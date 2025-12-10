"Jae Oh" Kim Do Hoon - Nam phụ là ngoại lệ duy nhất được mong có thật của Dear X

HHTO - Bỏ qua quá khứ bất hảo do hoàn cảnh xô đẩy, Kim Jae Oh (Kim Do Hoon) là nhân vật được yêu mến nhất của "Dear X" (X thân mến) trong dàn "hộ vệ" của nữ chính Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung).

Dear X lấy góc nhìn của ác quỷ Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung). Với nguyên một dàn nhân vật chính - phụ nhìn đâu cũng "sợ ơi sợ", Kim Jae Oh (Kim Do Hoon) trở thành ngoại lệ duy nhất được khán giả mong đợi có thật ngoài đời và được yêu mến hơn cả nam chính Jun Seo (Kim Young Dae).

Jae Oh trưởng thành với người cha rượu chè, tâm thần bất ổn, bạo lực. Vì bảo vệ em trai, trong lúc ngăn cản ông ta mà Jae Oh ngộ sát. Vì Ah Jin là người duy nhất công nhận giá trị của anh, Jae Oh tình nguyện trở thành "đàn em" đắc lực của cô cả trước và sau khi ra tù.

Anh yêu, tin tưởng, trung thành tuyệt đối và sẵn sàng hi sinh vô điều kiện vì Ah Jin. Nhưng đó không phải yếu tố duy nhất khiến khán giả thương mến anh. Jae Oh chu đáo, tài giỏi, hài hước, biết khi nào đối phương cần mình ở bên, có trách nhiệm. Ngày biến cố xảy ra, anh gửi gắm em trai cho nhà dì cẩn thận rồi mới đi đầu thú. Anh tốt với Ah Jin, cũng tốt và thấu hiểu Jun Seo.

Jae Oh hiểu chuyện, dù nhớ thương cũng không dám gặp trực tiếp em trai vì tự ti và sợ "vết nhơ" của mình ảnh hưởng đến cậu. Đến thăm dì, nghe dì nặng lời đuổi đi, cấm gặp em nhưng Jae Oh không oán hận. Anh nhìn bóng lưng dì đi vội vào bếp liền hiểu dì đang lén khóc mà nhẹ nhàng an ủi rồi mới rời đi. Jae Oh liều mạng nhưng tuyệt đối không kéo người vô tội, anh em của mình vào hiểm nguy.

Những người được chọn để làm bàn đạp leo lên đỉnh cao lẫn xiềng xích kiềm hãm Baek Ah Jin đều bị đánh dấu "X" nhằm lợi dụng, loại bỏ. Cũng là hộ vệ nhưng Jae Oh chưa bao giờ là "X" của cô. Từ thời trung học đến lúc trưởng thành, số của anh trong danh bạ Ah Jin luôn là "O". Đó không chỉ là cách viết đồng âm với tên của anh mà còn hàm ý cho việc cô sẽ không bao giờ muốn làm hại anh, sẽ giữ chặt người như anh bên mình.

"O" duy nhất của Dear X đi "bán muối" để đổi lấy bằng chứng gông cổ quái vật Moon Do Hyeok, trong hồi tưởng cuối cùng chỉ là chút tương tư về Ah Jin. Người luôn nhấc máy trong một giây, cuối cùng báo tử là hồi đáp là giọng hệ thống chuyển vào hộp thư thoại. Tất cả khiến khán giả thêm "lụy" Kim Jae Oh.

Kim Do Hoon thành công thổi hồn cho Kim Jae Oh sống động trên màn ảnh. Ngôn ngữ hình thể tốt giúp anh tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với Kim Yoo Jung dù chỉ có vài khung hình chung và chemistry ngoài mong đợi với Kim Young Dae. Hậu trường phim cho thấy Kim Do Hoon ứng biến rất nhiều trong các cảnh quay để tạo nên nét riêng hấp dẫn cho nhân vật, điển hình như thoại "cục cưng" gọi trêu Jun Seo hay khóc lúc tình nguyện nhận nhiệm vụ cuối cùng ở nhà thờ với Ah Jin.

Do Hoon và Yoo Jung từng vướng tin đồn hẹn hò khi đến Việt Nam vào tháng 9 năm nay. Công ty quản lý hai bên lập tức phủ nhận, cho biết họ đi du lịch với đoàn phim. Tại họp báo ra mắt "Dear X", họ tiết lộ đã gọi điện cho nhau khi nghe tin và cười suốt 3 phút.

Dù không phải nam thần đẹp như hoa nhưng anh sở hữu sức hút kỳ lạ qua mỗi vai diễn. Kim Do Hoon dùng nhiều vai phụ có xây dựng nhân vật tốt để chứng minh năng lực diễn xuất của mình. Anh có thể là lớp trưởng lạnh lùng, chu đáo của Moving, cũng có thể là trùm phản diện biến thái, điên khùng trong 7 Escape hay thiếu gia vô tư, hòa đồng của Love Scout... Kim Do Hoon chính là ngôi sao sáng trong thế hệ Gen Z của màn ảnh Hàn Quốc.