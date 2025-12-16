4 phim cổ trang Hàn đỉnh nhất 2025: Ngự Trù bá chiếm, "ác nữ" The Glory lột xác

HHTO - 2025 có thể gọi là một năm bùng nổ của dòng phim cổ trang Hàn Quốc. Không chỉ "Ngự Trù Của Bạo Chúa", "Cung Điện Ma Ám" thống lĩnh hạng 1 lượt xem tại nhiều quốc gia với rating cao ngất ngưởng, mà các tác phẩm còn lại cũng ghi dấu đối với khán giả quốc tế nhờ đề tài hấp dẫn và cách khai thác ngày càng mới lạ.

Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty)

"Cơn địa chấn" làng phim cổ trang Hàn năm nay gọi tên Ngự Trù Của Bạo Chúa với rating lọt Top 7 cao nhất lịch sử đài tvN. Khởi đầu "vừa vừa" với tỷ suất người xem 4.8% cùng niềm nghi ngại sẽ trở thành "bom xịt", phim nhanh chóng bứt phá chỉ sau 3 tập đầu. Rating tăng gấp đôi tỷ suất người xem, liên tục giữ vững phong độ ở khoảng 11% và "chạm đỉnh" với 17,1% dành cho tập cuối cùng.

Ngự Trù Của Bạo Chúa "thống lĩnh" hạng 1 Netflix ở 42 quốc gia, trở thành làn gió mát giữa làn sóng đề tài trả thù của phim Hàn.

Ngự Trù Của Bạo Chúa lội ngược dòng ngoạn mục, Lee Chae Min cũng trở thành nam thần mới nổi của xứ kim chi nhờ nụ cười rạng rỡ gây thương nhớ. "Điện hạ" không chỉ chinh phục các "phi tần" nhờ nhan sắc điển trai mà còn ở diễn xuất chắc tay so với một gương mặt mới. Anh có thể toát lên dáng vẻ bên ngoài khó ở bên trong "tưng tửng", nhưng cũng đủ thuyết phục để lấy đi nước mắt của khán giả trong những phân cảnh cao trào, nhất là khi Ji Yeong tan biến vĩnh viễn trong vòng tay của Lee Heon.

Dù phải gấp rút thay nam chính vì tranh cãi, đến cuối cùng Lee Chae Min trở thành nhân tố chủ chốt góp phần vào thành công vang dội cho "Ngự Trù Của Bạo Chúa".

Cung Điện Ma Ám (The Haunted Palace)

Trước khi đến với Ngự Trù Của Bạo Chúa, Cung Điện Ma Ám cũng là cái tên "làm mưa làm gió" mảng truyền hình khi sở hữu rating cao nhất 11% cho tập cuối cùng. Phim thuộc thể loại kỳ ảo - lãng mạn, xoay quanh nữ pháp sư Yeo Ri (Bona). Một ngày nọ, cô vô tình gặp lại mối tình đầu của mình là Yoon Gap (Yook Sung Jae).

Cung Điện Ma Ám làm nổi bật màu sắc dân gian truyền thống của Hàn Quốc.

Trớ trêu thay, trong thân xác của Yoon Gap giờ đây lại là hồn của Gang Cheol - một giao long đã đi theo Yeo Ri nhiều năm để cô giúp hắn hóa thành rồng. Yeo Ri buộc phải đồng hành cùng Gang Cheol. Trong quá trình lật mở bí mật về ác quỷ ám lấy hoàng thất, họ dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

Điểm sáng của phim không chỉ nằm ở thiết lập nhân vật vui nhộn, mà sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo cùng tình tiết điều tra gây cấn cũng thành công giữ chân người xem suốt 16 tập. Thành công của phim cũng đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với những yếu tố dân gian của Hàn Quốc.

Với vai diễn giao long 1000 tuổi xéo xắt, Sung Jae lại "bỏ túi" thêm một vai diễn thành công sau cháu trai Yêu tinh ở Goblin. Màn phối hợp mượt mà, tự nhiên của đôi bạn thân 15 năm Sung Jae - Bona cũng khiến khán giả mê quên lối thoát.

Sông Trăng Hoán Mệnh (Moon River)

Moon River hiện đang là "con mã" cổ trang Hàn được săn đón nhất hiện tại, với rating ổn định 5 - 6% mỗi tập. Đặc biệt, sau khi chứng kiến rating real-time chạm đỉnh ở tập 9 với 15.68%, phim hiện đang đứng thứ 5 trong danh sách các tựa phim được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày trên Naver.

Lấy đề tài hoán đổi linh hồn đã trở thành "món quen" của màn ảnh Hàn, Moon River bất ngờ lội ngược dòng nhờ phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi chính.

Nội dung xoay quanh Thái tử Lee Kang (Kang Tae Oh) - người đang đắm chìm trong nỗi đau mất người yêu thì lại tình cờ gặp Park Dal Yi (Kim Se Jeong), một thương nhân có gương mặt giống hệt người yêu đã mất của chàng. Sợi dây mang tên hoán đổi linh hồn đã buộc chặt số phận hai người lại với nhau, khiến cả hai buộc phải học cách dung hòa, thấu hiểu và dần nảy sinh tình cảm.

Lee Gang - Dal Yi có tính cách hoàn toàn trái ngược, thể hiện rõ ràng khi đã hoán đổi linh hồn.

Không chỉ hoán đổi thân phận, Moon River còn khéo léo lồng vào những yếu tố tranh đấu chính trị căng thẳng giữa Lee Gang cùng các thế lực quyền thần trong triều, cũng như bí ẩn để ngỏ về đoạn ký ức bị mất đi của Dal Yi. Có gương mặt giống hệt người tình đã mất của Lee Gang, nàng lại còn nhớ nhớ quên quên một cách đáng ngờ, liệu những tình tiết này có liên quan gì đến nhau hay không?

Điểm đặc sắc của phim là những dáng vẻ trái ngược đầy thú vị. Kang Tae Oh có thể là Thái tử rắn rỏi, nghiêm nghị song giây sau đã "quậy banh" làm người xem cười bò. Còn Se Jeong có thể là nàng Dal Yi hoạt bát, nhưng sau khi hoán đổi lại có những phút giây "cool ngầu" mạnh mẽ, bùng nổ aura nam chính, "đốn tim" không ít người xem.

Sự kết hợp giữa Tae Oh - Se Jeong không chỉ gây "bùng nổ" bởi nhan sắc tương xứng, mà diễn xuất chắc tay của bộ đôi diễn viên nhiều kinh nghiệm cũng đưa khán giả đắm chìm vào mối tình chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc của Lee Gang và Dal Yi.

Vương Hậu Wongyeong (The Queen Who Crowns)

Khác biệt với các tác phẩm mang hơi thở hài hước và nhẹ nhàng của năm nay, The Queen Who Crowns (tựa Việt: Vương Hậu Wongyeong) là tác phẩm mang nặng màu sắc sử thi, căng thẳng.

Câu chuyện xoay quanh vợ của Vua Taejong Lee Bang Won - vị vua thứ ba của triều đại Joseon. Là một thiếu nữ thông minh, có chí lớn, sau khi xuất giá, Wongyeong đã nỗ lực hết mình để đưa chồng lên ngôi vua. Dù vậy, sau khi Taejong có ngai vàng, hắn nhận ra bản thân đang quá lép vế trước quyền lực và tài năng xuất chúng của người vợ đầu ấp tay gối.

Mang theo nỗi ganh tị và cay đắng, Taejong quyết định nạp những nô tì thân cận của Wongyeong làm thiếp như một cách để sỉ nhục nàng, khiến căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa hai người. Bất kể giữa họ chỉ toàn tranh đấu, đối với Wongyeong, việc đứng mũi chịu sào từ chính người mình yêu nhất mới chính là bi kịch lớn nhất của nàng.

Vương Hậu Wongyeong có rating ổn áp với trung bình 6% cho mỗi tập, chạm đỉnh ở 6.6% cho tập 12. Diễn xuất của Cha Joo Young là điểm sáng đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không còn là "ác nữ" đua đòi rẻ mạt như The Glory, vương hậu của cô hiện lên khiêm nhường, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bản lĩnh.

Wongyeong liên tục đối diện thách thức trong triều, cũng như chống chọi với những mưu hèn nơi hậu cung. Vậy mà ở nàng luôn nổi bật bởi tính cách can trường và vững vàng.

Từ thiếu nữ tràn đầy niềm tin và lẽ sống, cho đến Vương hậu từng trải đủ đắng cay ngọt bùi, từ đôi mắt ánh lên tia sáng rạng ngời cho đến ảm đạm sau cả đời nhốt mình chốn thâm cung, diễn xuất tinh tế và bùng nổ của Cha Joo Young đã trở thành điểm sáng.