Viết lại định nghĩa idol với hệ điều hành mới mang tên "Cỏ Tí" CORTIS

HHT - Nhóm nhạc CORTIS hay còn có tên gọi thân thương là “Cỏ Tí” đang khuấy đảo “giang cư mận” những tuần qua với phong cách thời trang độc đỉnh cùng những pha tương tác tốt với “quạt” cứng có phần khó đỡ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Vậy đâu là lý do khiến chúng mình “lọt hố” hệ điều hành CORTIS - nhóm nhạc em út của nhà BigHit?

Thanh nam châm có sức hút “độc lạ Bình Dương”

Nếu bồ là một cư-dân-thường-trú trên TikTok hay Threads thì chắc chắn không ít lần, bạn đã nhìn thấy những clip CapCut “giựt giựt” chia sẻ khoảnh khắc chụp photobooth của hội cạ cứng cùng anh chàng tóc vuốt keo dựng đứng hay dòng trạng thái trên Instagram: “Nay tui chụp hình với “em ghệ” tone hồng”. Đó chính là màn “đu” tân binh khủng long CORTIS.

Không phải ngẫu nhiên mà 5 em trai nhà BigHit ra mắt “giang cư mận” dưới cái tên CORTIS - Color Outside The Lines (Những màu sắc nằm ngoài đường biên giới hạn). Màn chào sân hút fan là một truyền thống ngầm từ các tiền bối cùng “hệ” như BTS - Bangtan sonyeondan (Chống đạn thiếu niên đoàn) hay TXT - Tomorrow X Together (Ngày mai và cùng nhau).

Em út CORTIS đã chinh phục hội-nhà-Z với setlist bắt tai như GO! hay FaSHion đã trở thành bản nhạc nền cho trend nhảy trên TikTok lướt đâu cũng thấy, đến cả MC dẫn chương trình dự báo thời tiết đình đám của Mỹ là Nick Kosir cũng phải vội collab cùng nhóm ngay tại trường quay.

Nhưng “đủ wow” nhất phải nói đến phong cách thời trang kết hợp skinny jeans (quần bó) phiên bản cắt may đường phố, phối với đồ second hand đang đứng đầu bảng xếp hạng những outfit được hội Gen Z mình rất yêu.

Không chỉ có gu thời trang đỉnh chóp, 5 “anh út” còn quậy đục nước kênh TikTok của nhóm với những pha “một điều mà chẳng ai làm được” như thử filter “bẹo hình bẹo dạng”, nhảy trên nền nhạc intro thời sự của đài SBS (kênh phát thanh truyền hình Seoul), “đu xà đơn” phiên bản nam thần hay thậm chí là nhảy trên nền nhạc của nhóm phiên bản remix nhạc Thái Lan khiến teen mình phải thốt lên: “Mận-vải”!

Tái định nghĩa hình ảnh thần tượng

“Lọt hố” CORTIS cho mình cảm thấy khoảng cách giữa thần tượng và fan gần gũi hơn bao giờ hết. Mình không có cảm giác đang ngưỡng mộ một thần tiên tỷ tỷ hay một anh bạch nguyệt quang xa xôi nào đó. Cũng chẳng cảm thấy idol tỏa sáng kiểu chanh sả hay quý tộc mà là được đồng hành, cùng trưởng thành, cùng lớn lên với những người bạn, người em, người anh cùng lứa. Chúng mình không chỉ cùng độ tuổi mà còn có chung gu thời trang và sở thích “xả suộc” lên TikTok, Instagram để chia sẻ cuộc sống. Hay “nghi thức” chụp photobooth, đăng Lóc Kẹt (Locket) dù đôi lúc hình ảnh hay nội dung có phần hơi… “math math”.

CORTIS không xây dựng một hình tượng kiểu mẫu mà cho chúng mình thấy cả những tính cách thật thường ngày. Mình thích cách thành viên Martin luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tạo mọi dáng độc lạ trước ống kính và thử hết những bộ cánh cháy hết cỡ cùng bộ nail tông xuyệt tông.

Hay “em ghệ tone hồng” - biệt danh fan Việt gọi thành viên Juhoon, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, “nhắc nhở” trưởng nhóm của mình bung năng lượng vừa phải trong các buổi giao lưu với nhà đài.

Cách anh cả James không ngại pha trò, tạo công thức mảng miếng hài hước - không hổ là “tu sĩ” khiến mình luôn phải bật cười. Còn chàng trai “Kẹo Nho” - Keonho thì không cài đặt ảnh đại diện trên nền tảng Weverse giống hệt biệt đội cung Bảo Bình hướng nội tùy lúc.

Anh chàng Seonghyeon thì luôn check-in với góc 0.5x mà Gen Z mình đều ưng quá chừng. CORTIS không ngại thể hiện màu sắc cá nhân độc-đỉnh, từ gu thời trang, âm nhạc bắt tai mà còn từ chính cách từng thành viên không ngại thể hiện tính cách cá nhân.

Viết lại cách chúng mình “đu” idol

Nếu từng “đu” K-Pop, chắc chắn mấy bồ đã không ít lần chat chit với các chị đại của fandom, những phú bà quyền lực gọi các anh nhà, chị nhà là… “con trai, con gái ‘iu’ của các mẹ”. Giờ đây khi một lần nữa “lọt hố” vào thế giới của 5 chàng “cỏ tí” (CORTIS) mình đã hiểu cảm giác gọi idol là “em” hay “nhóc” vì các thành viên trong nhóm nhạc còn nhỏ hơn mình 2-3 tuổi.

“Đu” CORTIS, chúng mình không ngại “thả joke” qua những bình luận, bài đăng trên TikTok hay Weverse. Và không chỉ fan chịu khó giỡn, các chàng trai CORTIS cũng tương tác qua lại nhiệt tình. Những pha phản hồi lại fan đã trở thành huyền thoại như lần trả lời bình luận “Phải chịu” (Had to) của Martin khi thấy fan khen mình đẹp trai khiến hội fan Việt được một phen ngả mũ trầm trồ vì tưởng rằng câu nói đùa viral TikTok “phải chịu” chỉ có teen Việt mới biết.

Mình nhận ra, tình yêu dành cho 5 “chàng ngự lâm” bắt đầu từ những pha “thả miếng”, những khoảnh khắc đời thường không giấu giếm mà các “em út” đã bộc lộ trong suốt 3 tháng debut-era (giai đoạn ra mắt) và cả những lời tâm sự, những áp lực, những giọt nước mắt của những-lần-đầu-tiên mà chắc chắn không cần đợi đến khi trở thành một thần tượng bạn mới trải qua những cảm xúc ấy. Thần tượng một nhóm nhạc cũng thật gần gũi phải không mấy bồ?