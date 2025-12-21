Y-CONCERT: Hơn 50 nghệ sĩ chiêu đãi khán giả "đại tiệc âm nhạc" suốt 10 tiếng

HHTO - Đại nhạc hội Y-CONCERT quy tụ hơn 50 nghệ sĩ từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Tân Binh Toàn Năng và Gia Đình Haha, mang đến "đại tiệc âm nhạc" hơn 10 tiếng với nhiều cung bậc cảm xúc đáng nhớ.

Vào ngày 20/12, đại nhạc hội Y-CONCERT chính thức diễn ra tại khu đô thị Ocean Park 3 (Hưng Yên). Sự kiện gây chú ý với thời lượng kéo dài hơn 10 tiếng liên tục cùng hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng được đầu tư bài bản. Trong phần giao lưu mở màn, NSND Tự Long đã chia sẻ rằng Y-CONCERT có thể đón gần 90.000 khán giả tham dự - con số được xem là kỷ lục đối với một concert tại Việt Nam.

Sân khấu Y-CONCERT được đầu tư hoành tráng về âm thanh, ánh sáng. Ảnh: BTC.

Y-CONCERT quy tụ hơn 50 nghệ sĩ bước ra từ bốn chương trình ăn khách gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Tân Binh Toàn Năng và Gia Đình Haha. Chương trình được chia thành hai phần gồm các tiết mục trình diễn cá nhân diễn ra vào buổi chiều và chuỗi "sân khấu hòa ca" quy mô lớn vào buổi tối, tạo nên "đại tiệc âm nhạc" mãn nhãn cho khán giả.

Từ 14h cùng ngày, đông đảo khán giả đã có mặt tại khu vực sự kiện để theo dõi các màn trình diễn solo của dàn Anh tài, Chị đẹp như Minh Tuyết, S.T Sơn Thạch, Ngọc Thanh Tâm, Jun Phạm, Neko Lê… Chuỗi tiết mục cá nhân được xem như phần khởi động trước khi bước vào những màn hòa ca quy mô lớn ở phần hai của chương trình.

Tiết mục cá nhân của Neko Lê và Mie. Ảnh: BTC.

Concert thực sự "bùng nổ" kể từ "sân khấu hòa ca" - nơi phô diễn trọn vẹn những gì tinh túy nhất trong hệ sinh thái chương trình mà ban tổ chức (BTC) đã xây dựng. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là cách các Anh tài, Chị đẹp và Tân binh được sắp xếp biểu diễn xen kẽ thay vì tách riêng theo từng nhóm. Cách dàn dựng này tạo nên sự kết nối giữa các tiết mục, đồng thời làm nổi bật sự đa dạng về màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn.

Y-CONCERT đã mang đến loạt ca khúc quen thuộc nhưng đều được phối mới và sắp xếp theo một mạch cảm xúc liền mạch. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý giữa các Chị đẹp mùa 1 và mùa 2 được thể hiện rõ nét qua các ca khúc Chân Ái, Liều, Đi Đu Đưa Đi... với sự góp mặt của các Anh tài như Duy Khánh, Binz, Rhymastic, Tiến Đạt, Kiên Ứng và Huy R, tạo nên chuỗi tiết mục đầy bất ngờ và cảm xúc.

Sân khấu Liều cực "cháy" của các Chị đẹp LUNAS. Nguồn: BTC.

Các Anh tài - Chị đẹp kết hợp trong Đi Đu Đưa Đi. Nguồn: BTC.

Dù đã nhiều lần xuất hiện trong chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các ca khúc quen thuộc như Đường Xa Ướt Mưa, Tình Anh Bán Chiếu, Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Đông, SUPERSTAR… vẫn giữ được sức hút riêng và tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Sân khấu SUPERSTAR vẫn được các Gai Con yêu thích. Nguồn: BTC.

Đáng chú ý, các Tân Binh Toàn Năng cũng cho thấy sự trưởng thành rõ nét khi đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm. 11 gương mặt gồm Cường Bạch, Lâm Anh, Phúc Nguyên, Đức Duy, Duy Lân, Wonbi, Long Hoàng, Minh Hiếu, Đông Quan, Swan Nguyễn và minhtin thể hiện sự tự tin, năng lượng tích cực và không hề bị lép vế trong các màn trình diễn chung.

Dàn Tân binh gây ấn tượng với phần trình diễn tự tin. Nguồn: BTC.

Màn kết hợp giữa NSX Toàn Năng SOOBIN và 11 Tân Binh Thăng Cấp. Ảnh: BTC.

Đêm đại nhạc hội được xây dựng theo một dòng chảy liền mạch, từ những ca khúc dân gian hay ballad nhẹ nhàng cho đến loạt bài hát sôi động mang đậm không khí lễ hội. Các tiết mục nối tiếp nhau liên tục nhưng vẫn giữ được nhịp cảm xúc ổn định, giúp khán giả duy trì sự hứng khởi đến những phút cuối cùng.