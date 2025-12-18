Cặp phụ Dynamite Kiss không ổn: Tiểu thư tỏa nắng cạnh nhiếp ảnh gia nhìn muốn tua

HHTO - Đôi chính của "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) khiến khán giả chỉ muốn đẩy họ lao vào nhau ngay lập tức. Cặp phụ lại trái ngược, người xem chỉ muốn tua nhanh qua cảnh của nam phụ dù diễn xuất của anh tốt, điển trai và từng được yêu mến ở những tập đầu.

Xây dựng nữ phụ của Dynamite Kiss đi theo hướng cũ - hôn thê môn đăng hộ đối với nam chính nhưng không phải kiểu phản diện tranh giành tình cảm. Yu Ha Yeong (Woo Davi) là thanh mai trúc mã, vị hôn thê môn đăng hộ đối của thiếu gia Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong).

Cô chán nản với áp đặt mọi thứ phải hướng đến tầng lớp thượng lưu của gia đình, muốn tiếp cận nghệ thuật theo hướng gần gũi, ấm áp. Từ si mê tác phẩm của anh, Ha Yeong phải lòng chàng nhiếp ảnh gia Sun Woo (Kim Mu Joon).

Ngay khi xác định sẽ theo đuổi Sun Woo, Ha Yeong một mực từ chối hôn nhân sắp đặt với Ji Hyuk. Cô không quan tâm anh là bố đơn thân, bỏ qua tiêu chuẩn môn đăng hộ đối. Ha Yeong thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh, quyết liệt nhưng cũng tôn trọng suy nghĩ của Sun Woo khi anh nói mình đơn phương Da Rim (Ahn Eun Jin).

Tiểu thư Yu thương bé Jun thật lòng, chấp nhận bản thân bị Ji Hyuk hiểu lầm, mắng mỏ là "tiểu tam" vì giữ lời hứa với Sun Woo. Woo Davi lột tả sự khó chịu đáng yêu của Ha Yeong khi đối mặt với áp đặt của phụ huynh. Sự hiện diện của cô mang đến nguồn năng lượng tươi sáng, thuần khiết, ngọt ngào.

﻿ ﻿ ﻿ Trước "Dynamite Kiss", Woo Davi từng được yêu mến với vai phụ trong siêu phẩm "Jeongnyeon", vào vai Joo Ran mộc mạc, lương thiện

Sun Woo là người dịu dàng, tử tế, từng viral với góc mặt giống Jin (BTS). Thiện cảm của khán giả được giữ đến tập 4 của Dynamite Kiss và chấm dứt khi tình tiết anh đơn phương Da Rim xuất hiện. Kiểu bạn thân lâu năm phải lòng nữ chính đã cũ rích được áp vào Sun Woo một cách khó chịu khiến khán giả không ưa nổi chàng nhiếp ảnh gia và muốn "nhấn tua" mỗi cảnh của anh.

Sun Woo là người biết toàn bộ sự thật, biết Ji Hyuk thích Da Rim nên ngầm tỏ thái độ ghen tuông, ra sức ngăn cản "tổng tài". Anh mượn chuyện "chồng giả" của Da Rim để thân mật hơn với cô. Sun Woo tỏ tình, muốn hơn tình bạn với Da Rim nhưng không dứt khoát khước từ tình ý của Ha Yeong. Đó là lý do vì sao fan phim không muốn "đẩy thuyền" cho cặp phụ.

Không phải phản diện nhưng Sun Woo lại trở thành nhân vật gây khó chịu nhất "Dynamite Kiss".

Phản ứng trái ngược của khán giả quốc tế với hai nhân vật phụ.

"Công chúa đáng yêu của tôi xứng đáng với người tốt hơn."

"Anh ta (chỉ Sun Woo) hành xử như thể mọi người đều có lỗi, trong khi bản thân là kẻ hèn nhát không dám thú nhận và tự cho mình quyền sở hữu Da Rim. Tôi đã rất tức giận khi anh ta ngăn cô ấy từ chối lời tỏ tình của mình bằng cách nói "cứ từ từ mà suy nghĩ". Này anh bạn, hãy chấp nhận sự từ chối và chữa lành vết thương lòng đi."

"Nam phụ làm tôi khó chịu. Lại là cái mô-típ nhàm chán quen thuộc đó. Nam phụ là bạn thân nữ chính nhiều năm, chẳng có động thái gì, không biết mở miệng. Nhưng ngay khi nam chính xuất hiện là tự dưng tình cảm với nữ chính trỗi dậy, xong anh ta mới "nhận ra" và bắt đầu hành động như phù thủy ấy."

"Thật đấy, có thừa thời gian chỉ dành cho 2 người họ suốt bao năm qua. Tại sao đến khi người đàn ông khác thể hiện yêu thương với cô ấy thì anh ta mới hành động như thể "tôi yêu cô ấy lâu hơn".

﻿

Ảnh still cut của Dynamite Kiss tập 11 tiết lộ Sun Woo nhìn thấy Da Rim - Ji Hyuk ôm hôn sau khi thoát ra khỏi vụ cháy. Tuy nhiên, việc anh hành động ra sao sau khi biết thấu tỏ tình cảm của đôi chính vẫn khó cứu thiện cảm của khán giả dành cho mình.