Cuộc đua Làn Sóng Xanh 2025: Các FC "hết tốc lực" trước bảng đề cử "sóng thần"

HHTO - Bảng đề cử Làn Sóng Xanh 2025 chứng kiến những biến động liên tiếp về thứ hạng ngay từ ngày đầu mở cổng bình chọn. Mỗi lần cập nhật đều mang đến cục diện mới khiến cuộc đua vote giữa các FC trở nên khó lường.

Giải thưởng Âm nhạc Làn Sóng Xanh 2025 đã chính thức khởi động vòng bình chọn đầu tiên cho hạng mục "Nam/Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất", nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng khán giả và các fandom.

Với bề dày gần ba thập kỷ, Làn Sóng Xanh không chỉ là một giải thưởng âm nhạc lâu đời mà còn được xem như “thước đo” sức ảnh hưởng của nghệ sĩ trên thị trường đại chúng, đặc biệt ở các hạng mục do khán giả quyết định.

Làn Sóng Xanh 2025 có chủ đề "Con Rồng Cháu Tiên", với tinh thần tự hào, kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt.

Theo thể lệ, Top 10 nghệ sĩ có lượt bình chọn cao nhất ở mỗi bảng Nam và Nữ sẽ bước vào Vòng 2, đồng thời nhận quyền xuất hiện trên hệ thống Digital OOH tại TP.HCM - một đặc quyền mang tính quảng bá hình ảnh không nhỏ, tạo thêm động lực để các FC “tất tay” cho thần tượng.

Với bảng đề cử quy tụ hàng loạt gương mặt nổi bật, sở hữu lực lượng người hâm mộ đông đảo và quen thuộc với các chiến dịch vote, không ít fan gọi vui đây là "cuộc chiến sóng thần". Thực tế, các con số trên bảng xếp hạng cho thấy từng lượt bình chọn đều có thể tạo ra khác biệt, buộc các FC phải theo dõi sát sao diễn biến từng ngày, thậm chí từng khung giờ.

Danh sách đề cử quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám: HIEUTHUHAI, Soobin Hoàng Sơn, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Đen, Vũ Cát Tường...

Bích Phương, LyHan, Lamoon, Phương Mỹ Chi là những cái tên sở hữu FC mạnh, có nhiều chiến thuật trong các giải thưởng trước đó, điển hình là Em Xinh "Say Hi".

Ở bảng Nam, cuộc cạnh tranh đang diễn ra đặc biệt sát sao. Top 5 hiện tại gồm HIEUTHUHAI (198.200 phiếu), Quang Hùng MasterD (158.700 phiếu), JSOL (66.690 phiếu), CAPTAIN BOY (59.680 phiếu) và HURRYKNG (43.150 phiếu). Khoảng cách giữa các vị trí không quá lớn, thứ hạng liên tục xáo trộn theo từng khung giờ khiến fan nhiều lần “ôm tim”. Chỉ cần một đợt đẩy vote tập trung hoặc sự chững lại trong vài giờ, trật tự bảng xếp hạng có thể thay đổi đáng kể.

Anh Trai "Say Hi" hiện đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2025.

Thứ hạng biến động liên tục khiến người hâm mộ không dám "buông lỏng cảnh giác".

Trong khi đó, bảng Nữ cũng không kém phần gay cấn nhưng mang màu sắc khác. Nếu LAMOON đang tạm thời tạo khoảng cách đáng kể ở vị trí dẫn đầu với 64.520 phiếu, thì các thứ hạng phía sau lại bám đuổi khá sát: Han Sara (23.260 phiếu), LyHan (21.500 phiếu), Thiều Bảo Trâm (17.310 phiếu). Chỉ cần vài nghìn phiếu, thứ tự từ top 2 đến top 4 hoàn toàn có thể đảo chiều, buộc các FC phải duy trì nhịp vote đều đặn thay vì “bung lực” quá sớm.

Các FC liên tục mở quỹ, tuyển người, kết hợp với các fandom khác để tăng thêm lượt bình chọn cho thần tượng.

Trước “mặt trận” dày đặc đối thủ mạnh, không ít FC cho biết phải cân nhắc kỹ lưỡng: Dồn lực tham gia cuộc đua Làn Sóng Xanh hay giữ ngân sách để hỗ trợ cho các dự án âm nhạc, concert và hoạt động cá nhân khác của thần tượng trong thời gian tới.

Nhìn tổng thể, cuộc đua bình chọn Làn Sóng Xanh 2025 cho thấy sức bền bỉ của văn hóa fandom trong thị trường âm nhạc Việt. Vote không chỉ là những con số, mà còn phản ánh mức độ gắn bó, chiến lược vận hành và khả năng huy động cộng đồng của mỗi FC. Khi thời hạn Vòng 1 vẫn còn ở phía trước, “cuộc chiến sóng thần” được dự đoán sẽ tiếp tục nóng lên từng ngày, trước khi lộ diện những cái tên chính thức bước vào chặng đua quyết định.