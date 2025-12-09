Thực hư "Nguyệt Lân Ỷ Kỷ" do Trần Đô Linh, Cúc Tịnh Y đóng chính bị cắt hơn 10 tập

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - "Đứa con" mới của Quách Kính Minh - "Nguyệt Lân Ỷ Kỷ" đã được cấp phép phát sóng nhưng rộ lên tin bị cắt đến 11 tập khiến fan hoang mang vì cắt nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng nội dung. Tuy nhiên thực tế phim không bị cắt nhiều đến thế.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ được xác nhận đã có giấy phép phát sóng nhưng bị cắt 11 tập, từ 40 tập xuống còn 29 tập. Nhiều khán giả ngóng phim lo sợ mất đi quá nhiều nội dung sẽ khiến chất lượng giảm sút nghiêm trọng, uổng phí công sức ghi hình của ê-kíp cũng như diễn viên.

﻿dien-gia-thuy-3.jpg
gif-2.gif﻿
"Nguyệt Lân Ỷ Kỷ" có dàn diễn viên đẹp như mộng cùng hàng loạt cảnh quay "thoát vòng" dù mới chỉ là hình/ video ghi hình rò rỉ. Khán giả không muốn bỏ lỡ bất cứ "khung hình thần tiên" nào và đó là lý do họ lo sợ trước thông tin phim bị cắt hơn 10 tập.
bi-cat.jpg
Thông tin Nguyệt Lân Ỷ Kỷ bị cắt nội dung.

Đối chiếu với 2 phim truyền hình trước của Quách Kính Minh là Vân Chi Vũ, Đại Mộng Quy Ly, không ít người bày tỏ chẳng cần lo ngại. Nổi tiếng quay đẹp, nhưng đạo diễn họ Quách lại có lỗ hổng lớn khi biên tập nội dung. Ông ưa thích hiệu ứng quay chậm, chỉ đạo diễn xuất lẫn đẩy tình tiết cũng chậm dẫn đến nội dung bị kéo lê, thỉnh thoảng tỏ ra bí ẩn nhưng chẳng để làm gì.

"Xem phim của "lão Quách" vì đẹp chứ phải đặt tốc độ x2 để xem vì quá chậm. Tôi thấy cắt đi chẳng ảnh hưởng gì, lược bớt mấy cái slow motion, nội dung tuyến phụ không cần thiết lại hay", một Cnet bình luận được nhiều người ủng hộ.

Tuy nhiên, việc bị cắt 11 tập có thể chỉ là yếu tố trên giấy tờ. Đúng là ban đầu phim dự kiến có 40 tập. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, đoàn phim đã giảm xuống còn 30 tập, được thông báo trong kế hoạch kêu gọi đầu tư ngay trước khi khai máy (đầu tháng 12/2024). Vì thế thực tế, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ chỉ bị cắt đi 1 tập sau khi qua kiểm duyệt. Fan có thể an tâm nội dung sẽ không bị ảnh hưởng lớn.

nguyet-lan-y-ky.jpg

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Họa Bì, do Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hi, Điền Gia Thụy đóng chính. Pháp sư Thị Lân Tông - Ký Linh (Điền Gia Thụy), yêu tộc giả danh pháp sư Võ Thập Quang (Tăng Thuấn Hi), cửu vĩ hồ Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) và Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) cùng nhau điều tra vụ án yêu quái moi tim ở thành Lạc An.

Họ phát hiện hung thủ chính là các đại yêu nắm giữ sức mạnh Long Thần. Trong quá trình đi thu thập từng luồng sức mạnh, họ phát hiện ra thân thế của mình, bảo vệ hòa bình thế gian, tiêu diệt đại ma đầu.

Có tin đồn Nguyệt Lân Ỷ Kỷ sẽ bắt đầu kêu gọi quảng cáo từ các thương hiệu trong tháng này để phát sóng muộn nhất là đầu năm sau.

Sam
