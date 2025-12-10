Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

KPop Demon Hunters được TIME vinh danh là "Hiện tượng đột phá của năm 2025"

Duy Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "KPop Demon Hunters" đã ghi dấu ấn sâu sắc trong văn hóa đại chúng, đạt đến đỉnh cao khi được tạp chí TIME vinh danh là "Hiện tượng đột phá của năm 2025".

Mới đây, bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters đã chính thức được tạp chí TIME vinh danh là Breakthrough of the Year 2025 (tạm dịch: Hiện tượng đột phá của năm 2025). Đây là hạng mục được tạo ra nhằm vinh danh một cá nhân, tập thể hoặc sản phẩm có bước đột phá nổi bật trong năm, tạo ra ảnh hưởng mang tính bước ngoặt đối với văn hóa, xã hội.

KPop Demon Hunters được vinh danh là &quot;Hiện tượng đột phá của năm 2025&quot;.
KPop Demon Hunters được vinh danh là "Hiện tượng đột phá của năm 2025".

Kể từ khi ra mắt trên Netflix, bộ phim đã nhanh chóng vượt qua mọi kỷ lục, trở thành tựa phim được xem nhiều nhất mọi thời đại của nền tảng này, vượt mốc 325 triệu lượt xem chỉ trong ba tháng đầu và lọt vào Top 10 tại 93 quốc gia trên toàn cầu. Thậm chí, khi Netflix đưa bộ phim ra rạp vào tháng 8, sự kiện này đã cháy vé hơn 1.300 suất chiếu và lần đầu tiên giúp Netflix dẫn đầu phòng vé với doanh thu ước tính 18 triệu đô la.

Bộ phim đạt nhiều thành công đáng kể.
Bộ phim đạt nhiều thành công đáng kể.

Bên cạnh đó, album nhạc phim của KPop Demon Hunters đã đạt vị trí số 1 trên Billboard 200 với hơn 8,3 tỷ lượt nghe trực tuyến. Đặc biệt, ca khúc chủ đề Golden đã trở thành một bản hit toàn cầu, giữ vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Global 200 suốt 17 tuần. Ngoài ra, KPop Demon Hunters còn mang về những thành công vẻ vang với ba đề cử Grammys và ba đề cử Quả Cầu Vàng.

Các tác phẩm nhạc phim cũng đạt nhiều thành tích đáng nể.
Các tác phẩm nhạc phim cũng đạt nhiều thành tích đáng nể.
KPop Demon Hunters được đề cử tại 3 hạng mục Quả Cầu Vàng.
KPop Demon Hunters được đề cử tại 3 hạng mục Quả Cầu Vàng.

Tạp chí TIME cho rằng: "Bộ phim không có những ngôi sao hàng đầu bảo chứng doanh thu, nghiêng nặng về các tham chiếu văn hóa và là một rủi ro không nhỏ với kinh phí khoảng 100 triệu đô la. Nhưng thành công của nó đã gần như là hiển nhiên khi nhìn lại: những cô gái cá tính trong trang phục tuyệt đẹp, hát lên những ca khúc mạnh mẽ về sự chấp nhận bản thân... Tất cả những yếu tố đó đã mang các làn sóng mạnh mẽ không ngừng của các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc được ưa chuộng trên toàn cầu."

Bộ phim không có những ngôi sao hàng đầu bảo chứng doanh thu.
Bộ phim không có những ngôi sao hàng đầu bảo chứng doanh thu.

Theo Dan Lin, Chủ tịch Netflix Film, bộ phim đã "thúc đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới" vượt xa những thành công trước đây của hãng phim. Phần tiếp theo của KPop Demon Hunters dự kiến ra mắt vào năm 2029.

Duy Minh
#KPop Demon Hunters #Netflix

Xem thêm

Cùng chuyên mục