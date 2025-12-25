Đại Hồng Thủy lập kỷ lục Netflix, netizen than thở: “Xem xong thấy như bị lừa!”

Lên sóng Netflix vào 19/12, vào dịp cuối tuần vừa qua, Đại Hồng Thủy (The Great Flood) đã trở thành hiện tượng trên Netflix. Với 27,9 triệu lượt xem đạt được cho đến hiện tại, Đại Hồng Thủy hiện đang là “phim quốc tế có màn ra mắt tốt nhất vào thứ Sáu kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên xếp hạng”.

Có thể thấy, so với các phim Hàn Quốc khác cũng phát sóng trên Netflix, Đại Hồng Thủy có lượt xem vượt trội. Dựa vào bảng số liệu, được xem nhiều thứ hai là Ballerina (Jeon Jong Seo), nhưng số lượt xem của phim chỉ 13 triệu lượt, còn chưa được một nửa so với số lượt xem của Đại Hồng Thủy.

Câu chuyện của Đại Hồng Thủy mở đầu bằng một ngày tưởng chừng bình thường, An Na (Kim Da Mi) cùng cậu con trai nhỏ 6 tuổi thức dậy trong căn hộ của mình. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Nước dâng cao, nhanh chóng nhấn chìm hai tầng khu chung cư. Đang ở tầng ba, An Na vội vàng cõng con trai leo lên các tầng cao hơn, cố thoát khỏi con nước vẫn đang tiếp tục dâng lên.

Trong lúc đó, Hee Jo (Park Hae Soo) - nhân viên an ninh nơi An Na làm việc, xuất hiện với nhiệm vụ đưa cô đến nơi an toàn. Thân phận của An Na lúc này mới được giới thiệu đầy đủ. Hóa ra cô là nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nắm trong tay chìa khóa của cả nhân loại.

Tuy có số lượt xem khủng trên Netflix, nhưng nhiều netizen nhận xét “chất lượng” của Đại Hồng Thủy không tương xứng với điều đó. Phim bị chê là kết hợp hai chủ đề thảm họa với khoa học viễn tưởng chưa được mượt mà, cách xử lý còn chồng chéo và rối rắm, dẫn đến việc tuy phim có ý tưởng nhưng hiệu quả lại chưa được như ý muốn.

Trên Pann, nhiều netizen Hàn bày tỏ họ thấy ấn tượng với thành tích của Đại Hồng Thủy, nhưng về nội dung thì không: “Thành thật mà nói, tôi rất ghét phim này”, “Tôi cũng vậy, tôi xem vì mọi người đều xem, nhưng tôi thực sự không hiểu nội dung”, “Tôi chỉ xem vì nó được sản xuất tại Hàn Quốc”,... Một số netizen vẫn chưa xem phim nhưng phản hồi từ những người đã xem khiến họ chùn chân: “Nhìn thấy nhiều lời chê bai thế này, tôi tò mò quá”, “Nhìn các bình luận ở đây, có lẽ tôi không nên xem thì hơn”...

Trên X (Twitter trước đây), các khán giả quốc tế cũng để lại những bình luận về phim, đa số nghiêng về phía chê nhiều hơn khen: “Những con số thật đáng kinh ngạc, nhưng không biết có phải chỉ mình tôi thấy phim bị thổi phồng quá mức không?”, “Vì chúng ta đã bị lừa!”, “Tôi chỉ xem khoảng 30 phút, sau đó thì thôi, phim chán quá”, “Tôi quyết định xem phim này và trời ơi, tôi chưa xem hết một nửa phim đã thấy mình mệt rã rời”, “Đến cuối phim, tôi thậm chí không chắc phim muốn truyền tải điều gì, và thành thật mà nói tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ 1% công sức để tìm hiểu”...

Tuy nhiên, cũng có một số netizen cho rằng Đại Hồng Thủy không đến mức dở thảm họa, thậm chí còn có bình luận khen phim: “Phim có tiềm năng lớn nhưng lại lạc lối trong việc cố gắng thể hiện nhiều ý tưởng phức tạp”, “Tôi xem vì tò mò và thấy cốt truyện rất mới mẻ”, “Ý tưởng về trí tuệ nhân tạo trong phim này khá hay”, “Phim không hoàn hảo nhưng chắc chắn rất khác biệt và thú vị”...

Đại Hồng Thủy (The Great Flood) đã có mặt trên Netflix.