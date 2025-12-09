Trở lại đóng phim sau ồn ào ngoại tình, Nagano Mei trở thành “nhà nữ quyền”

HHTO - Sau một thời gian im ắng vì ồn ào ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ, hẹn hò với nam diễn viên khác đang có bạn gái, Nagano Mei đã sẵn sàng trở lại màn ảnh với dự án phim mới. Được biết, phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết Hàn Quốc và sẽ phát sóng toàn cầu qua Netflix.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đăng tin nữ diễn viên Nagano Mei sẽ đóng vai chính trong bộ phim My Crazy Feminist Girlfriend (tạm dịch: Cô Bạn Gái Cuồng Nữ Quyền Của Tôi). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Hàn Quốc Min Ji Hyoung.

Được biết, nội dung của cuốn tiểu thuyết My Crazy Feminist Girlfriend kể về một cô gái được gọi là “Cô ấy”. Bảy năm sau khi chia tay, “Tôi” gặp lại “Cô ấy” - mối tình đầu mà anh yêu say đắm và cho đến hiện tại vẫn còn rung động. Một điểm khác biệt là giờ đây, sau một biến cố, “Cô ấy” đã trở thành một nhà nữ quyền. “Tôi” cố gắng giúp “Cô ấy” trở lại là “cô gái đáng yêu” như xưa nhưng anh chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào một cuộc tình chẳng khác nào "chiến tranh".

Vào tháng 4/2025, nghi vấn ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Tanaka Kei (Ossan’s Love) đã khiến sự nghiệp của Nagano Mei lao đao. Cô đã phải rút tên khỏi phim taiga (thể loại phim truyền hình có quy mô lớn ở Nhật Bản) Anh Em Nhà Toyotomi! (Toyotomi Kyodai!). Khi đó, Nagano Mei cũng bị nhiều thương hiệu hợp tác quảng cáo cắt hợp đồng. Một số thương hiệu cho biết bê bối tình cảm của nữ diễn viên có thể khiến hình ảnh và giá trị của thương hiệu "bị hiểu sai".

Đến tháng 9/2025, Nagano Mei lại bị nhắc tên trong sự vụ nam diễn viên Sakaguchi Kentaro (What Comes After Love) bị bóc chuyện hẹn hò với người khác dù đang có bạn gái. “Người thứ ba” đó chẳng phải ai khác, chính là Nagano Mei.

Tanaka Kei (trái).

Sakaguchi Kentaro (phải).

Truyền thông xứ hoa anh đào cho biết dự án phim My Crazy Feminist Girlfriend vốn đã được triển khai từ trước các ồn ào đời tư của Nagano Mei. Cát-xê của cô trong phim này cũng không sụt giảm, thậm chí còn cao hơn so với khi đóng phim truyền hình phát sóng truyền thống. Lý do được cho là bởi diễn xuất của Nagano Mei được người trong ngành đánh giá cao và thực tế là các bộ phim cô tham gia hầu như không bao giờ thất bại. Trước đó, Nagano Mei đã tham gia một số phim Nhật phát sóng trên Netflix khác như là Nhà Mitarai Trong Biển Lửa...

Để chuẩn bị cho vai diễn trong My Crazy Feminist Girlfriend, Nagano Mei đã cắt tóc. Bộ phim này không chỉ đánh dấu sự trở lại của Nagano Mei sau scandal mà còn giới thiệu một hình ảnh mới mẻ của nữ diễn viên với khán giả.

Kido Taisei.

Bạn diễn của Nagano Mei trong My Crazy Feminist Girlfriend được cho là Kido Taisei (1996). Anh là nam diễn viên trực thuộc Tristone - công ty quản lý của Tanaka Kei và cả Sakaguchi Kentaro.

Đối với khán giả toàn cầu của Netflix, Kido Taisei được biết đến rộng rãi với First Love. Trong phim, anh đóng vai thời niên thiếu của nam chính Namiki Harumichi, có một mối tình đầu trong sáng và đáng yêu với cô bạn cùng trường. Không chỉ có gương mặt sáng, diễn xuất tràn đầy sức sống của Kido Taisei trong First Love được nhiều khán giả yêu thích và khen ngợi.

My Crazy Feminist Girlfriend dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2026, trên Netflix.