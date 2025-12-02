Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phân cảnh trong "Dynamite Kiss" khiến ai nấy "phải lòng" muốn xem ngay lập tức

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đây là phân đoạn được khen đúng nghĩa Hoàng tử và Lọ Lem thời hiện đại.

Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) đã chiếu được 6/14 tập. Nhưng phân cảnh gây sốt và được nhiều khán giả đánh giá là "đẳng cấp, trác tuyệt" nhất nằm đầu tập 2. Đó là đoạn Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) và Go Da Rim (Ahn Eun Jin) ngồi bên bờ biển.

Cô dùng khăn băng vết thương ở tay cho anh sau khi "tổng tài" cho bạn trai cũ của cô một trận vì dám dở trò vô liêm sỉ, đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp tác với hắn. Quan điểm về tình yêu của cả hai được gợi ra tự nhiên. Kế tiếp là cảnh Da Rim thích thú chơi đùa với sóng biển đang phát quang nhờ sinh vật phù du.

dynamite-kiss.png

Hiệu ứng nhấn vào ánh xanh của chiếc đầm và sóng biển, nhạc phim, góc quay, diễn xuất của Ahn Eun Jin - Jang Ki Yong - tất cả được kết hợp hoàn hảo để cho ra một phân đoạn nhỏ nhưng ấn tượng, lãng mạn, rung động. Gong Ji Hyuk trong bộ suit trắng tựa như bạch mã hoàng tử đang ngắm nhìn đầy si mê nàng Lọ Lem của mình khiêu vũ trong chiếc váy dạ hội xanh lam.

Phân cảnh viral mạnh mẽ trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem chỉ với vài giây. Video: IG @_rojarosebliss_

Nhiều tài khoản đã cắt cảnh này chia sẻ trên mạng xã hội, giúp Dynamite Kiss hút thêm không ít khán giả. Phần bình luận bùng nổ người dùng xin tên phim. Họ cho biết mình đã phải lòng bởi cảnh quay quá đẹp và cả ánh mắt tình tứ của Jang Ki Yong.

"Ảnh sa vào lưới tình lần đầu tiên và "dính câu" không thể thoát ra."

"Ai đó cho tôi biết tên bộ phim này đi. Chemistry điên khùng gì đây, nhất định phải xem."

"Cảnh quay thần tiên gì đây."

"Lâu rồi tôi không xem phim Hàn nhưng mà video này làm tôi nghĩ lại đấy."

"Tôi đang xem đây và tim tôi rung động với nam chính."

"Thế nào là vẻ đẹp trong mắt người si tình, tôi biết rồi. Đến tôi cũng rung động khi nhìn cô ấy."

Video: IG @kdramaswithrn

Dynamite Kiss là bộ rom-com do Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin đóng chính, kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của "tổng tài" Gong Ji Hyuk và cô gái bình thường Go Da Rim. Cả hai trải qua 2 ngày ngọt ngào chóng vánh ở Jeju nhưng cô đột ngột rời đi vì mẹ nhập viện mà không kịp giải thích. Vì để có việc làm kiếm tiền trả nợ, Da Rim nói dối đã kết hôn và có con 6 tuổi (thông tin bạn thân), nhưng cô không biết trưởng nhóm là Gong Ji Hyuk.

Nhiều tình tiết kiểu cũ "cờ-ring" nhưng Dynamite Kiss vẫn được yêu thích bởi khán giả Hàn và quốc tế nhờ diễn xuất tự nhiên, "phản ứng hóa học" bùng nổ của dàn diễn viên chính - phụ.

cover-1.jpg
Sam
