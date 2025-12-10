ALLDAY PROJECT liên tục dính "phốt" thái độ, tài năng có lu mờ được tranh cãi?

HHTO - Không thể phủ nhận ALLDAY PROJECT là một tổ hợp tài năng khi sở hữu biên đạo Bailey Sok đình đám, thực tập sinh "huyền thoại" Woochan và các thành viên khác đều có kỹ năng ổn định. Tuy nhiên, cá tính quá mạnh trở thành "con dao hai lưỡi".

Ra mắt vào ngày 23/6 năm nay, ALLDAY PROJECT của The Black Label ngay lập tức trở thành cái tên đáng mong đợi với đội hình co-ed có cả thành viên nam - nữ. Từng mảnh ghép vừa công bố đã hút truyền thông lớn gồm: "Biên đạo vàng" Bailey Sok (Psycho, Savage...), cựu thực tập sinh của Trainee A Woochan, thành viên hụt của ILLIT - Youngseo, người mẫu từng là "chàng thơ" trong MV của NewJeans - Tarzzan và tiểu thư tập đoàn Shinsegae - Annie.

Ngay lập tức "on top" các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa với đĩa đơn ra mắt FAMOUS, WICKED và gần nhất là One More Time, nhưng tài năng của nhóm lại đi kèm với loạt tranh cãi thái độ không đúng mực.

Mới đây nhất, netizen tranh cãi về clip Tazzan và Woochan di chuyển đến khu vực thảm đỏ AAA 2025 bằng xe điện, nhưng lại ngồi hẳn lên thành ghế và đạp giày lên đệm ngồi. Đáng chú ý, đây là xe dùng để chở các nghệ sĩ tham dự nói chung, bao gồm các nghệ sĩ tiền bối. Do đó, hành động của ALLDAY PROJECT bị chỉ trích là vô ý thức khi các nghệ sĩ đến sau có thể sẽ bị bẩn trang phục vì dấu giày để lại.

Tazzan và Woochan bị chỉ trích vì đạp giày lên đệm ngồi của xe điện.

Trước đó, hầu hết các thành viên của ALLDAY PROJECT đều đã làm công chúng mất lòng vì loạt hành động bị đánh giá là thiếu khéo léo. Vào ngày 23/10, Tazzan đã đăng tải một đoạn video ngắn, có vẻ là phần spoil của bài hát chưa ra mắt. Lời rap bị chỉ trích là thiếu tôn trọng, hạ thấp phụ nữ. Trước đó, Tazzan cũng từng vướng vào tranh cãi hát ca từ có chứa N-word (từ ngữ phân biệt chủng tộc nhắm vào người da màu).

Ngoài Tazzan, thành viên nam còn lại là Woochan cũng khiến netizen nghi ngại bởi thái độ dành cho cộng đồng LGBTQ+. Trong livestream, một fan đã bình luận: "Hyung, anh hẹn hò với em nhé?". "Hyung" là từ mà người nam nhỏ tuổi gọi người nam lớn tuổi hơn trong tiếng Hàn, nghĩa là câu bình luận xuất phát từ một fan nam.

Câu trả lời của Woochan bị cho là kém tinh tế.

Woochan đáp rằng: "Bạn gọi mình là hyung, vậy thì sao mà hẹn hò được? Mình không phải kiểu đó đâu. Chuyện này là không thể". Câu trả lời của anh nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan quốc tế, cho rằng anh có quan điểm coi thường đối với người đồng tính và song tính.

Tiếp đến, Bailey Sok mới đây đã gọi Đài Loan là "một đất nước xinh đẹp" trong bài phát biểu nhận giải ở AAA 2025. Lời nói của nữ idol nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ lẫn tẩy chay trong cộng đồng người Trung Quốc.

Bailey lên tiếng xin lỗi vì câu nói gây hiểu lầm của mình.

Xét trên khía cạnh âm nhạc, ALLDAY PROJECT là một tổ hợp đa tài với phong cách âm nhạc đầy cá tính, pha trộn hơi hướng Âu - Mỹ mang đến làn gió mới cho bản đồ K-Pop. Dù vậy, ALLDAY PROJECT vẫn là một nhóm nhạc Hàn Quốc, nên công chúng cho rằng nhóm cần phải biết kiềm chế hơn.

Đến nay, các tranh cãi xoay quanh nhóm vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên netizen cho rằng The Black Label nên tiết chế và điều chỉnh cá tính mạnh mẽ của các thành viên, trước khi "đưa miệng đi quá xa" và ảnh hưởng đến tương lai của nhóm.