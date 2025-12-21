Phát hiện một Quân A.P đáng yêu, "mặn mòi" khi xem Running Man Vietnam mùa 3

HHTO - Không còn chỉ là "hoàng tử tình ca", Quân A.P cho thấy một mặt giải trí, hài hước và lém lỉnh của mình, được khán giả ngày càng yêu thương trong Running Man Vietnam mùa 3.

Còn nhớ khi danh sách dàn nghệ sĩ tham gia Running Man Vietnam mùa 3 được công bố, nhiều khán giả từng lo lắng cho Quân A.P, một cái tên mới và chưa từng tham gia show thực tế. Thế rồi chỉ sau vài tập phát sóng, chàng trai từng được biết đến là "hoàng tử tình ca" đã vượt xa mong đợi của người xem, thậm chí trở thành một trong những cái tên nổi bật và được yêu thích nhất. Từ đây, một phiên bản Quân A.P rất khác xuất hiện, lôi cuốn và "kết nạp" một số lượng người hâm mộ mới.

Cho đến hiện tại, Quân A.P từ chàng "boy phố" điển trai trở thành "út cưng" của Running Man Vietnam mùa 3. Mặc kệ trò chơi có khó nhằn hay phức tạp đến đâu, hay những tình huống đòi hỏi "tung hứng" duyên dáng cùng những người khác, anh chàng đều không ngần ngại "lăn xả", thể hiện tinh thần thượng võ nhưng không kém phần "lầy lội" của mình. Chẳng hạn như khi thực hiện thử thách quay bóng bằng đầu, anh đã có câu cảm thán "Ùi uôi" liên tục, và đó là khi một "hệ tư tưởng" mới chính thức ra đời.

Câu "Ùi uôi" của Quân A.P trở nên rầm rộ trên mạng xã hội, từ dàn nghệ sĩ chương trình đến khán giả cũng yêu thích lặp đi lặp lại cho đến tận hiện tại. Đây cũng là dấu mốc giúp Quân A.P trở thành cái tên được mong đợi bởi khán giả vào mỗi tối thứ Bảy.

"Ùi uôi" Quân A.P dễ thương, hài hước, lăn xả.

Ngoài ra, Quân A.P còn rất nhiệt tình trong những màn xé bảng tên dù ở vai "chính diện" hay "gián điệp". Anh hết mình lao vào các đồng nghiệp mà không ngại "xấu hình", khiến người xem càng thêm thích thú. Nam ca sĩ cũng tạo nên trào lưu nhỏ hài hước là quay MV bất đắc dĩ ở mỗi tập chiếu, nhất là với người bạn Quang Trung của mình. Giờ đây cứ đến mỗi tập, người xem lại trông chờ bài hát nào của anh sẽ được tận dụng, và sẽ xuất hiện trong tình huống độc lạ ra sao. Trong một phỏng vấn, Trấn Thành đã nhận xét Quân A.P là một nhân tố nhiệt tình, dễ thương, "mê thắng" và có những cách "thoại" rất lạ kỳ, nhất là khi nói tiếng Anh. Sự kết nối của anh với những nghệ sĩ vốn chuyên trị mảng hài đến một cách tự nhiên, gần như không có bất cứ rào cản nào.

Cho đến những tập gần đây, Quân A.P đã chủ động "quăng miếng" hơn, còn tự tạo tình huống hài hước như ghép đôi với Anh Tú Atus để "chọc tức" Diệu Nhi. Một loạt hình tượng nữa chính thức ra đời như cô Cúc hay Quân Ăn Phấn, giúp cho người xem nhớ đến chàng sao nam sinh năm 1997 này nhiều hơn trong chương trình.

Không còn là "hoàng tử", Quân A.P trở thành nhân tố hài gây bất ngờ.

Từ một cái tên khiến nhiều người nghi ngờ về độ "hợp vía" gameshow, Quân A.P giờ đây đã vượt xa mọi kỳ vọng. Sự hết mình của anh và tương tác dễ thương cùng các nghệ sĩ khác giúp mở ra một khía cạnh mới mà có lẽ, ngay cả chính bản thân anh cũng không biết mình có.

Giờ đây, người hâm mộ vừa ấn tượng với một Quân A.P chuyên "gây mê" bằng những bản nhạc bắt tai, bước ra từ Anh Trai "Say Hi", và vừa có thể gây hài với hàng loạt "miếng mảng" trên chương trình truyền hình. Năm 2025, đã có một Quân A.P toàn năng, đa dạng và dễ thương như thế xuất hiện!