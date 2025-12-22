Dynamite Kiss tập cuối: Ji Hyuk - Da Rim chia tay khóc nức nở, tan rồi sẽ hợp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Hai tập cuối của "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) sẽ giải quyết rắc rối ai là kẻ đã tiết lộ thiết kế của TF team cho công ty đối thủ. Gong Ji Hyuk sẽ làm thế nào để minh oan cho Da Rim?

Cuối tập 12 Dynamite Kiss, Go Da Rim (Ahn Eun Jin) nhận cú tát trời giáng từ bố của Ji Hyuk (Jang Ki Yong). Theo nhá hàng tập 13, chủ tịch tức giận vì cho rằng Da Rim là kẻ phản bội, cung cấp tư liệu cho công ty đối thủ để họ phát hành sản phẩm mới trước. Việc cô khai giả hồ sơ để được nhận vào làm cũng bị công khai.

Preview tiết lộ cảnh Da Rim hoàn toàn suy sụp khi sản phẩm mình và mọi người dày công nghiên cứu lại bị ăn cắp, còn bị vu oan là gián điệp. Cả công ty đều bàn tán về cô. Mặc kệ mọi ánh nhìn, Ji Hyuk bước đến ôm chặt, an ủi Da Rim.

Đối chất với bố, anh một mực bảo vệ và tin tưởng Da Rim. Câu thoại lồng trong teaser cho thấy dường như Ji Hyuk sẵn sàng từ bỏ việc trở thành phó chủ tịch và liên minh với tập đoàn nhà họ Yu.

screenshot-907.png

Vốn dĩ Ji Hyuk cũng không mặn mà với Nature BeBe mà đã xây dựng được công ty riêng. Nguyên nhân chính anh chấp thuận về tập đoàn là vì mẹ. Hiện tại, bà đã mạnh mẽ dứt khoát li hôn và giành lấy quyền kiểm soát, nên khả năng cao cổ phần của bà sẽ giúp ích nhiều ở tập cuối trong việc vạch trần "con cáo" đang ngầm thao túng và cướp đoạt - Yu Tae Young.

screenshot-906.png
screenshot-908.png

Gong Ji Hyuk chắc chắn sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng để minh oan cho Go Da Rim và đòi lại quyền lợi cho TF team. Tuy nhiên, Go Da Rim hoàn toàn sụp đổ. Cô không muốn anh từ bỏ tất cả vì mình nên thừa nhận mình là kẻ phản bội rồi xin nghỉ việc, yêu cầu chia tay.

Anh sững sờ rơi nước mắt. Cô đớn đau bật khóc trong vòng tay mẹ. Tập 13 của Dynamite Kiss là nốt trầm và niềm vui hứa hẹn sẽ trở lại ở tập cuối - tập 14. Kiểu đẩy cao trào của tác phẩm này đã quen thuộc trên màn ảnh Hàn. Trung bình một bộ rom-com sẽ khó có kết buồn nên gần như chắc chắn Da Rim - Ji Hyuk sẽ tan rồi lại hợp.

screenshot-910.png﻿
screenshot-909.png
screenshot-911.png
hoat-hoa.jpg
Hình vẽ minh họa cuối teaser tập 13 là cảnh "hoàng tử" Ji Hyuk chiến đấu với rồng lửa tiến về phía Da Rim. Kết thúc một câu chuyện cổ tích luôn có hậu. Hoàng tử sẽ cưới Lọ Lem nên đây là một tín hiệu để fan yên tâm xem tập kết.
Teaser Dynamite Kiss tập 13.

Hai tập cuối của Dynamite Kiss sẽ lên sóng vào tối 24 - 25/12. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.

cover-1471.jpg
Sam
