Sơn.K: Một trong những lý do muốn thành nghệ sĩ là để... vận động hiến máu

HHTO - Không ồn ào, Sơn.K chọn cách đi chậm mà chắc, âm thầm ghi dấu bằng âm nhạc và sự tử tế. Giữa dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2, chàng trai sinh năm 2001 nổi bật bởi hình ảnh chân chất, thật thà và thái độ nghiêm túc khi làm nghề với niềm tin "cứ thật thà, khán giả lại thương".

Trước khi "gây bão" tại Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Sơn.K (tên thật là Lê Hồng Sơn, sinh năm 2001) là tân binh V-Pop "cùng nhà" với "Anh Trai" JSOL và "Em Xinh" Hoàng Duyên. Tân binh Gen Z này đã nhanh chóng ghi dấu ấn ở các sân khấu live, đặc biệt là màn kết hợp cùng Hoàng Duyên trong She Never Cries.

Bên cạnh giọng hát trầm ấm, Sơn.K còn "cân" nhiều lĩnh vực như sáng tác hay phối khí, từng đứng sau ca khúc Bản Tin Dự Báo Trời Có Mưa của JSOL và tham gia vào vai trò producer trong một số ca khúc của Đức Phúc, Khắc Hưng.

Là một trong những gương mặt mới tại Anh Trai "Say Hi" 2025, Sơn.K nhanh chóng trở thành cái tên "hút view". Trải qua các Live stage, Sơn.K đều "bỏ túi" nhiều khoảnh khắc "để đời" như màn breakdance trong sân khấu Liên quân 2, đội trưởng dẫn dắt team Hermosa hay mới đây nhất là đảm nhận vai trò lên ý tưởng concept cho Hơn Là Bạn. Hơn cả visual chất lượng, điều khiến Sơn.K chiếm được tình cảm của khán giả trong thời gian ngắn chính là khả năng trình diễn sân khấu lẫn sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Sơn.K thừa nhận bản thân đã từng rất lo lắng khi lần đầu bước vào phòng chờ Anh Trai "Say Hi":

"Mình nói với bản thân là nếu mà bây giờ lo sợ thì đi về. Mọi người đến đây để cạnh tranh công bằng, vì thế càng không được ngại"

Bước vào Anh Trai "Say Hi" 2025 với tâm thế khát khao sự công nhận, thế nhưng càng dấn thân, giọng ca Gen Z càng nhận ra mong muốn lớn nhất: Được sống trọn với âm nhạc và được khán giả yêu thương bằng chính cá tính, con người thật của mình. Và chính trong hành trình ấy, khi phải cộng tác, lắng nghe và thấu hiểu nhiều cá tính khác nhau, Sơn.K cũng học được cho mình những bài học trưởng thành hơn trong âm nhạc lẫn cách làm việc.

“Điều Sơn học được nhiều nhất là lắng nghe đồng đội,” Sơn.K chia sẻ. "Mình học cách quan sát, hỏi han - như kiểu ‘phần này anh có muốn thêm gì không, hay có muốn điểm nhấn riêng không?’. Và Sơn nghĩ tư duy này cũng giúp mình trưởng thành và chuyên nghiệp hơn, cả khi sau này làm nhạc sĩ hay cộng tác với người khác."

Dời bước khỏi ánh đèn spotlight hay những giây phút xuất thần, Sơn.K gây bất ngờ bởi tính cách hướng nội fulltime và có phần "ông cụ non". Trong cuộc trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, Sơn.K đã có những chia sẻ chân thành và không kém phần thú vị về gia đình, cách nhìn nhận sự nổi tiếng cũng như hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa đam mê và cuộc sống cá nhân.

Sơn.K tiết lộ từng muốn tham gia show âm nhạc khi còn bé.

Khoảnh khắc nào Sơn.K quyết định "all-in" cho âm nhạc?

Năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát và Sơn có khoảng thời gian dài ở nhà. Lúc ấy, Sơn thật sự nhìn lại bản thân để biết mình muốn gì, cần gì và nhận ra con đường mình muốn theo đuổi là âm nhạc - là nghệ sĩ.

Trước đây, Sơn từng tham gia CLB Thanh niên vận động hiến máu Bông Sen Đỏ ở Hà Nội. Khi đi vận động hiến máu, gần như không ai biết Sơn nên mỗi ngày chỉ thuyết phục được vài người. Sơn nghĩ nếu mình là người nổi tiếng, có thể lan tỏa điều đó rộng hơn. Đó cũng là một trong những lý do khiến Sơn muốn trở thành nghệ sĩ được biết đến.

Sơn.K từng chia sẻ mẹ khá nghiêm khắc trong việc định hướng và nhắc nhở Sơn về cách thể hiện bản thân. Có bao giờ Sơn.K muốn “nổi loạn” một chút không?

Bố mẹ dạy mình thế nào rất quan trọng, nhưng cũng cần bản thân có nhận thức đúng. Bố mẹ Sơn chưa bao giờ gò ép hay áp đặt khuôn khổ mà thường tâm sự, định hướng để Sơn tự chọn. Khi Sơn nói muốn thi vào trường âm nhạc, bố mẹ chỉ nói: “Quan trọng là con thích, con cứ làm.”

Tính cách Sơn không thích chơi bời hay nổi loạn. Bố mẹ bạn bè cũng yên tâm vì biết “đi với Sơn thì không có gì lo cả”. Một phần do cách dạy của gia đình, nhưng phần lớn là do tính cách - Sơn thích cuộc sống bình dị hơn.

Việc không “nổi loạn” có khiến âm nhạc của Sơn bị đóng khung?

Không. Với Sơn, tính cách và âm nhạc là hai phạm trù khác nhau. Sơn có thể hiền ngoài đời nhưng vẫn thể hiện được nhiều sắc thái khác nhau khi sáng tác hay trình diễn. Sơn viết được nhiều thể loại. Khi lên sân khấu hay sáng tác, Sơn nhập tâm vào cảm xúc của ca khúc, chứ không chỉ thể hiện “con người thật” ngoài đời.

Đôi khi, bài hát cần năng lượng vui vẻ hay một chút sexy thì mình vẫn có thể làm được. Quan trọng là phải hiểu chất liệu, tinh thần của bài hát để thể hiện đúng. Sơn rất để ý đến đời sống xung quanh để lấy cảm hứng cho âm nhạc của mình.

Sơn.K muốn lan tỏa âm nhạc, nhưng lại là người khá ngại chia sẻ. Liệu điều này có gây ảnh hưởng đến độ "phủ sóng" của Sơn.K?

Sơn nghĩ chuyện nổi tiếng khó mà đo lường được. Với Sơn, điều quan trọng nhất vẫn là âm nhạc. Sơn luôn muốn khán giả biết đến mình thông qua những sản phẩm nhạc, chứ không phải những chia sẻ hay câu chuyện cá nhân.

Âm nhạc mới là thứ định hình một nghệ sĩ. Nếu không có âm nhạc, cho dù khán giả có quý tính cách của mình đến đâu thì hành trình đồng hành cũng sẽ không dài.

Khi mới bắt đầu hành trình âm nhạc, Sơn.K muốn trở thành một người nổi tiếng hay một nghệ sĩ?

Ban đầu, Sơn nghĩ mình muốn trở thành người nổi tiếng. Nhưng càng đi sâu, Sơn càng nhận ra điều mình thật sự muốn là trở thành một nghệ sĩ. Vì danh xưng “nghệ sĩ” không tự nhiên mà có - đó là cả một hành trình học hỏi, trau dồi và sống với nghề.

Sơn luôn ngưỡng mộ những nghệ sĩ như chị Mỹ Tâm, cô Mỹ Linh hay anh Hà Anh Tuấn - không chỉ bởi âm nhạc, mà còn vì cách họ sống và truyền cảm hứng. Với Sơn, để trở thành nghệ sĩ thật sự, âm nhạc thôi chưa đủ; còn phải có tâm, tư duy và cá tính riêng để lan tỏa những điều tích cực đến khán giả.

Nhiều nghệ sĩ cùng lứa với Sơn.K đã sớm có dấu ấn riêng. Khi nhìn lại hành trình của mình, Sơn có thấy áp lực không?

Trước đây thì có. Nhưng dần dần Sơn nhận ra mỗi người có một “múi giờ thành công” riêng. Bây giờ Sơn cảm thấy may mắn lắm - sáng nào thức dậy cũng tự nhủ “cảm ơn cuộc đời" vì đã cho mình những điều này, đúng vào thời điểm này. Sơn chưa từng nghĩ mình kém hơn mọi người. Với Sơn, đây là lúc đẹp nhất để được làm nghề: Khi bản thân đã đủ chín chắn, biết mình muốn gì và có đủ trải nghiệm để tận hưởng hành trình này.