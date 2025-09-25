Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Học sinh thuộc lòng bản nhạc phim KPop Demon Hunters, "Ca khúc của năm" là đây

Thiện Dư

HHTO - Một video ghi lại cảnh các em học sinh thuộc lòng, hát theo ca khúc "Golden" trong phim "KPop Demon Hunters" (Thợ Săn Quỷ KPop) thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Dù đã ra mắt vào 2 tháng trước nhưng ca khúc Golden, nhạc phim hoạt hình KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) vẫn được khán giả vô cùng thích thú, tạo nên nhiều trào lưu cover đặc sắc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Gần đây, một đoạn video đã ghi lại màn cover bài hát Golden theo cách độc đáo, thú vị, thu về hàng triệu lượt xem.

kpop-demon-hunters-golden.jpg

Video này được đăng tải trên TikTok, ghi lại khung cảnh một lớp học mà trong đó, các em học sinh cùng cô giáo đồng thanh hát vang bài Golden. Dù còn nhỏ nhưng các em rất nghiêm túc hát, thậm chí không sai chữ nào. Ngay cả những nốt cao khó nhằn, các em cũng chinh phục, tạo nên phần trình diễn "mãn thính" và đạt hơn 2 triệu lượt xem.

Màn cover nhận nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, cho rằng các em rất giỏi và biết cách tạo những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Đồng thời, ai nấy đều phải gật gù công nhận rằng Golden là "siêu hit" toàn cầu, cho đến nay vẫn còn hiệu ứng gây sốt mãnh liệt.

Màn cover bài hát Golden của các em học sinh gây sốt mạng xã hội. Nguồn: @yaya931130

Được trình bày bởi nhóm nhân vật ảo HUNTR/X trong phim KPop Demon Hunters, Golden thể hiện câu chuyện của dàn nữ idol chiến đấu chống lại thế lực bóng tối. Ca khúc nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu lần đầu tiên một bài hát Hàn Quốc của nghệ sĩ nữ đạt được cột mốc này. Đến nay, Golden vẫn trụ vững ở ngôi đầu bảng, trở thành ca khúc nhạc phim hoạt hình có thời lượng thống trị dài hơi nhất.

so-golden-from-k-pop-demon-hunte.jpg
Golden đạt hạng 1 Billboard Hot 100.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ nhạc phim của KPop Demon Hunters cũng thi nhau thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Tại MTV Video Music Awards 2025 vừa qua, Golden được đề cử hạng mục Bài hát mùa Hè xuất sắc nhất, tạo trend khắp toàn cầu và khẳng định vị thế "ca khúc của năm".

Song song với Golden, phim KPop Demon Hunters cũng thiết lập nhiều thành tích ấn tượng, trở thành tác phẩm điện ảnh được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng Netflix (236 triệu lượt người xem tính đến ngày 26/8, theo Variety). Thành công này đã mở đường cho hy vọng ra mắt tiếp phần 2 của phim, kéo dài câu chuyện diệt quỷ của nhóm idol nữ đình đám. Thậm chí, truyền thông Hollywood còn đánh giá cao khả năng KPop Demon Hunters sẽ được đề cử giải Oscar 2026, cụ thể với hạng mục Phim hoạt hình hay nhấtCa khúc nhạc phim xuất sắc nhất dành cho Golden.

kpopdemonhunters-prores422hq-sdr.jpg
kpop-demon-hunters-1-6001-6772.jpg
KPop Demon Hunters có thể được đề cử Oscar 2026.

Nếu điều đó là sự thật, KPop Demon Hunters sẽ là một trong những đối thủ nặng ký, bên cạnh Na Tra: Ma Đồng Náo HảiThanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành mang văn hóa châu Á "càn quét" lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

f5241769-d656-4799-a448-0a900c170b44.png
Thiện Dư
#Golden #KPop Demon Hunters #HUNTR/X #Thợ Săn Quỷ KPop #Phim hoạt hình Netflix #Phim hoạt hình KPop #Phim hoạt hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục