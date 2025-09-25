Học sinh thuộc lòng bản nhạc phim KPop Demon Hunters, "Ca khúc của năm" là đây

HHTO - Một video ghi lại cảnh các em học sinh thuộc lòng, hát theo ca khúc "Golden" trong phim "KPop Demon Hunters" (Thợ Săn Quỷ KPop) thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Dù đã ra mắt vào 2 tháng trước nhưng ca khúc Golden, nhạc phim hoạt hình KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) vẫn được khán giả vô cùng thích thú, tạo nên nhiều trào lưu cover đặc sắc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Gần đây, một đoạn video đã ghi lại màn cover bài hát Golden theo cách độc đáo, thú vị, thu về hàng triệu lượt xem.

Video này được đăng tải trên TikTok, ghi lại khung cảnh một lớp học mà trong đó, các em học sinh cùng cô giáo đồng thanh hát vang bài Golden. Dù còn nhỏ nhưng các em rất nghiêm túc hát, thậm chí không sai chữ nào. Ngay cả những nốt cao khó nhằn, các em cũng chinh phục, tạo nên phần trình diễn "mãn thính" và đạt hơn 2 triệu lượt xem.

Màn cover nhận nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, cho rằng các em rất giỏi và biết cách tạo những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Đồng thời, ai nấy đều phải gật gù công nhận rằng Golden là "siêu hit" toàn cầu, cho đến nay vẫn còn hiệu ứng gây sốt mãnh liệt.

Màn cover bài hát Golden của các em học sinh gây sốt mạng xã hội. Nguồn: @yaya931130

Được trình bày bởi nhóm nhân vật ảo HUNTR/X trong phim KPop Demon Hunters, Golden thể hiện câu chuyện của dàn nữ idol chiến đấu chống lại thế lực bóng tối. Ca khúc nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên một bài hát Hàn Quốc của nghệ sĩ nữ đạt được cột mốc này. Đến nay, Golden vẫn trụ vững ở ngôi đầu bảng, trở thành ca khúc nhạc phim hoạt hình có thời lượng thống trị dài hơi nhất.

Golden đạt hạng 1 Billboard Hot 100.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ nhạc phim của KPop Demon Hunters cũng thi nhau thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Tại MTV Video Music Awards 2025 vừa qua, Golden được đề cử hạng mục Bài hát mùa Hè xuất sắc nhất, tạo trend khắp toàn cầu và khẳng định vị thế "ca khúc của năm".

Song song với Golden, phim KPop Demon Hunters cũng thiết lập nhiều thành tích ấn tượng, trở thành tác phẩm điện ảnh được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng Netflix (236 triệu lượt người xem tính đến ngày 26/8, theo Variety). Thành công này đã mở đường cho hy vọng ra mắt tiếp phần 2 của phim, kéo dài câu chuyện diệt quỷ của nhóm idol nữ đình đám. Thậm chí, truyền thông Hollywood còn đánh giá cao khả năng KPop Demon Hunters sẽ được đề cử giải Oscar 2026, cụ thể với hạng mục Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất dành cho Golden.

KPop Demon Hunters có thể được đề cử Oscar 2026.

Nếu điều đó là sự thật, KPop Demon Hunters sẽ là một trong những đối thủ nặng ký, bên cạnh Na Tra: Ma Đồng Náo Hải và Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành mang văn hóa châu Á "càn quét" lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh.