Fan nam hành động quá khích với Ariana Grande bị đuổi khỏi đêm diễn của Lady Gaga

HHTO - Johnson Wen, người từng gây náo loạn tại sự kiện ra mắt phim của Ariana Grande, đã bị nhân viên an ninh yêu cầu rời khỏi show diễn của Lady Gaga tại Úc ngay trước giờ diễn.

Mới đây, lực lượng an ninh tại buổi hòa nhạc thuộc tour diễn The Mayhem Ball của siêu sao nhạc Pop Lady Gaga đã có hành động cương quyết, loại bỏ một cá nhân có tiền sử gây rối ngay tại sân vận động Suncorp (Brisbane, Úc).

Người bị áp giải ra khỏi khu vực biểu diễn được xác định là Johnson Wen, một công dân Úc. Anh này thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Pyjama Man và nổi tiếng với những hành vi quấy rối, xâm phạm không gian cá nhân của người nổi tiếng nhằm tìm kiếm sự chú ý.

Hành động kiên quyết của đội ngũ Lady Gaga nhận về nhiều lời khen từ khán giả.

Pyjama Man nổi tiếng với những hành vi quá khích đối với nhiều ngôi sao.

Theo nguồn tin từ IBTimes UK, đội ngũ an ninh của Lady Gaga đã nhận được chỉ thị đặc biệt với cảnh báo rõ ràng kèm theo ảnh của Johnson Wen với yêu cầu: "Tuyệt đối không cho phép cá nhân này vào cửa" do nguy cơ gây mất trật tự và đe dọa an toàn nghệ sĩ.

Đội ngũ an ninh của Lady Gaga đã nhận được chỉ thị đặc biệt với Johnson Wen.

Mặc dù đã tìm cách tiến vào bên trong sân vận động với vé VIP, Johnson đã nhanh chóng bị người hâm mộ nhận ra và báo cáo với lực lượng bảo vệ. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Wen bị áp giải ra ngoài trong khi các nhân viên an ninh cắt bỏ vòng đeo tay và thu hồi thẻ VIP.

Không lâu sau khi bị lực lượng an ninh áp giải ra khỏi Sân vận động Suncorp, Johnson Wen đã ngay lập tức đăng tải một Story trên Instagram để xác nhận sự việc và dường như còn tỏ ra thích thú với hành động này. Trong bức ảnh chụp cận mặt, Wen thản nhiên viết: "Tôi bị đuổi khỏi show Lady Gaga rồi! Chương trình phải đến 8 giờ tối mới bắt đầu! Những fan đến sớm đã la ó tôi".

Wen thản nhiên viết: "Tôi bị đuổi khỏi show Lady Gaga rồi!"

Việc Johnson Wen bị loại khỏi show diễn là động thái cần thiết sau hàng loạt sự việc gây tranh cãi mà cá nhân này đã gây ra. Gần đây nhất là vào tháng 11/2025, Wen đã lao tới ôm choàng Ariana Grande trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Wicked: For Good tại Singapore. Anh ta sau đó bị cảnh sát bắt giữ, bị tòa án Singapore kết án 9 ngày tù giam vì tội "gây rối trật tự công cộng" và bị trục xuất khỏi quốc gia này. Trước đó, vào tháng 6, Wen cũng từng xông lên sân khấu trong buổi hòa nhạc của Katy Perry tại Sydney, Úc trong một chuyến lưu diễn của giọng ca Roar.

Wen đã lao tới ôm choàng lấy Ariana Grande ngay trên thảm đỏ.