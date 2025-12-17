"Anh Trai Tương Lai" buitruonglinh: Mỗi thay đổi nhỏ đều tạo ra tác động, từng ngày

HHTO - Trong cuộc trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, Á quân Anh Trai "Say Hi" 2025/ Anh Trai Tương Lai buitruonglinh đã có những chia sẻ về hành trình dám thể hiện khao khát và đặc biệt là khoảnh khắc được "đánh thức" bởi lời khuyên của đàn anh đi trước - giúp anh dũng cảm đối diện với ánh sáng sân khấu.

Rời phòng thu khép kín để bước lên sân khấu của Anh Trai "Say Hi" 2025, buitruonglinh bắt đầu một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng giàu dấu ấn. Mỗi vòng thi là một lần buitruonglinh thử nghiệm: Từ cách xử lý ca khúc, lựa chọn bản phối, đến việc chủ động tham gia vào các phần trình diễn mang tính tập thể - nơi nam nghệ sĩ học cách hòa mình, nhường chỗ cho tổng thể nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Qua từng live stage, sự “lột xác” của buitruonglinh là kết quả của một hành trình tích lũy bền bỉ. Anh Trai "Say Hi" 2025 vì thế không chỉ là nơi "khoe" những "vốn liếng" mình đã có, mà là không gian để buitruonglinh hoàn thiện dần hình ảnh một nghệ sĩ biểu diễn toàn diện hơn: Biết lắng nghe, biết thích nghi và không ngừng học hỏi.

Từ ngoại hình thăng hạng, đến sự biến hoá đa dạng trong màu sắc âm nhạc hay khả năng vũ đạo ngày càng hoàn thiện, buitruonglinh ở Anh Trai "Say Hi" 2025 trở thành một phiên bản “nâng cấp” - mang theo kỳ vọng “đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tương lai: Tư duy tiên phong và tinh thần cống hiến hết mình vì âm nhạc Việt Nam”.

Đến với một sân khấu như Anh Trai "Say Hi" - nơi các nghệ sĩ đều cần những chiến lược phù hợp để tiến xa nhất có thể, buitruonglinh lại bắt đầu với mong muốn đơn giản: Vì muốn vui với âm nhạc. Nhưng ở live stage đầu tiên, thấy Sơn.K nhào lộn hot quá, thế là qua live stage 2, mình cũng phải nhào lộn… 2 vòng để bù lại (cười)" - buitruonglinh hài hước kể.

"Anh trai Tương lai" chia sẻ thêm, mọi ý tưởng đều nảy sinh trong quá trình xây dựng tiết mục cho từng live stage. “Mọi thứ không phải được tính toán sẵn, mà bài hát cần gì thì mình làm nấy,” buitruonglinh nói. Ngay cả những điểm nhấn về hình ảnh hay vũ đạo cũng chỉ được cân nhắc khi làm việc cụ thể với ê-kíp: “Khi biên đạo nói bài này cần một cú trick, Linh mới xem có ‘chiêu’ nào đã tập trước để đưa lên sân khấu.”

Á Quân - Anh Trai Tương Lai buitruonglinh và những chia sẻ vừa chân thành, vừa đầy hài hước về hành trình ﻿Say Hi ﻿đầy đáng nhớ.

Từng hoạt động độc lập một thời gian dài với loạt hit triệu view, bước vào môi trường teamwork tại Anh Trai "Say Hi" 2025 là một thử thách rõ rệt với buitruonglinh: "Khi còn solo, mọi sản phẩm đều do Linh tự quyết. Còn vào chương trình, mình phải làm việc chung với 4 - 5 người, thậm chí 8 người,” anh chia sẻ. Thay vì áp đặt quan điểm cá nhân, buitruonglinh lựa chọn cách dung hòa để mỗi thành viên đều có không gian thể hiện. “Linh muốn giữ được màu sắc riêng cho từng người, để ai cũng có một line ấn tượng và thấy mình là một phần của bài hát.”

Bên cạnh sự thay đổi trong cách làm việc, Anh Trai "Say Hi" 2025 cũng là nơi buitruonglinh dần mở lòng hơn về mặt cảm xúc. Từng thừa nhận bản thân không dễ bộc lộ, nam ca sĩ ví quá trình này như việc bước từng bậc thang, không thể vội vàng.

“Không thể từ tầng 1 nhảy thẳng lên tầng 3. Mỗi thay đổi nhỏ đều tạo ra tác động, từng ngày.”

Nhìn lại hành trình của mình, buitruonglinh cho rằng sự chuyển biến ấy không bắt đầu từ một quyết định lớn, mà được hình thành qua những buổi tập nhảy đầu tiên, những lần thử nghiệm âm nhạc mới, rồi tiếp diễn sau chương trình bằng những cuộc trò chuyện, những lần gặp gỡ khán giả và sinh hoạt cùng anh em. “Mỗi ngày như vậy, Linh tin sẽ giúp bản thân tiến bộ hơn từng chút.