năm.

Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn mang về chiến thắng ở hạng mục Video for Good (Video mang thông điệp xã hội tích cực) với màn hợp tác cùng Charli XCX trong Guess (feat. Billie Eilish).