Viết tiếp "Phép Màu", MAYDAYs bỏ túi thêm một bản hit thanh xuân "Hẹn Lần Sau"

Khang Duy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ban nhạc Rock Indie MAYDAYs chính thức trở lại với “Hẹn Lần Sau”, ca khúc được xem như phần tiếp theo của “Phép Màu”, bản hit từng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong năm 2025.

Ngày 18/12, ban nhạc Rock Indie MAYDAYs chính thức trở lại với ca khúc Hẹn Lần Sau, sản phẩm được xem như phần tiếp theo của bản hit Phép Màu từng chạm đến đông đảo khán giả trẻ năm 2025.

“Với MAYDAYs, điều quan trọng không phải là tạo ra thêm một bản hit, mà là kể tiếp câu chuyện của chính mình. Nếu ở đâu đó có người nhìn thấy bản thân họ trong âm nhạc của MAYDAYs, cảm nhận được sự tích cực hay được chữa lành, thì đó đã là giá trị lớn nhất. 'Phép Màu' có thể đến một lần, nhưng hành trình âm nhạc của MAYDAYs mới chỉ bắt đầu.”, ban nhạc chia sẻ về Hẹn Lần Sau.

MV của ca khúc Hẹn Lần Sau.

Trước đó, Phép Màu - sản phẩm đầu tay của ban nhạc đồng thời là nhạc phim Đàn Cá Gỗ bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc, trở thành hiện tượng ngoài dự đoán. Thành công đến sớm mang lại cho MAYDAYs không chỉ niềm vui mà cả áp lực về bước đi tiếp theo. Hẹn Lần Sau ra đời trong bối cảnh ấy như một lời hồi đáp chậm rãi và nhiều suy ngẫm, thay vì ồn ào hay vội vàng.

Phép Màu bất ngờ trở thành bản hit thanh xuân của năm 2025.

Được sáng tác bởi vocalist của ban nhạc - Nguyễn Hùng, Hẹn Lần Sau được ví như phần ngoại truyện của Phép Màu, bắt đầu từ chính câu thoại từng để ngỏ ở ca khúc trước: “Năm năm sau lấy anh làm chồng nha…”. Nếu Phép Màu là khoảnh khắc gặp gỡ và rung động thì Hẹn Lần Sau đặt trọng tâm vào sự đổi thay của con người theo thời gian, khi những lời hứa cũ phải đối diện với thực tế của trưởng thành và khoảng cách. Âm nhạc vẫn mang màu sắc Pop Rock quen thuộc nhưng được làm mới về hòa âm và cấu trúc, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa mở rộng không gian cảm xúc.

z7342517831630-963ebacfe4908de42408f3945e3fc6ec.jpg
Nếu Phép Màu là khoảnh khắc gặp gỡ và rung động thì Hẹn Lần Sau đặt trọng tâm vào sự đổi thay của con người.

Không chỉ đơn thuần là một màn tái xuất, Hẹn Lần Sau còn đánh dấu cột mốc quan trọng giúp MAYDAYs định hình rõ nét hơn tư cách một ban nhạc độc lập, đồng thời mở đường cho EP đầu tay mang tên Phép Màu bao gồm 5 ca khúc, dự kiến phát hành vào tháng 1/2026.

z7342517628027-7222cae03db038feb104275622410cce.jpg
MAYDAYs sẽ phát hành EP đầu tay vào tháng 1/2026.

Thành lập tại Đà Nẵng vào tháng 5/2024, MAYDAYs gồm 5 thành viên: Nguyễn Hùng (vocalist), Lê Khoa (keyboardist - leader), Lê Khải (guitarist), Tú Nguyên (bassist) và Michel Trần (drummer). Theo đuổi dòng nhạc Pop Rock theo hướng indie, MAYDAYs lựa chọn kể những câu chuyện mang tính cá nhân và cảm xúc, kiên định với con đường âm nhạc riêng thay vì chạy theo xu hướng nhất thời.

image-1.jpg
Khang Duy
#MAYDAYs #Hẹn Lần Sau #Phép Màu #nhạc indie #pop rock #bản hit #đàn cá gỗ

