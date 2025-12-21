Tân Binh Toàn Năng tập 12: Cường Bạch được chọn, Jun Phạm áp lực khi làm khách mời?

HHTO - Trong tập 12 Tân Binh Toàn Năng, dàn anh tài - chị đẹp xuất hiện để hỗ trợ các tân binh. Bên cạnh đó, Cường Bạch và hai gương mặt khác đã được SOOBIN chọn diễn solo trong Công diễn 5.

Jun Phạm trở thành "mảnh ghép đặc biệt"

Trong tập 12 Tân Binh Toàn Năng diễn ra Công diễn 5, Jun Phạm không đơn thuần xuất hiện với vai trò nghệ sĩ khách mời. Ngay khi luật thi được công bố, tiết mục solo của Jun Phạm được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm Vòng 1 của nhóm Tân binh Thăng cấp.

Sau ba tiết mục solo, kết quả vẫn chưa đủ để đội hình Tân binh thăng cấp có thể an tâm. Áp lực lúc này được dồn hoàn toàn lên vai Jun Phạm - bắt buộc phải đạt hơn 1.625 điểm để giúp cả đội chạm mốc tối thiểu 6.000 điểm.

"Lúc đầu, tôi nghĩ mình chỉ biểu diễn xong là về, mặc áo đẹp, tâm lý thoải mái. Nhưng khi ngồi trong phòng chờ, cảm xúc quay lại y như lúc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi thực sự lo lắng không biết những gì mình chuẩn bị và mang đến hôm nay có giúp các em chạm được mốc 6.000 điểm hay không".

Với tiết mục solo Performance Bất Tuyệt Thao Thao, Jun Phạm mang về 1.758 điểm - trực tiếp kéo tổng điểm Vòng 1 lên 6.133, giúp đội hình Tân binh Thăng cấp chính thức vượt qua vòng nguy hiểm.

Nếu Vòng 1 là thử thách cá nhân, Vòng 2 với tiết mục kết hợp Barbie lại là màn đồng hành trực tiếp của Trang Pháp với các tân binh. Lần đầu đứng chung sân khấu với đàn chị, 5 tân binh Duy Lân, Đức Duy, Long Hoàng, Phúc Nguyên và Thái Lê Minh Hiếu phải mang đến hình tượng trưởng thành, nam tính và không được “lép vế”.

Dưới sự dẫn dắt của thầy Park Hyeonho, Duy Lân được đánh giá là thành viên thể hiện tốt nhất và được giao phân đoạn nhảy đôi cùng Trang Pháp. Trang Pháp dành lời khen ngợi cho các bạn tân binh: “Trang nghĩ đây là đội hình hoàn hảo cho một ca khúc vốn nhiều màu sắc”.

Cường Bạch, Lâm Anh và Wonbi được chọn

Công diễn 5 sẽ có 3 tiết mục solo, việc lựa chọn Cường Bạch, Lâm Anh và Wonbi trong số 8 tân binh trình diễn đã được NSX Toàn năng SOOBIN tính toán kỹ lưỡng.

Nói về lý do chọn Wonbi thay vì một thành viên khác, SOOBIN cho biết anh muốn Wonbi lấy lại được sự tự tin ở bản thân. Trong khi đó, Lâm Anh với sở trường là chất giọng tình cảm, da diết, một lần nữa được SOOBIN tin tưởng giao cho trọng trách đảm nhận phần solo Bận Tâm.

Cường Bạch là cái tên cuối cùng “chốt sổ” danh sách solo tại Công diễn 5. Với 3 beat khác nhau, Cường Bạch đã lựa chọn giai điệu phù hợp với cá tính nhất và sẽ phải tự viết lời rap. Đây là một thử thách không nhỏ so với tiết mục performance (Wonbi) hay vocal (Lâm Anh).

Sân khấu của Cường Bạch được nhận xét là bùng nổ không chỉ nhờ giai điệu sôi động, bắt tai mà còn vì bản lĩnh làm chủ sân khấu. Tiết mục solo của Cường Bạch cũng có điểm số cao nhất - 1589 điểm. Mặt khác, tiết mục solo VAR của Wonbi và Bận Tâm của Lâm Anh lần lượt nhận về điểm số khá cao là 1416 điểm và 1370 điểm. Wonbi không giấu được sự xúc động. Trong khi đó, Lâm Anh hụt hẫng vì cảm thấy bản thân trình diễn chưa đủ tốt.