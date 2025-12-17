Đại tiệc thời trang có HIEUTHUHAI và dàn nghệ sĩ "Say Hi" tham gia gây hụt hẫng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Từng được kỳ vọng sẽ là "bom tấn thời trang" quy tụ vũ trụ sao "vuýp" HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Bích Phương..., đại tiệc của Louis Vuitton tại Việt Nam bị nhận xét là "chưa đủ wow".

Cuối tuần qua, nhà mốt Louis Vuitton tổ chức đêm tiệc Year End Holidays Cocktail tại Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng là "bom tấn thời trang" dịp cuối năm, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông từ khoảng 2 tuần trước ngày diễn ra.

louis-vuitton-year-end-nicky.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2025-schedule-private.jpg

Hàng loạt cái tên đình đám của V-Biz đồng loạt "block lịch" ngày 12/12 với những dòng chú thích mơ hồ Private Event (sự kiện riêng tư).

Mô hình tổ chức "tiệc kín" này được dùng để chỉ những buổi tiệc xa xỉ dành cho những ngôi sao, tầng lớp thượng lưu tham dự. Thông tin, hình ảnh về chương trình được giữ riêng tư, chỉ tiết lộ một phần sau khi sự kiện đã kết thúc.

Nhà mốt Louis Vuitton từng nhiều lần thành công với nghệ thuật private party. Dạ tiệc Prelude to the Olympics năm 2024 tại Fondation Louis Vuitton (Paris) là một ví dụ điển hình. Sự kiện không livestream, hạn chế quay phim chụp ảnh, nhưng chỉ qua một số hình ảnh "nhỏ giọt" được phát tán cũng đủ khiến truyền thông bàn tán suốt nhiều ngày.

Sơn Tùng M-TP.jpg
Louis Vuitton SOOBIN fvev.jpg

Louis Vuitton đã có một năm bội thu chưa từng có cùng showbiz Việt. Trang phục của nhà mốt xuất hiện dày đặc trên sân khấu lớn, thảm đỏ và tạp chí thời trang cùng những cái tên hàng top như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Thanh Hằng...

Paris Fashion Week 2025 Louis Vuitton HIEUTHUHAI ew.jpg
louis-vuitton-toc-tien-170.jpg

HIEUTHUHAI, Tóc Tiên được ưu ái hợp tác với nhà mốt tại các sự kiện tầm cỡ quốc tế như Paris Fashion Week hay kỷ niệm 170 năm thành lập thương hiệu tại Nhật Bản.

louis-vuitton-year-end-2024.jpg

Cộng hưởng với thành công từ Year End Party năm ngoái, kỳ vọng dành cho đêm tiệc tại Việt Nam năm nay của Louis Vuitton được đẩy lên rất cao. Thế nhưng khoảng trống lớn giữa mong đợi và triển khai lại khiến công chúng hụt hẫng.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2025-b.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2025-space.jpg

Sự kiện năm nay của Louis Vuitton có khu vực photocall mở, nơi khán giả dễ dàng tiếp cận nghệ sĩ. Nhiều đoạn video lan truyền trên TikTok ghi lại khoảnh khắc người hâm mộ la ó, trêu đùa nghệ sĩ. Điều này khác hẳn với các private event quốc tế hay chính sự kiện của Louis Vuitton tại Việt Nam vào năm ngoái.

Không gian thiếu kiểm soát khiến trải nghiệm thảm đỏ trở nên lộn xộn, thậm chí bị so sánh với một số sự kiện giải trí đại chúng. Với một nhãn hàng định vị ở phân khúc xa xỉ, đây được xem là yếu tố ảnh hưởng tới đẳng cấp thương hiệu.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2025-a.jpg
louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2025-agr.jpg

Danh sách khách mời tại đêm tiệc cũng là đề tài tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Sự kiện được mô tả là quy tụ "một nửa giới showbiz Việt", ưu tiên về độ phủ sóng.

Bên cạnh HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Bích Phương, Amee, Min... - những cái tên được công nhận về sức ảnh hưởng, sự góp mặt của influencer, hot girl mạng khiến không ít người đặt câu hỏi về tiêu chí khách mời.

louis-vuitton-starry-night-year-end-viet-nam-2025-agbt.jpg

Ở góc nhìn khách quan, việc Louis Vuitton tổ chức sự kiện quy mô lớn, "chuẩn quốc tế" tại Việt Nam vẫn là tín hiệu tích cực. Bài toán được đặt ra trong những lần "hạ cánh" tiếp theo tại Việt Nam của Louis Vuitton có lẽ là làm sao để bảo toàn trải nghiệm độc quyền, giữ cho hào quang xa xỉ không bị loãng.

#Louis Vuitton #sự kiện thời trang #đại tiệc cuối năm #showbiz Việt #Private Event #thương hiệu xa xỉ #thảm đỏ Louis Vuitton

