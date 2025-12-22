Cúc Tịnh Y làm gì “mờ ám” mà phải dùng khăn che chắn ở Tinh Quang Đại Thưởng?

HHTO - “Mỹ nữ 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y khiến nhiều người thắc mắc khi cô phải nhờ Tống Tổ Nhi dùng khăn che chắn cho mình khi ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Trong số những lễ trao giải đã diễn ra gần đây ở showbiz Hoa ngữ, Tinh Quang Đại Thưởng 2025 xem chừng rôm rả nhất khi các ngôi sao có dịp gặp gỡ trò chuyện giao lưu tạo ra nhiều khoảnh khắc dễ thương.

Như Trần Tinh Húc vô tình trở thành “vật cản” giữa đôi bạn thân Vương Ngọc Văn và Châu Dã. Hai nữ diễn viên liên tục chụm đầu nói chuyện rôm rả khiến Trần Tinh Húc ngồi giữa rơi vào cảnh bối rối. Sau một lúc chăm chú nghe hai đồng nghiệm buôn chuyện, nam diễn viên đành phải rời đi, “thoát khỏi nhóm chat chung” để Vương Ngọc Văn và Châu Dã thoải mái tâm tình.

Tống Tổ Nhi cũng được khen là khéo léo khi cô liên tục tìm cách nhường chỗ cho Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đứng cạnh nhau. Ban đầu, Tống Tổ Nhi vô tình đứng giữa “cặp đôi tin đồn” và khi phát hiện ra điều ấy, Tiểu Kiều của Khom Lưng đã nhanh chóng lùi lại phía sau, đẩy cặp đôi của Thượng Công Chúa lại sát cạnh.

Nhưng gây tò mò nhiều nhất chính là hành động của Cúc Tịnh Y. Ba sao nữ Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tống Tổ Nhi được xếp chỗ cạnh nhau. Và netizen đã nhìn thấy Cúc Tịnh Y cúi người làm gì đó và Tống Tổ Nhi phải dùng khăn che chắn để ống kính không ghi lại được.

Hóa ra các mỹ nhân đang dùng điện thoạt để quét kết bạn Wechat với nhau. Vì không muốn tài khoản riêng tư bị lộ trước ống kính máy quay nên Cúc Tịnh Y và Tống Tổ Nhi phải dùng khăn che kín. Sau đó, Trịnh Đô Linh cũng đưa điện thoại cho Cúc Tịnh Y để kết bạn Wechat cùng, tạo thành hành động hết sức “mờ ám” trong mắt khán giả.