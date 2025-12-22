Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tinh Quang Đại Thưởng: Cả C-Biz thi nhau "đẩy thuyền" Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa

Thục Uyên

HHTO - Cặp đôi "Cửu Trùng Tử" Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa tạo nên hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội sau khi cùng tham gia "Tinh Quang Đại Thưởng 2025". Phản ứng của dàn sao khi cặp đôi sánh đôi được fan đồn rằng "cả C-Biz đang đẩy thuyền cho Quân Khiên Mạnh Nhiễu".

Đã 1 năm kể từ khi Cửu Trùng Tử phát sóng, độ hot của Quân Khiên Mạnh Nhiễu (tên couple của Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bằng chứng là xuyên suốt Tinh Quang Đại Thưởng 2025, các từ khóa liên quan đến cả hai vẫn đều đặn "tranh top" trên bảng thịnh hành của Weibo.

cover-24.png
Hàng loạt từ khóa liên quan đến Quân Khiên Mạnh Nhiễu vẫn liên tục xuất hiện suốt sáng hôm nay (22/12).
604475288-122153191790701819-5181425132665025787-n.jpg
600441835-122167180424703248-8405054568517841929-n.jpg

Trong sự kiện chính, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa được sắp xếp ngồi cạnh nhau. "Đập tan" các nghi vấn bằng mặt không bằng lòng ở thời điểm khởi quay Thượng Công Chúa, cả hai cười giỡn liên tục đến mức khán giả ở nhà phải thắc mắc "Rốt cuộc họ nói cái gì trông vui thế?".

Đến lúc lên nhận giải, chiếc váy dài đã khiến Mạnh Tử Nghĩa bị vấp cầu thang và ngã đập đầu gối. Mặc dù người trong cuộc vô cùng "quê độ", song, khoảnh khắc nữ diễn viên mỉm cười chữa ngượng trong bộ váy thướt tha lại vô tình làm nên khung cảnh đẹp xuất thần, đến mức được ví như "cú ngã triệu đô" của minh tinh Jennifer Lawrence năm nào.

008o5iejgy1i8jh9yhlcgj30qs0yojtu.jpg
photo-2-17009136055481183816681.jpg
"Thống lĩnh" Top 1 Hot Search bảng giải trí trên Weibo là từ khóa "Cú ngã của Mạnh Tử Nghĩa tạo thành bức tranh tuyệt đẹp".

Liên quan đến cú ngã này còn một hot search hài hước khác là "Năm sau Lý Quân Nhuệ nên bế Mạnh Tử Nghĩa luôn" để trêu việc nữ diễn viên 2 lần sánh bước cùng bạn diễn đều vấp ngã trước khi lên sân khấu.

Trở về chỗ ngồi, cộng đồng mạng tiếp tục soi ra khoảnh khắc Mạnh Tử Nghĩa tự nhiên đưa cúp của mình cho Lý Quân Nhuệ, và anh cũng giữ cúp hộ cô như một thói quen. Từ đó, hashtag "Mạnh Tử Nghĩa thản nhiên trao cúp cho Lý Quân Nhuệ" lọt top 4 lượt tìm kiếm nhiều nhất suốt buổi sáng nay.

Không chỉ có những "quần chúng ăn dưa" ở nhà, mà ngay cả các sao Hoa ngữ tại sự kiện cũng thích thú không kém trước "ô-tê-pê" này. Chẳng hạn, netizen phải "cười bò" trước ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của Châu Dã, Trần Tinh Húc, Đinh Vũ HềCúc Tịnh Y khi nhìn thấy Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa cùng nhau trở về chỗ ngồi.

600361894-867018002377408-8930383077682774085-n.jpg
Ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của dàn sao.

Trước khi lên thảm đỏ, Quân Khiên Mạnh Nhiễu đã là tâm điểm chú ý nhờ một hot search khác mang tên: "Mạnh Tử Nghĩa giới thiệu Lý Quân Nhuệ", khi cả hai trò chuyện với Uông Tô Lang ở hậu trường. Đáng chú ý, nam ca sĩ cẩn thận dặn dò em gái "trên sóng livestream nhớ chú ý chút nhé" khiến các "thuyền viên" phấn khích.

082112b1169599cbc084.jpg

Trong lúc nhận giải thưởng "Ngôi sao VIP của năm" trên sân khấu, Tống Tổ Nhi nhận ra mình đang đứng giữa cặp sao. Cô ngỏ ý đổi chỗ để Lý Quân Nhuệ đứng cạnh Mạnh Tử Nghĩa. Sau khi đổi chỗ, cô còn che miệng cười tít mắt với Đinh Vũ Hề, biểu cảm không khác nào fan couple thành công "đẩy thuyền cho cúp-le".

602443368-122114637411119802-5711435496483477688-n.jpg
Biểu cảm hí hửng của "thuyền viên" Tống Tổ Nhi - Đinh Vũ Hề khiến khán giả không thể nhịn cười.
9bc12931ly1i8jhozt4vej23h02bckjl.jpg

Ngoài các hot search liên quan đến việc "đu" couple, thì "Lý Quân Nhuệ đã chờ đợi rất lâu và cuối cùng cũng đến đích" cũng nằm trong top 10 tìm kiếm buổi tối hôm qua (21/12). Từ khóa này nhằm thể hiện sự cảm thán cho hành trình nghệ thuật bền bỉ của anh - từ một thí sinh trên sân khấu tìm kiếm tài năng, chuyển hướng lên ngồi hàng 3 đến năm nay đã được ngồi ở hàng ghế đầu tiên (nghĩa là địa vị trong giới ngày càng cao).

unnamed-9.jpg
Thục Uyên
#Lý Quân Nhuệ #Mạnh Tử Nghĩa #Cửu Trùng Tử #Thượng Công Chúa #Tinh Quang Đại Thưởng #Tinh Quang Đại Thưởng 2025 #Quân Khiên Mạnh Nhiễu

Xem thêm

Cùng chuyên mục