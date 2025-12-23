Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rating Taxi Driver 3 giảm nhẹ, chưa lấy lại ngôi vương từ Cái Giá Của Lời Thú Tội

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những "con tướng" mạnh của màn ảnh Hàn có xu hướng rating giảm nhẹ trong tuần qua. "Cái Giá Của Lời Thú Tội" và Kim Go Eun, Jeon Do Yeon tiếp tục dẫn đầu độ hot.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Rating của Taxi Driver 3 (Tài Xế Ẩn Danh 3) giảm một chút so với tuần chiếu trước nhưng vẫn là mini series có tỉ suất lượt xem cao nhất 2 ngày cuối tuần. Hai tập mới là kế hoạch trừng phạt "bà trùm" giới giải trí Kang Ju Ri (Jang Na Ra). Khán giả "cười đau bụng" với màn nhập vai thần sầu của Kim Do Gi (Lee Je Hoon), khi anh nhảy tổng duyệt mượt như idol thực thụ. Rating tập 9 và 10 lần lượt đạt 10% và 11.9%.

604653625-862464182820380-6774681784138798516-n.jpg
pro-bono-2-1.jpg

Pro Bono (Luật Sư Công Ích) cũng tương tự. Kang Da Wit (Jung Kyung Ho) đang trên đà thắng liên tiếp, tiến gần hơn việc nâng tỉ lệ cho team thì những tình huống khó lường bất ngờ ập đến trong vụ ly hôn liên quan đến luật hôn nhân quốc tế. Tập 5 và 6 có tỉ suất lượt xem là 4% và 7.9%.

Moon River (Sông Trăng Hoán Mệnh) kết thúc viên mãn với rating cao nhất toàn series là 6.8% ở tập 14. Tể tướng chết trong mưa tên. Lee Kang (Kang Tae Oh) trong khoảnh khắc then chốt đã hoán đổi linh hồn để cứu Park Dal I (Lee Se Jeong). Tình cảm chân thành và lời cầu khẩn tha thiết của cô đã tạo nên phép màu, hồi sinh cây nhân duyên và thân xác chính mình. Lee Kang lên ngôi, Dal I trở thành trung điện, hạ sinh hoàng tử đáng yêu, xây dựng đất nước hưng thịnh.

Surely Tomorrow vững phong độ với rating 3.3 và 3.4%. Tại bảng xếp hạng phim được quan tâm nhất tuần 2 tháng 12, tác phẩm này tăng 3 hạng, xếp vị trí thứ 4. Top 3 giống với tuần trước.

bxh-1.jpg
bxh-2.jpg
Nguồn: Good Data Corporation

Cái Giá Của Lời Thú Tội bền nhiệt dù là series gốc tung hết các tập trên Netflix. Hai nữ chính Kim Go Eun và Jeon Do Yeon tiếp tục là quán quân và á quân ở bảng diễn viên hot nhất tuần 2 tháng 12. Cặp đôi của Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) cũng tăng nhẹ 1 hạng.

cover-1471.jpg
Sam
#Taxi Driver 3 #rating phim Hàn #rating Taxi Driver 3 #Ẩn Danh #rating Ẩn Danh 3 #Kim Yoo Jung #rating phim #diễn viên được chú ý nhất #phim hot nhất tuần #Dear X #Moon River #Jung Kyung Ho #Pro Bono #rating Pro Bono #Surely Tomorrow #Cái Giá Của Lời Thú Tội #Kim Go Eun #Jeon Do Yeon #Lee Je Hoon

