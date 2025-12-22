Tinh Quang Đại Thưởng: Cả C-Biz thi nhau "đẩy thuyền" Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa

HHTO - Cặp đôi "Cửu Trùng Tử" Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa tạo nên hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội sau khi cùng tham gia "Tinh Quang Đại Thưởng 2025". Phản ứng của dàn sao khi cặp đôi sánh đôi được fan đồn rằng "cả C-Biz đang đẩy thuyền cho Quân Khiên Mạnh Nhiễu".

Đã 1 năm kể từ khi Cửu Trùng Tử phát sóng, độ hot của Quân Khiên Mạnh Nhiễu (tên couple của Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bằng chứng là xuyên suốt Tinh Quang Đại Thưởng 2025, các từ khóa liên quan đến cả hai vẫn đều đặn "tranh top" trên bảng thịnh hành của Weibo.

Hàng loạt từ khóa liên quan đến Quân Khiên Mạnh Nhiễu vẫn liên tục xuất hiện suốt sáng hôm nay (22/12).

Trong sự kiện chính, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa được sắp xếp ngồi cạnh nhau. "Đập tan" các nghi vấn bằng mặt không bằng lòng ở thời điểm khởi quay Thượng Công Chúa, cả hai cười giỡn liên tục đến mức khán giả ở nhà phải thắc mắc "Rốt cuộc họ nói cái gì trông vui thế?".

Đến lúc lên nhận giải, chiếc váy dài đã khiến Mạnh Tử Nghĩa bị vấp cầu thang và ngã đập đầu gối. Mặc dù người trong cuộc vô cùng "quê độ", song, khoảnh khắc nữ diễn viên mỉm cười chữa ngượng trong bộ váy thướt tha lại vô tình làm nên khung cảnh đẹp xuất thần, đến mức được ví như "cú ngã triệu đô" của minh tinh Jennifer Lawrence năm nào.

"Thống lĩnh" Top 1 Hot Search bảng giải trí trên Weibo là từ khóa "Cú ngã của Mạnh Tử Nghĩa tạo thành bức tranh tuyệt đẹp".

Liên quan đến cú ngã này còn một hot search hài hước khác là "Năm sau Lý Quân Nhuệ nên bế Mạnh Tử Nghĩa luôn" để trêu việc nữ diễn viên 2 lần sánh bước cùng bạn diễn đều vấp ngã trước khi lên sân khấu.

Trở về chỗ ngồi, cộng đồng mạng tiếp tục soi ra khoảnh khắc Mạnh Tử Nghĩa tự nhiên đưa cúp của mình cho Lý Quân Nhuệ, và anh cũng giữ cúp hộ cô như một thói quen. Từ đó, hashtag "Mạnh Tử Nghĩa thản nhiên trao cúp cho Lý Quân Nhuệ" lọt top 4 lượt tìm kiếm nhiều nhất suốt buổi sáng nay.

Không chỉ có những "quần chúng ăn dưa" ở nhà, mà ngay cả các sao Hoa ngữ tại sự kiện cũng thích thú không kém trước "ô-tê-pê" này. Chẳng hạn, netizen phải "cười bò" trước ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của Châu Dã, Trần Tinh Húc, Đinh Vũ Hề và Cúc Tịnh Y khi nhìn thấy Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa cùng nhau trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của dàn sao.

Trước khi lên thảm đỏ, Quân Khiên Mạnh Nhiễu đã là tâm điểm chú ý nhờ một hot search khác mang tên: "Mạnh Tử Nghĩa giới thiệu Lý Quân Nhuệ", khi cả hai trò chuyện với Uông Tô Lang ở hậu trường. Đáng chú ý, nam ca sĩ cẩn thận dặn dò em gái "trên sóng livestream nhớ chú ý chút nhé" khiến các "thuyền viên" phấn khích.

Trong lúc nhận giải thưởng "Ngôi sao VIP của năm" trên sân khấu, Tống Tổ Nhi nhận ra mình đang đứng giữa cặp sao. Cô ngỏ ý đổi chỗ để Lý Quân Nhuệ đứng cạnh Mạnh Tử Nghĩa. Sau khi đổi chỗ, cô còn che miệng cười tít mắt với Đinh Vũ Hề, biểu cảm không khác nào fan couple thành công "đẩy thuyền cho cúp-le".

Biểu cảm hí hửng của "thuyền viên" Tống Tổ Nhi - Đinh Vũ Hề khiến khán giả không thể nhịn cười.

Ngoài các hot search liên quan đến việc "đu" couple, thì "Lý Quân Nhuệ đã chờ đợi rất lâu và cuối cùng cũng đến đích" cũng nằm trong top 10 tìm kiếm buổi tối hôm qua (21/12). Từ khóa này nhằm thể hiện sự cảm thán cho hành trình nghệ thuật bền bỉ của anh - từ một thí sinh trên sân khấu tìm kiếm tài năng, chuyển hướng lên ngồi hàng 3 đến năm nay đã được ngồi ở hàng ghế đầu tiên (nghĩa là địa vị trong giới ngày càng cao).