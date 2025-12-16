Cặp đôi đẹp nhất phim Hàn 2025: Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin dẫn đầu SBS, đài MBC là?

HHTO - Hai đài Trung ương của Hàn Quốc là SBS và MBC đã công bố đề cử cho hạng mục "Best Couple" tại lễ trao giải phim truyền hình sắp tổ chức. Cổng bình chọn vừa được mở, cặp đôi nào đang chiếm ưu thế?

SBS Drama Awards 2025 sẽ tổ chức vào ngày 31/12. Đề cử hạng mục "Best couple" (Cặp đôi đẹp nhất) đã được công bố và mở cổng bình chọn từ nay đến hết ngày 24/12. 5 cặp đôi bước vào cuộc đua là: Han Ji Min - Lee Jun Hyuk (Love Scout), Park Hyung Sik - Hong Hwa Yeon (Buried Hearts), Yook Sung Jae - Bona/ Kim Ji Yeon (The Haunted Palace), Ha Yoo Joon - Park Ji Hoo (Spring of Youth), Choi Woo Shik - Jung So Min (Would You Marry Me) và Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin (Dynamite Kiss).

Kết quả sẽ dựa trên 70% bình chọn của khán giả và 30% phiếu bầu từ ban giám khảo. Theo kết quả đang hiển thị (tính đến chiều 15/12), Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin đang dẫn đầu với tỉ số áp đảo - hơn 43%. Không khó hiểu bởi "phản ứng hóa học" của cặp đôi đang bùng nổ qua từng tập của Dynamite Kiss. Nhất là khi phim đang phát sóng, khán giả lại càng hăng hái chạy vote.

Theo sau đang là cặp đôi "sếp tổng và chàng thư ký" Han Ji Min - Lee Jun Hyuk. Tuy nhiên, có thể một màn rượt đuổi đảo ngược tình thế bất ngờ sẽ xảy ra bởi Would You Marry Me là bộ phim chiếu liền trước Dynamite Kiss, nhận được phản hồi tốt từ khán giả trong và ngoài Hàn Quốc. Fan cặp đôi ủng hộ cho Choi Woo Shik - Jung So Min vẫn đang máu chiến và kêu gọi bình chọn tích cực trên khắp các diễn đàn mạng.

So với "đài bạn", bảng đề cử của MBC khá nhạt do một năm không có nhiều tác phẩm nổi trội. Những cái tên lọt Top gồm: Lee Se Young - Na In Woo (Motel California), Seo Kang Joon - Jin Ki Joo (Undercover High School), Roh Jeong Eui - Lee Chae Min (Crushology 101), Lee Sun Bin - Kim Young Dae (To the Moon) và Kang Tae Oh - Kim Se Jeong (Moon River).



KangDal couple - Se Jeong, Tae Oh đang bùng nổ lượt bình chọn từ ngày đầu mở cổng vote. Seo Kang Joon - Jin Ki Joo là nhân tố duy nhất đủ lực chiến soán ngôi. Undercover High School cũng là bộ phim duy nhất trong danh sách có thành tích và hiệu quả phát sóng ngang ngửa Moon River, đảm bảo lượng fan có sức kêu gọi bình chọn.

Cổng bình chọn sẽ đóng vào ngày 25/12. MBC Drama Awards 2025 sẽ diễn ra vào ngày 30/12.